Paco Roca, maestro de la memoria, Gran Premio del Cómic Barcelona

Pocas palabras se necesitan para presentar a estas alturas a Paco Roca, maestro en llevar la memoria, individual y colectiva, al cómic. Referente absoluto de la viñeta española de las últimas décadas, no hay título del valenciano que no arrase en librerías y aúne por igual el aplauso de público y crítica. El autor, que desde que publicó en 2007 ‘Arrugas’, popularizando el cómic de talante social, poniendo el foco en la vejez y el alzhéimer y demostrando que el medio entraba en una nueva era, no ha dejado de sumar premios. Aquel título, que luego llevaría al cine, le valió el Nacional de Cómic. Le faltaba, pero ya no, el Gran Premio en reconocimiento a toda una carrera del Cómic Barcelona, donde ya había recibido galardones gracias a ‘Arrugas’ y ‘El invierno del dibujante’ .

Página de 'El abismo del olvido'. / Paco Roca

De Bruguera a las fosas del franquismo

Prácticamente todas las obras de Paco Roca, publicadas por Astiberri, están conectadas por el rescate del frágil hilo de la memoria. Ya antes de ‘Arrugas’, con ‘El faro’ y ‘El ángel de la retirada’ , y después con ‘El invierno del dibujante’ (sobre la aventura rebelde de cinco iconos de Bruguera, Cifré, Conti, Escobar, Giner y Peñarroya en defensa de los derechos de autor). También en ‘ Los surcos del azar’ (la historia de los republicanos que participaron en la liberación de París por los nazis tras exiliarse con la victoria de Franco y siguieron luchando contra el fascismo), o las más personales e íntimas ‘La casa’ , y 'Regreso al Edén ’, la primera en homenaje a su padre fallecido (llevada al cine el año pasado) y la segunda, a su madre, visibilizando a las mujeres de posguerra. Incluso en las tiras de ‘Memorias de un hombre en pijama’ (con versión animada), en ‘El tesoro del Cisne Negro’ (sobre el mayor botín hallado jamás en un barco hundido) y, sobre todo, en la última, ‘El abismo del olvido ’, donde junto a Rodrigo Terrasa rescató la infamia de los fusilamientos del franquismo en la Guerra Civil y de las fosas aún por exhumar de asesinados por el régimen. Precisamente, la próxima semana, el día 12, el Museo del Cómic de Sant Cugat inaugura una exposición dedicada a Roca, ‘Dibujante ambulante’.

"La fábrica de Willy Wonka"

"La primera vez que vine al salón, como muchos, lo hice como aficionado -ha recordado Roca tras subir al escenario de la abarrotada carpa de la plaza del Univers a recoger el galardón-. Para mí, entonces era como ir a la fábrica de chocolate de Willy Wonka, un lugar maravilloso donde estaba lo que más amaba, los cómics, y quienes los fabricaban. Yo tenía la ilusión de lograr ser un día uno de ellos, hasta que lo conseguí. Si soy autor de cómic es gracias a todos esos autores importantísimos, a todos los que han conseguido este premio, y a mis editores, desde Emilio (Bernardez), de La Cúpula, a Javier (Zalbidegoitia) y toda la familia de Astiberri".

Dum Dum, sobre el 'ring

El Cómic Barcelona ha ido desgranando el resto de premios. Jaime Infante (Madrid, 1989) y Javier Marquina (Huesca, 1975) retrataron negro sobre blanco el crudo perfil psicológico y vital del célebre, controvertido y barriobajero boxeador José Luis ‘Dum Dum’ Pacheco, que subía al ‘ring’ a finales de la dictadura y la transición, en un submundo de bandas criminales. Con ‘Dum Dum’ (Autsaider Cómics), basado en la autobiografía del púgil, el tándem de ‘Progenie’ y ‘Empel’ ha ganado el premio a mejor obra de autoría española. Tras la pandemia, Marquina firmó el guion de ‘Cómo salvar la industria del cómic sin tener ni puta idea’ (con Rosa Codina).

Página de 'Dum Dum'. / Infante y Marquina

Como mejor obra extranjera, el jurado premió ‘Los Pizzlys’ (Norma / Finestres), de Jérémie Moreau (París, 1987), autor también de ‘La saga de Grimr’. En el cómic ganador, el francés presenta un joven que trabaja como conductor de Uber, tiene a dos hermanos menores a su cargo, una hipoteca y un crédito a pagar por el coche. Un accidente da un vuelco a su vida y decide dejarlo todo y llevarse a la familia a Alaska con una desconocida.

Página de 'Los Pizzlys'. / Jérémie Moreau

Las Sinsombrero

La autora revelación que se ha alzado entre otras cuatro creadoras finalistas con el premio Miguel Gallardo ha sido Clara de Frutos (1983). Tras una década dedicada a la ilustración y cinco a la animación y la docencia, logró la primera beca de la fundación ‘El arte de volar. Con ella, la madrileña pudo desarrollar el proyecto publicado con el apoyo de Norma y Edelvives ‘Vanguardia es una mujer’, donde reivindica a las mujeres de la Generación del 27, las Sinsombrero, artistas rebeldes y feministas como Maruja Mallo, Remedios Varo, María Teresa León o María Zambrano. Es una de ellas, Concha Méndez, quien le cuenta su historia a su nieta en 1983, en el exilio en México.

Viñetas de 'La pequeña genia'. / Álvaro Ortiz

La pequeña genia de Álvaro Ortiz

Álvaro Ortiz (Zaragoza, 1983), que tras varios cómics para adultos ( ‘Murderabilia’, ‘Rituales’ o el alumbrado en en el confinamiento 'El Murciélago sale a por birras' ) creó luego el personaje de la pequeña genia y se sacó de la manga una divertida serie para chavales que ya lleva dos entregas se ha alzaco con la segunda, ‘La pequeña genia y el monstruo del valle’ (Astiberri), con el premio al mejor cómic infantil. Ortiz, precisamente dibujará a su personaje en directo en un espectáculo con música durante el fin de semana en la carpa de la plaza del Univers.

Portadas / EPC

En cómic juvenil, el galardón se lo ha llevado Ricard Efa (Sabadell, 1975) con el tercer y último volumen de su propuesta de ciencia ficción ‘Nocéano’ (Astronave / Mai Més), ambientada en un mundo anegado por la subida del nivel del mar.

El mejor fanzine ha sido ‘Fanerozoico #3’, dedicado a los animales prehistóricos. Y el premio a la mejor traducción de cómic se lo ha llevado Carlos Mayor, por su trabajo con 'Moebius. Obra hermética' (Reservoir Books).

No serán los únicos premios que albergará el salón. Este sábado, la Asociación de Autoras de Cómic entregará su Premio Honorífico a la traductora Celia Filipetto (Buenos Aires, 1951), afincada en Barcelona.