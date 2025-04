La gira de Maximiliano Calvo por centros de desintoxicación: “El recuerdo que tenía mi cuerpo era bajar del escenario y drogarme”

Con un acorde de do mayor al piano y la palabra ‘perdón’, el cantante Maximiliano Calvo volvió a componer tras pasar tres meses internado en una clínica de desintoxicación. Tres meses que para él fueron como “estar en la UCI”, aislado de todos, sin poder escuchar ni tocar música - pues su cuerpo lo relacionaba con las drogas - y aprender a convivir con esa enfermedad. Tras salir de la clínica, y acompañado de un equipo de terapeutas, pudo volver a cantar en público y a componer. Más de un año y medio después, recorre una veintena de centros especializados en adicciones de todo el país, para compartir su experiencia y cantar algunas de las canciones que ha compuesto antes y después de su “redención”.

El martes 8 de abril ha sido el turno de la clínica Forum Salud Mental de Barcelona, donde Calvo ha ofrecido una actuación delante de varias docenas de personas, todos adictos en recuperación. “Relacionarme de vuelta con las canciones era difícil para mí, me daba miedo, como todo en este proceso, daba miedo, desde tener una cita hasta ir a un baño público”, explica el cantante. La primera canción que compuso fue ‘Una temporada mala’, “para pedir perdón por echarlo todo a perder, unas disculpas hacia mí”. Junto a ‘De mí también me puedo salvar’ u ‘ok para el amor’, entre otras, son canciones que hablan de su experiencia en la recuperación, en la que muchos de los oyentes se ven reflejados. Todos ríen y asienten cuando Calvo menciona lo difícil que es volver a tener citas después de un proceso así.

Un concierto terapéutico

No solo sirve para conectar y sentirse identificado en las canciones del artista, sino que estos conciertos también ayudan a sentir que se puede disfrutar sin tomar drogas. “Piensa que muchos nosotros, antes de estar en recuperación, íbamos a ver conciertos puestos, esto hace que se vea un concierto en un ámbito muy distinto, entiendes que puedes pasarlo bien y disfrutar de la música sin drogas”. Él mismo tuvo que aprender a hacerlo. “En los primeros conciertos, el recuerdo que tenía mi cuerpo era de bajar del escenario y drogarme”, explica, un impulso que con ayuda de sus terapeutas pudo eliminar.

Todo el concierto tiene este marco terapéutico, acompañado de charlas donde se explican experiencias de superación, así como las dificultades que lleva el proceso. “Es un acto muy bonito, con una intención de visibilizar algo que no está tan instaurado en la sociedad, si ayuda a alguien pues genial”, añade el cantante. Tanto su terapeuta como el director general de Forum Salud Mental, Francisco Fernández, coinciden en que sigue habiendo mucho estigma hoy en dia hacia las personas adictas, y que estas tienen miedo de explicar en público su enfermedad, por miedo a represalias laborales y personales.

Maximiliano Calvo inició su carrera en solitario en 2019, llenando salas como el Café Berlín de Madrid. / Manu Mitru

Salud mental en la música

“A mí, desde que he estado en esta cruzada, me ha ido mejor, he compuesto temas de un lugar más vulnerable y más sensible gracias a la terapia, tengo mejor relación con todo el mundo, con mi compañía…” aclara Calvo, aunque añade que como músico tiene más facilidades de abrirse sobre la adicción que no personas con otro trabajo. Si antes su música se centraba en torno a tomar drogas, ahora escribe sobre su recuperación, sobre él mismo y los demonios que ha tenido que combatir. “Hay un montón de movidas en el cerebro que hacen mucho daño, y está muy bien empezar a decirlo.”

“Al hablar de salud mental, creo que hay incluso más contenido. Cuando te empiezas a drogar tienes la falsa sensación de que estás siendo la bomba, luego cuando llevas mucho tiempo te empieza a afectar en todos los ámbitos de la vida, también en la creatividad”. En su caso, la drogadicción le fue afectando tanto a nivel personal como laboral, hasta llegar al punto de inflexión en los Latin Grammys de Sevilla de 2024, donde tocó fondo. “Al principio decidí ingresarme para calmar un poco las aguas, en ningún momento pensé ‘voy a dejar de beber para siempre’. En medio del proceso me di cuenta de que tenía un gran problema, y de que me iba a morir si no cambiaba”.

Tras mucho esfuerzo y terapia, Calvo puede compartir estas experiencias delante de personas que han vivido lo mismo que él. Con sus próximas giras, o con otras canciones de temas distintos, el cantante quiere seguir actuando en esas clínicas. “Hay una parte muy grande de poder desmontar esas imágenes de rock que a mí me hicieron muy mal, me hicieron muy bien porque son muy buenos compositores, pero llegó al punto de que yo me quería morir a los 27”, recuerda el cantante. Ahora, en el backstage de sus conciertos, ha desaparecido hasta el alcohol, “y todos lo seguimos pasando genial”, afirma.