Joël Dicker: “¿Qué hacen los padres de los niños que no leen, además de comprarles teléfonos?”

Venía Joël Dicker (Ginebra, 1985) de plantar bandera en la cima del thriller y buscarle las cosquillas a lo psicológicamente inquietante con títulos como ‘La verdad del caso Harry Quebert’, ‘La desaparición de Stéphanie Mailer’, y ‘Un animal salvaje’ y, de pronto, volantazo y sorpresa: un libro para lectores “de 7 a 120 años” y una pesquisa detectivesca sin cadáver, atracos a contrarreloj, ni tramas salpicadas de sexo y violencia.

“No hay asesinato, ni sangre, ni una historia ambientada en Estados Unidos, pero sí que hay una investigación”, avanza el suizo, recién llegado con ‘La muy catastrófica visita al zoo’ (Alfaguara; ‘La catastròfica visita al zoo’ en la edición en catalán de La Campana) a la novela vocacionalmente intergeneracional. Grandes y pequeños invitados a la fiesta y reunidos en torno a Joséphine, una cría que de mayor quiere ser inventora de palabrotas y tener más sentido común, muy difícil no lo tendrá, que la mayoría de adultos que la rodean.

Junto a ella, otros cinco chicos especiales de un colegio enigmáticamente singular encadenan una serie de catastróficas desdichas que acabarán desembocando en la desastrosa visita al zoo del título. Antes, a modo de calentamiento, una inundación que les obliga a cambiar de escuela y una fiesta de Navidad consagrada a difundir los valores de la democracia. “Me interesaba hablar del mundo de los adultos desde la distancia, con cierta perspectiva. Hay una contraposición entre el mundo a veces naïf de los niños y la resignación y el pesimismo de los adultos”, explica Dicker, de paso por Barcelona para presentar una novela que en apenas una semana ya se ha colado en la lista de los más vendidos.

Una novela 'paréntesis'

Consciente de que ‘La muy catastrófica visita al zoo’ tiene poco que ver con su producción anterior, el suizo tira de veta pedagógica para presentarla como una suerte de respiro de la actualidad. “Como ya vivimos en un mundo lo suficientemente difícil, quería que esto fuese como un paréntesis. No quería que les pasara nada a estos niños”, razona. De ahí la aparente ligereza y el pulso cómico de una novela que busca “establecer un vínculo adicional” con sus lectores. También, asegura, favorecer debates y reflexiones relacionados con la lectura y la democracia. "Leer es muy importante. La lectura en papel desarrolla el cerebro y le da la capacidad de entender mejor lo que está en juego en el mundo. No lo digo yo, es un planteamiento científico, así que los niños que no leen son menos capaces de hacerlo", explica Dicker. La incógnita que surge a continuación es, cuanto menos, inquietante. “¿Qué ocurre entonces con la democracia?”, se pregunta Dicker. “¿Cuál es el riesgo de encontrarnos con una generación de críos que no leen?”, añade. La respuesta, sea cual sea, llegará "dentro de 20 años”.

Jöel Dicker, en Barcelona / Macarena Pérez

De Harry Potter a la nada

Al autor de 'Los últimos días de nuestros padres' le inquieta especialmente la inexplicable rapidez con la que muchos niños y jóvenes se desconectan de los libros de un día para otro. "No me explico que haya tantos lectores jóvenes que me digan que de pequeños se leyeron todos los Harry Potter del tirón y que luego ya no han leído nada más. Creo que quizá los padres han pinchado de alguna manera. ¿Qué les ha impedido cruzar la puerta de una biblioteca? ¿O ir a preguntar al colegio o una librería por dónde podrían seguir sus hijos? ¿Qué hacen los padres, además de comprarles teléfonos? No estoy juzgando, porque también soy padre, pero veo a muchos padres superados que descargan toda la responsabilidad en los profesores", destaca.

Más allá de la jugada maestra comercial y de pescar lectores en todos los rincones de la librería, Dicker también plantea ‘La muy catastrófica visita al zoo’ como una manera de mostrar cómo adultos y niños se relacionan con conceptos como libertad de expresión, censura o tolerancia. “Al final, todo radica en el principio de la responsabilidad”, defiende el novelista. “Se trata de ver qué responsabilidad está dispuesto a asumir cada uno. Si hablamos de votar, por ejemplo, ya no es tanto lo que voto como el hecho de ir a votar, la etapa previa a la decisión. Nosotros siempre estamos en la cima del Estado, y ahí entra en juego entender que a veces hay que aceptar cosas que quizá no nos encajan como individuos, pero que sí que son necesarias para el conjunto. La paradoja es que estas cosas parecen más fáciles de entender cuando se está bajo la tiranía de una dictadura”, reflexiona.