Richard McGuire: "El mundo se está volviendo loco. Me preocupa la censura en EEUU, la represión, las amenazas a los periodistas, los recortes sociales...".

"Quería dar una visión tan amplia sobre la vida en la Tierra que nos recordara que somos partículas diminutas de ese conjunto. Nuestras vidas son tan pequeñas… Somos como actores secundarios que van y vienen. Estamos en este planeta durante un periodo tan corto de tiempo… Si tenemos suerte quizá podemos dejar algo a los que vendrán detrás", reflexiona, sobre lo efímera que es la memoria y relativizando la importancia del ser humano, el estadounidense Richard McGuire (1957), quien hace ya una década se coló en el mundo del cómic con ‘Aquí’, una obra singular que llamó la atención de propios y extraños, apadrinada por un revolucionario icono del medio, Chris Ware. Ambos coincidieron como invitados en un Cómic Barcelona que cerraba este domingo revalidando los 110.000 visitantes de 2024.

El polifacético McGuire -ha diseñado juguetes y se ha diversificado como músico, escultor, cineasta e ilustrador de libros infantiles y para ‘The New Yorker’- se confesaba aún sorprendido de que tanto tiempo después se siguiera hablando de ‘Aquí’ (premiado en el festival de Angulema 2016). Pero ahí está, convertido en un clásico, recién llevado al cine (Prime) por Robert Zemeckis en un filme protagonizado por Tom Hanks y Robin Wright, y reeditado para la ocasión por Salamandra Graphic con prólogo de Ware y con las 6 páginas originales en blanco y negro que publicó en la revista ‘Raw’ y que fueron el embrión de la idea que Ware le animó a "expandir".

Doble página de 'Aquí'. / Richard McGuire

¿Qué es ‘Aquí’? Un cómic que ilustra un único espacio, siempre con el mismo encuadre, que va saltando atrás y adelante en el tiempo, lo largo de los siglos, desde diez mil millones de años atrás a un apocalíptico futuro en 2313, pasando por el siglo XVI, el XVIII, el XIX o distintos momentos del siglo XX, a través de ventanas que en su día le inspiró el sistema Windows. En ese lugar se construyó la casa donde McGuire se crió en Nueva Jersey. "El salón de la casa es como un contenedor por el que van pasando vidas. Luego se hizo una versión teatral en Noruega y otra en realidad virtual y cada una utilizó su propio espacio, incluyendo o cambiando cosas del cómic, igual que Zemeckis ha hecho suya para la película la idea conceptual de ‘Aquí’. Me fascina ver cómo es tan flexible".

Doble página de 'Aquí'. / Richard McGuire

De hecho, el cineasta estadounidense se centra en la relación de un matrimonio y aparece la preocupación por el alzhéimer. "Para él es un tema personal, porque un amigo lo sufre", revela McGuire, quien en el cómic reflejaba su inquietud por el cambio climático cuando aún no estaba a la orden del día. "Un amigo científico me dijo que la zona donde estaba la casa en el futuro acabaría bajo el agua. Hoy está yendo más rápido de lo previsto. Y coincidió con el desastre nuclear de Fukushima, en Japón, y me hizo pensar que cerca de la casa también hay una central nuclear. Así que era perfectamente posible que algo terrible ocurriera allí y que muchos miles de años después la naturaleza renaciera… pero sin humanos".

En época de temores apocalípticos aflora la pregunta. ¿El planeta sobrevivirá a los humanos? "Hoy, cada día hay una locura más. Estamos en una época que da miedo. Quién sabe cómo acabaremos. Trump es… no sé. Es ridículo. Lo que está pasando es una locura", manifiesta. "Lo cierto -se sincera- es que me estoy planteando constantemente si dejar Estados Unidos. Yo trabajo a menudo para ‘The New Yorker’ y me preocupa la censura, la represión, las amenazas a los periodistas, los recortes de servicios sociales… es un desastre. El mundo entero se está volviendo loco".

Doble página de 'Aquí’. / Richard McGuire

Inquieto creativamente hablando, tras el cómic McGuire experimentó con esculturas de acero, con soldaduras, grabados y serigrafías. Ahora trabaja en un nuevo libro, ‘Listen’ (Escucha). "Es lo contrario de ‘Aquí’. En vez de en un salón, transcurre en todas partes del mundo y se concentra en un instante en lugar de en muchos siglos. Todo ocurre simultáneamente. Es una instantánea del mundo en un momento concreto", avanza.

La casa que inspiró ‘Aquí’ la vendieron entre todos los hermanos al morir los padres. "He vuelto alguna vez pero es raro. Los nuevos propietarios han cambiado cosas, colores… es curioso pero ya no siento ninguna conexión sentimental o nostálgica con ella. El alma, el espíritu de la casa donde viví ha desaparecido. Me sentí triste". Al final, añade, "ves que cada uno lleva su hogar consigo".