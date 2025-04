El Mago Pop estrena documental sobre su aventura americana: "He tenido que hacer muchos sacrificios"

Antonio Díaz, más conocido como El Mago Pop, se convirtió en el ilusionista más joven en actuar en Broadway en el verano de 2023. No contento con batir ese récord, consiguió ser el artista con mayor recaudación de dinero en una sola semana, más de 2,7 millones de dólares. También triunfó en el Branson Magic Theater, de Misisipi, que el ilusionista compró y transformó en su base de operaciones. Más de un año después de conquistar Estados Unidos, Movistar Plus estrena un documental siguiendo el trabajo de Díaz y su equipo antes de su gran estreno americano.

¿En qué momento actuar en Broadway pasa de ser un sueño imposible a una realidad a la que puede llegar?

Fue sobre 2016, cuando el éxito en Europa ya estaba sostenido en el tiempo. Empezamos a recibir llamadas e interés de allí, nos envían ojeadores para que vengan a ver el espectáculo y allí ya empiezo a ver que puede ser una posibilidad, sabiendo la dificultad. Pero en 2018 o 2019 ya se estaba concretando todo muchísimo y vi que podía ser real.

¿Cómo surge la idea de comprar un teatro en Branson (Misisipi)?

Por mi tendencia a complicarme la vida. Siempre pienso que tener una base de operaciones para un espectáculo como el nuestro es fundamental, porque es un espectáculo de muy gran formato, requiere de taller y requiere de tener muchísimo espacio. Suponía tener un teatro donde poder crecer en tus primeros años, pudiendo hacer el espectáculo en otro idioma. Y también el hecho de poder hacerlo como empresa, al final, yo me iba a dormir por las noches y buscaba espacios, me reunía, preguntaba a unos, a otros... Al principio parecía ciencia ficción y cuando se lo contaba a mi equipo se reían en plan ‘sí, hombre’, y acabó sucediendo y fue sorprendente para todos, pero ha sido una aventura de la que estoy muy contento.

Antonio Díaz en una de las escenas del documental 'El Mago Pop lands in USA'. / MovistarPlus

Si le preguntas a mi yo de niño, te hubiera dicho que estaría super feliz viviendo de esto, todo lo demás es el sueño que se ha ido inflando con los años

¿Cuáles fueron los principales retos de actuar frente al público americano?

El reto principal para mí era que el espectáculo tuviese la misma calidad que tiene aquí. Con dos dificultades añadidas, una el montaje, que montar un espectáculo de esta magnitud en una semana es prácticamente ciencia ficción, y otro el tema cultural del idioma. En el espectáculo el personaje del mago pop es rápido, ocurrente, ágil, hay muchísimo guion, pero hay una pequeña parte de improvisación. Tenía miedo de que en inglés se perdiesen muchísimas cosas y que el ritmo fuese distinto. Mi mayor desafío era que gustase tanto como gusta aquí, para tener la oportunidad de que allí fuese bien. Era básico que el espectáculo gustase porque todo dependía de eso. En las primeras funciones estaba un poco más inseguro, pero trabajé muchísimo el guion y en poco el inglés paso a no ser una preocupación.

En el documental menciona sus inicios, cuando ensayaba en su habitación, ¿cómo se da el salto de estar en casa actuando frente al gotelé, a estrenar en Broadway?

Pues lo que ha pasado entre medias ha sido casi una vida, una vida en la que han pasado muchas cosas, pero que se me ha pasado muy rápido. Todo se traduce en esa intención de intentar que al público le gustase mucho. Sabía que lo vital era eso, más incluso que ser conocido o prestigioso, lo importante era que las personas que te viesen en el directo tuvieran la necesidad de recomendarlo e incluso de repetir. Si eso lo conseguías, todo lo demás acabaría llegando. Sí que es verdad que ha sido un camino largo, hasta que das con un espectáculo que gusta, hasta que cambias un montón de cosas y aprendes y mejoras, Broadway nunca había sido una meta y al final se convirtió en una gracias a como fueron todas las cosas. Pero probablemente mi idea era vivir de esto, si se lo preguntas a mi yo de niño, te hubiera dicho que estaría superfeliz viviendo de esto. Dedicar su vida a hacer algo que le gusta, que yo creo que la felicidad está por ahí. Todo lo demás es el sueño que se ha ido inflando con los años.

¿Ese niño se esperaba poder vivir de esto?

En realidad no tenía plan B, no veía otra opción, era como 'tengo que hacerlo'. Cada mes intentaba hacer algo mejor que el mes anterior, para intentar ser mejor. Al principio intentaba vender el espectáculo, aunque fuese en auditorios pequeños, conseguir que alguien viniera a verme... el inicio fue muy duro. Los primeros 6-7 años tuve que trabajar de 50 mil cosas mientras hacía también lo de la magia, y sí que es verdad que cuando doy el clic con 22 o 23, todo se profesionaliza más y el crecimiento es exponencial.

En 'El Mago Pop lands in USA' podemos ver su facción perfeccionista, ¿cree que es algo que le ha beneficiado en su carrera, o le ha podido perjudicar?

A nivel profesional me ha beneficiado, y a nivel personal el ser tan obsesivo y tan exigente es duro. Para conciliarlo con la vida personal, a veces he tenido que hacer muchos sacrificios por mi carrera profesional. Pero sí que creo que a nivel profesional ha sido vital el ser así, de obsesivo y de intentar que todas las cosas salgan, y que a nivel personal me ha producido momentos de tristeza o de dificultad. La recompensa del trabajo bien hecho me produce una felicidad enorme, pero el proceso a veces es duro.

Después de batir récords en Broadway, comprar un teatro en Estados Unidos… ¿le queda algún sueño por cumplir?

Hay que ponerse sueños continuamente, con el Mago Pop todavía quedan desafíos muy ambiciosos y muy grandes. A nivel personal, Antonio Díaz, tengo muchas ganas de aprender a conciliar mejor mi profesión con mi vida, el poder tener una vida un poquito más tranquila a la que he tenido estos años, sería fantástico. A nivel laboral tenemos un proyecto, que me ilusiona muchísimo, pero como buen mago tengo que guardar mis secretos. Es un proyecto de la magnitud de los últimos, para intentar seguir sorprendiendo con la magia y con el siguiente movimiento.

En octubre vuelve al Teatro Victoria, ¿qué podemos esperar de la nueva temporada?

Tengo muchísimas ganas de volver a Barcelona, además será una de las últimas ocasiones donde se podrá ver 'Nada es imposible' tal cual lo conocemos. Estoy alucinando con la acogida que nos ha dado la ciudad, a seis meses vista hay casi 100.000 entradas vendidas, lo cual es un disparate. Y me sigo sorprendiendo la acogida que nos da siempre Barcelona, es increíble, y cada año superamos los retos del año anterior. Solo me queda darle las gracias al público por no cansarse, es asombroso.