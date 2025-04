Almeida defiende que en el Bernabéu "debería haber conciertos" e insta a despejar "la incógnita penal"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha defendido que en el estadio Santiago Bernabéu "debería haber conciertos" pero primero hay que despejar "la incógnita penal".

Las palabras de Almeida en una entrevista en 'EsRadio', recogida por Europa Press, llega después de mantener una conversación con Aitana y de que el Real Madrid emitiera un comunicado en el que anunciaba la suspensión de los dos conciertos de la cantante programados para los días 27 y 28 de junio.

El primer edil ha recordado que el Real Madrid tiene interpuesta una querella, en tramitación, con el director general del club imputado, "y mientras la jueza no adopte una decisión es muy complicado que pueda haber conciertos". "Me parece una cuestión de prudencia que el estatus quo del Bernabéu por ahora se mantenga", ha continuado.

El club blanco "va a hacer obras para tratar de aminorar" los ruidos y molestias, para remarcar que siempre ha defendido que "el Bernabéu es necesario para la ciudad de Madrid porque permite atraer artistas y eventos que de otra forma no vendrían a esta ciudad". "Taylor Swift no hubiera venido si no es en el Bernabéu. Los Dolphins no vendrían a jugar la NFL en noviembre si no es porque tenemos el Bernabéu. Karol G no hubiera venido", ha enumerado.

También se ha referido al aparcamiento, parado por decisión judicial. "Está en una zona donde hemos hecho estudios de mercado y hay demanda de residentes porque aquí se está olvidando que hay una parte importante de ese parking que va a los residentes, que no solo va a los que pueden ir a los partidos", ha indicado.

A lo que ha sumado que "si no hay parking es muy difícil que aquellos que van en coche al Bernabéu puedan aparcar. Es peor el tráfico de rotación". "Entendemos que el parking es beneficioso, que en el Bernabéu tiene que haber conciertos. Despejada la incógnita penal, cuando se tenga que despejar, el Real Madrid ha demostrado y ha mostrado su voluntad de acometer actuaciones", ha manifestado.

"En ese escenario nosotros no tendríamos problema en que pudiera haber conciertos en el Bernabéu. Estamos haciendo un esfuerzo con los vecinos en materia de movilidad, en materia de limpieza y en materia de seguridad. Por tanto, yo creo que en ese escenario, en el Bernabéu debería haber conciertos", ha concluido.