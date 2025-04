Mario Casas, hincha del Espanyol en su nueva película, 'Muy lejos': "A mí lo que me gusta es que jueguen bien al fútbol"

A Mario Casas se le dan bien los deportes: ha jugado al fútbol, al tenis, al básquet, al balonmano, el ping-pong... "Mi madre me dice que soy aprendiz de todo, maestro de nada", bromea el actor, que en su nueva película, 'Muy lejos', tiene unas cuantas escenas en las que demuestra lo bien que controla el balón y aparece coreando cánticos junto a la afición perica.

En el filme, que se estrena este viernes 11 de abril, interpreta a un forofo del Espanyol que, después de un viaje a Utrecht (Países Bajos) para asistir a un partido europeo del club, acaba quedándose en la ciudad para descubrirse a sí mismo y se enfrenta a una crisis personal.

"El corazón dividido"

Él no se considera muy futbolero, aunque habiéndose criado en Barcelona tiene "colegas tanto del Barça como del Espanyol, que se picaban mucho entre ellos". Casas prefiere no mojarse: "A mí lo que me gusta es que jueguen bien al fútbol", dice, aunque reconoce que de niño le tiró mucho lo blanquiazul, pero por el SuperDepor, por herencia paterna y porque nació en A Coruña.

La razón por la que hace de perico en 'Muy lejos' tiene que ver con el director de la película, Gerard Oms. "Mi abuelo era del Barça pero mi padre es del Espanyol, así que he crecido con el corazón dividido", afirma.

Sentimiento de superación

Pero sobre todo quiso que su protagonista fuera perico "porque la película habla sobre las minorías". "Enmarcar al personaje en las minorías en el mundo del fútbol me parecía interesante", señala.

"Además, los sentimientos que acompañan al Espanyol tienen que ver con la superación, y eso nos enganchaba muy bien con el protagonista y con el lugar en el que se encuentra", considera el director.