Por qué es tan grande 'El gran Gatsby': la obra maestra de Francis Scott Fitzgerald en 7 claves

Hace un siglo. 10 de abril de 1925. Estados Unidos. El jazz sonaba en todas las orquestas, la ley seca dificultaba el hedonismo, pero a la vez lo hacía más excitante, y la bebida burbujeante se relegaba a los salones secretos. Todo eso ocurrió mientras unos pocos acaparaban un dinero obtenido velozmente cumpliendo el mal llamado sueño americano, y los caballeros tristemente heroicos soñaban con damas lejanas y crueles. Entonces apareció una novela única, llamada a convertirse en un clásico contemporáneo.

Con los años, ‘El gran Gatsby’ se consolidó como uno de los grandes hitos de la novela norteamericana, pero también como una obra capaz de encerrar en una gota de ámbar toda la belleza de los felices 20 y su reverso oscuro. El centenario de ‘El gran Gatsby’ ha propiciado varias reediciones conmemorativas y un intenso y muy recomendable librito celebratorio de Rodrigo Fresán, ‘El pequeño Gatsby’ (Debate), amén de ‘Los papeles de ‘El gran Gatsby’ (Athenaica) que reúne diversos textos sobre y de su autor.

Incombustible, como los buenos clásicos, la novela que ha dado de sí películas, obras de teatro e incluso un musical, sigue arrojando nueva luz e interpretaciones a las nuevas generaciones y aquí trataremos de explicar algunos porqués de su grandeza.

El resultado, que tuvo varios títulos, entre ellos ‘Trimalción’, apenas excede las 200 páginas, lo que considerando su aspiración de ‘gran novela americana’, parece poca cosa. En ‘El gran Gatsby’ no hay nada musculoso, ni testosterónico . No hay que buscar la grandeza en la extensión de la obra sino en la perfección formal de su construcción y sobre todo en la elegancia de su prosa, su lirismo controlado, su perfecta destilación de sentimientos. Es “el primer paso dado por la literatura norteamericana desde Henry James”, como escribió en su día T. S. Eliot.

'El gran Gatsby' no es una novela sentimental, pero le cuentas su argumento a alguien que lo desconozca, y muy probablemente sentencie: melodrama barato. Quizá por eso las adaptaciones cinematográficas no han logrado captar su valía. No es tan importante saber lo qué ocurre sino qué sentimientos despierta en nosotros lo, poco, que ocurre. A saber: Gatsby, un hombre enamorado de Daisy Buchanan, la chica dorada hermosa y cruel que le rechazó en el pasado por no superar el listón de sus requerimientos económicos, intenta recuperarla cuando ella se ha casado con un detestable millonario.

La forma de atraer su atención es a golpe de fastuosas fiestas realizadas con una fortuna misteriosamente adquirida. Por las noches, en silencio, Gatsby desde su mansión de Long Island contempla ensimismado la luz verde que titila al otro lado de la bahía donde vive su amada. Esta es una novela de amor, o quizá como se diría con los postulados amorosos actuales, la historia de una obsesión cargada de toxicidad, en la que el poder monetario tiene tanta importancia o más que la fuerza de los sentimientos, especialmente cuando Gatsby advierte con profunda inquietud que la voz de su amada estaba “cargada de dinero”.