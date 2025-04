Judit Neddermann y Pau Figueres, un dúo en busca de "una conexión divina"

Colaboran desde hace más de una década en discos y giras, pero es ahora cuando Judit Neddermann y Pau Figueres firman un álbum a medias. Obra de hechuras radicales y purificadoras, una voz y una guitarra, que viene a abrir un espacio diáfano de paz y disfrute en medio del ruido. “Me gusta pensar que es un disco lleno de esperanza, para cuando vuelves del trabajo y quieres un momento de bienestar, aunque tú estés en un mal momento”, explica ella, que habla por experiencia. “Yo hago eso a veces: me enciendo una velita, me pongo el primer disco de Norah Jones y siento que todo está bien”.

‘Judit Nedderman & Pau Figueres’, el álbum, brinda un recorrido de canciones en el que te olvidas de las supuestas limitaciones del formato instrumental: el canto libre y nítido de ella se entrelaza con una guitarra que se transforma en cada canción, del arpegio a la pulsación percusiva o el acorde con ‘feeling’. “Sería un trabajo casi de musicólogo analizar de dónde viene cada cosa. Yo sé que me gusta el pop, el folclore, la canción de autor, el flamenco, la música brasileña, el afrobeat…”, observa la cantautora de Vilassar de Mar. Aquí ambos han dado un paso más en la superación de una idea de perfección. No hay afinación con ‘autotune’, por ejemplo. “En el disco hay errores que hacen esté más vivo”, añade Pau Figueres.

La cantante Judit Neddermann y el guitarrista Pau Figueres, este 8 de abril en Barcelona. / Macarena Pérez

Las canciones son fundamentalmente de ella. “Pero era importante firmarlo a dúo, porque así se ha hecho el disco, y por la implicación de Pau en toda mi carrera. Era el momento de decirlo, para quien todavía se le hubiese escapado su nombre”, explica. Figueres tiene tres álbumes en solitario y ha girado en los últimos años con Alejandro Sanz y con la portuguesa Maro. Se habla de él a veces como un guitarrista flamenco, pero él pone objeciones. “La guitarra que utilizo es flamenca, y la técnica lo es en buena medida, pero no me considero un guitarrista flamenco”, precisa. “Para serlo hay que saber acompañar el cante, y eso yo no sé hacerlo”.

La canción que crece

Composiciones en catalán y castellano, y una en portugués y, por primera vez, otra en francés. Las vistas al sur de ‘La alegría de vivir’, el toque ‘afro’ de ‘Sum sum’ o la resonancia bluesística de ‘La respuesta’ se cruzan con la repesca de ‘Vinc d’un poble’, un tema de 2018 que, sin haber sido nunca ‘single’, se ha ido convirtiendo en su fetiche más popular. “Transmite una tranquilidad que es la energía de Vilassar. He asistido a aplausos muy largos a esa canción en los conciertos, como diciéndome ‘gracias por haberla hecho’”, explica. Ahora la comparte nada menos que con Serrat. Ve una conexión con algunas de sus canciones. “Como ‘Mediterráneo’, ‘El meu carrer’ o ‘Cançó de matinada’, que describen un paisaje. Ese sentimiento de pertenencia me emociona”.

La música “puede ser un bálsamo”, opinan ambos. Y algo más. “Un espacio puro de libertad y conexión que yo llamo divina”, cavila Judit Neddermann. ¿Trascendente? “Yo creo en Dios, aunque no sea practicante de ninguna religión. Siento que tengo fe, y que cuando canto, estoy conectando con eso”. Pau Figueres recuerda las razones motivadoras de Bach. “Decía que hacía música para la gloria de Dios. Pues yo también. Cuando estoy más feliz y seguro es haciendo música”.

Este jueves presentan el álbum en La Paloma (festival Guitar BCN). “Nos salieron más de veinte conciertos aun sin haber salido el disco. Pero yo no doy nunca nada por hecho”, asegura ella. Por lo pronto, ha habido cambios en su logística: el nuevo disco lo publica el sello catalán Música Global, ahora en solitario, sin formar tándem con la ‘major’ Universal. “No llegamos a casar. Con el primer disco con ellos noté una crecida, pero luego la dinámica no nos satisfacía, ni a ellos ni a mí”, revela. Sin dramas, deja claro. “Yo hago lo que hago, y quien quiera remar conmigo, aunque sea solo durante un tiempo, adelante, no pasa nada”.