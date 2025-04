Springsteen y 'Tracks II': un nuevo álbum multiplicado por siete

Ahora que todo parece invitar a la aceleración y que nos cuesta más encontrar el tiempo para escuchar un álbum de principio a fin con plena atención, va Bruce Springsteen y anuncia un 'boxset' catedralicio: 'Tracks II: The lost albums' ofrece siete álbumes inéditos de un tirón, 82 canciones la mayoría de las cuales son auténticos enigmas incluso para los 'connaisseurs' del artista. Cinco horas y media de música (7 CD o 9 vinilos) procedentes de un amplio ciclo temporal (1983-2018) y que verán la luz el 27 de junio.

Le digo a mi amigo Salva Trepat, el hombre que puso en marcha la revista y web 'Point Blank' y que ahora conduce (con Jesús Jerónimo) el indispensable 'podcast' 'No surrender' (en Spotify, Apple Music y Amazon Music), que esto es casi mejor que un disco nuevo de Springsteen. Me corrige: "¡es que es un disco nuevo! Siete, de hecho". Al fin y al cabo, un álbum como 'Western stars', por ejemplo, que vio la luz en 2019, había sido grabado en buena parte unos cuantos años antes. Pues ahora, lo mismo, pero multiplicado.

'Tracks 2', el relevo del ya lejano 'Tracks' (1998), no es un disco de rarezas dispersas, sino que exhuma álbumes enteros, cancioneros concebidos bajo un concepto sonoro y una narrativa (con solo una excepción, el último de los siete, 'Perfect world', que apunta más al cajón de sastre). El titulado como 'L. A. garage sessions 83' es el que ofrece más canciones ya interceptadas por los eruditos (aunque en versiones tal vez distintas). Otros volúmenes nos hacen poner los ojos como platos: 'Streets of Philadelphia' rescata material de los 90 bajo el presunto influjo del hip-hop, 'Faithless' se presenta como la banda sonora de una película que no llegó a existir, 'Somewhere North of Nashville' apunta hacia el country, 'Inyo' a la frontera y al mariachi, y 'Twilight hours', al cine negro de los años 50.

La avalancha de material inédito impone incluso a los que llevan media vida recolectando discos 'bootleg': 56 de esas 82 canciones son completamente desconocidas también para ellos. Springsteen no es de los que entra al estudio solo cuando toca publicar un álbum, sino que ha estado siempre manejando proyectos, priorizando unos y dejando otros en suspenso. 'Tracks II' rescata ahora algunos de ellos (hay más flotando en el limbo) y los vuelca sin mayores preámbulos, y ahora habrá que ver cómo nos las apañamos para abrir un claro de cinco horas y media y escuchar el disco sin urgencias, ni interferencias (materiales o virtuales), cuando llegue el 27 de junio.

Suscríbete para seguir leyendo