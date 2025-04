Iryna Zubkova traslada la emoción de la Fórmula 1 a su primera novela, 'Acelerando en rojo'

La serie 'Drive to survive' de Netflix ha enganchado a más de uno a las intrahistorias del apasionante mundo de la Fórmula 1, y esa misma fascinación ha llevado a Iryna Zubkova (Bielorrusia, 2001) a escribir su primera novela, 'Acelerando en rojo' (Crossbooks), un romance deportivo (o 'sports romance') que mezcla la emoción del automovilismo con un romance adictivo.

La historia sigue a Chiara Roux, una joven que deja atrás su vida tanto profesional como personal porque no se veía satisfecha con lo que hacía y se embarca a una nueva aventura como representante de comunicación de un piloto de Fórmula 1 rebelde, Asher Vega, quien se muestra reticiente a modificar su imagen pública, y menos si se lo manda una joven de su edad.

Paradójicamente, la idea inicial nació de su pasión por MotoGP porque tanto la autora como su familia lo consumían en casa desde hacía tiempo y se veía cómoda a la hora de crear una historia ambientada en el motociclismo. Pero la fascinación de su suegro por Fernando Alonso hizo que le entrara la curiosidad por el otro lado del mundo del motor, y a partir de ahí descubrió los eventos, la vida lujosa que viven los pilotos de Fórmula 1 y el pasado de pilotos que ahora triunfan como Max Verstappen. Y rápidamente se decantó: "Descubrí que la F1 es mucho más accesible y su mundo es un poco más amplio", explica en una entrevista con este diario.

Las redes, una puerta para publicar

Su amor por la lectura comenzó en casa, pero fue durante la pandemia cuando decidió compartirlo en redes, sumándose a la comunidad 'booktoker' con vídeos sobre literatura 'young adult'. "No tenía nadie con quien comentar los libros y aproveché las redes sociales", cuenta. Con el tiempo, publicó un cuaderno de lectura junto al sello editorial Crossbooks para que otros lectores pudieran registrar sus libros como en un diario, y poco después recibió su primera propuesta para crear su primera novela, que decidió rechazar porque no quería publicar solo por hacerlo. "No estaba preparada en ese momento, quería ir despacio y hacerlo bien".

Iryna Zubkova, autora del libro "Acelerando en rojo", en el festival de literatura Crush Fest en Barcelona / Irene Vila Capafons / EPC

Por eso mismo, esperó hasta encontrar una historia que realmente la motivara. Y cuando por fin la tuvo clara, fue ella quien se puso en contacto con la editorial para desarrollarla. Y durante dos años mantuvo el proyecto en secreto. "Mis amigas sabían que estaba trabajando en algo, pero no les conté en qué", dice, reflejando su carácter reservado. Ahora, con la inminente publicación de 'Acelerando en rojo', admite que la sensación de que otros lean su historia se le hace extraña. "Lo llevo mal", confiesa.

Su historia sigue el camino de otras autoras que surgieron de las redes como Tamara Molina, Eva López o Rebeca Stones, autoras de las novelas 'Donde no puedas encontrarme, 'Y entonces, tú' (Esencia), y 'Amar sin escalas' (Montena); quienes dejaban claro que su vida pública en redes sociales no debería de opacar su trabajo literario. E Iryna Zubkova también tiene claro que no escribe para complacer a nadie ni para impresionar, y mucho menos por el simple hecho de ser 'influencer'. "Habrá quienes se sientan más identificados y quienes menos, pero como autora he escrito algo con lo que me he sentido cómoda y, sobre todo, con lo que he disfrutado", afirma.

Salud mental y deporte

'Acelerando en rojo' abarca temáticas que van más allá del deporte y del amor. Es por ello que Zubkova hizo un trabajo de retrospección y recordó su faceta de atleta profesional: "Siempre he hecho ballet, flamenco, atletismo durante cuatro años a nivel competitivo... Y por ello he querido sensibilizar los problemas de la presión que hay en el mundo del deporte y la importancia de la salud mental en los deportistas".

Y por ello conectó tanto con los personajes de su novela y la motivó para construir una historia que visibilizara esa cara interna que tienen que sobrellevar los deportistas de élite, una presión tanto interna como externa que desde fuera no se puede apreciar del todo. "Lo he trasladado a cómo yo me pasaba los fines de semana preocupada para tener que hacer 200 metros en un tiempo concreto", compara. "Supongo que quienes hayan estado o estén en este mundo lo entenderán y conectarán más con la novela".

Pero ahora se enfrenta a uno de sus mayores miedos: que el público lea su novela. "Si fuera por mí, el día 9 desaparecería", bromea. Al no haber escrito nada completo y para una editorial (antes únicamente escribía cosas sueltas en la plataforma Wattpad sin proyección profesional) su perfeccionismo para que la novela se publicara con su mejor versión se impuso, y trabajó para que todo tuviera su sentido y coherencia. "Tenía que salir todo perfecto", zanja.

La autora también recuerda que este año se han publicado varios 'sports romance' que han triunfado como 'The Striker' (Crossbooks) de Ana Huang o 'Caída libre' (Contraluz) de Ali Hazelwood, y espera estar a la altura y que los demás sepan apreciar su trabajo tanto como lo hace ella.