'Muy lejos', la primera película en catalán de Mario Casas: "Es una lengua con la que he vivido y con la que estudié"

En 2021, Mario Casas ganó su primer y hasta ahora único Goya por 'No matarás'. En su discurso al recoger el premio dio las gracias a Gerard Oms, su 'coach' actoral en aquella película de David Victori. Desde entonces, ambos han trabajado juntos en todos los personajes que ha tenido que preparar el intérprete, así que el debut como director de Oms no podía contar con otro protagonista que no fuera él. Se trata de 'Muy lejos', una historia con tintes autobiográficos y el primer filme en catalán de Casas, que se estrena este viernes 11 de abril en los cines.

De hecho, fue el propio Casas el que empujó a Oms a dirigir. "Me preguntó si tenía alguna historia que quisiera contar y me acordé de un viaje personal que hice en 2008, del que tenía un cuaderno de bitácora con todas mis reflexiones. Mario me animó a que escribiera el guion y me dijo que si le encajaba con el protagonista, lo haría él mismo", recuerda Oms.

De ahí surgió Sergio, su personaje en 'Muy lejos', un hincha del Espanyol que, después de un viaje a Utrecht (Países Bajos) para asistir a un partido del club perico, acaba quedándose en la ciudad para descubrirse a sí mismo. "Empieza con una máscara y poco a poco vemos quién hay verdaderamente debajo, ya que irá descubriendo en todos los sentidos quién es y qué es lo que quiere ", avanza Casas sobre esta película con tintes sociales y de temática 'queer'.

Película 'queer'

"Hay algo muy especial en cómo ha contado Gerard este viaje en la sexualidad del personaje", incide Casas que, sin embargo, cree que la película va mucho más allá de "acabar de colocar esa pieza": "Para mí hay muchas cosas que me tocan mucho cuando hago este personaje, que son preguntas sobre cuál es mi lugar en el mundo o que hago aquí".

"Lo 'queer' está ahí, es el motor del personaje, pero no todo radica en ello", reitera el director, que considera que cualquiera pueda sentirse identificado con el protagonista, aunque no esté pasando por esa búsqueda de su orientación sexual.

"Hay tantas crisis como personas, así que se ha acercado mucha gente que ha visto la película desde sus propias crisis, porque también estuvieron fuera, porque también se alejaron de su familia, porque también tuvieron que separarse para entender... Ahí es donde ves que la película parte de un conflicto muy específico pero que florece hacia algo universal".

Mario Casas y Gerard Oms, protagonista y director de la película 'Muy lejos', en Barcelona / Macarena Pérez / EPC

Otro de los temas que aborda 'Muy lejos' es el de las dificultades de los emigrantes por asentarse en un lugar que les puede resultar muy hostil. En este caso, con un español en tierra ajena. "Sergio consigue hacer frente a su reto porque desde el principio de la película pierde su privilegio y pone en duda su identidad. Los prejuicios que tiene se le van cayendo uno detrás de otro porque quien le tiende la mano es la gente que está en los márgenes, aquellos a los que él prejuzgaba", explica Oms sobre la película, la primera de Mario Casas en catalán.

Catalán, inglés y holandés

¿Por qué ha tardado tanto en hacerla, habiéndose criado en Catalunya? "Es que no me llegaban proyectos tan especiales", asegura el actor. "Además, a la hora de ponerme a hablar una lengua que al final conozco tanto, con la que he vivido, con la que he estudiado en el colegio, tenía que hacerlo con alguien en quien confiase, con quien me podía atrever a improvisar, a probar muchas cosas. Sabía que Gerard me iba a cuidar cuando montase la película y en el momento del rodaje", subraya el actor, al que también escuchamos hablar inglés y holandés en 'Muy lejos'. "Con el inglés lo hicimos igual, es decir, no lo trabajamos, sino que era un poco el que inglés y el catalán que yo sabía", añade.

En el rodaje, por cierto, Casas sufrió el robo de su bicicleta igual que su personaje, algo que le acabó pasando también al resto del equipo. "Había un párking enorme al lado de mi apartamento y la dejé atada pensando que no pasaría nada porque había un montón, pero al día siguiente no estaba. Vamos, de primero de extranjero", rememora.

Y otra curiosidad: durante todo el rodaje el personaje llevó siempre la misma ropa. "Iba y venía con ella", explica Casas. "La chaqueta del chándal, que es icónica en la película, la tengo en casa y todavía huele a Mario. Pero huele bien", confiesa entre risas el director.