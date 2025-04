La violinista Lisa Batiashvili abrirá el 20 aniversario de la Franz Schubert Filharmonia

Para una orquesta privada como la Franz Schubert Filharmonia, inicialmente llamada Camera Musicae, celebrar los 20 años de actividad no es moco de pavo. La sinfónica formada en Tarragona que esta semana pone rumbo a Dubai para participar en el festival InClassica -ofrecerán seis programas diferentes en 15 días- traerá a grandes artistas para conmemorarlo como merecen, fieles al rigor, el entusiasmo y la exigencia que han demostrado. Para abrir boca han organizado un concierto extraordinario con una protagonista muy especial: la violinista Lisa Batiashvili que interpretará el 'Concierto para violín y orquesta núm 5' de Mozart el próximo 17 de junio en el Palau de la Música Catalana dirigida por el maestro Tomàs Grau, titular de la formación. Completará la velada la famosa 'Quinta Sinfonía' de Beethoven.

"Han sido 20 años de un trabajo precioso, pero difícil. Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido y contentos de poder seguir sembrando", señaló Grau en la presentación de una temporada de campanillas en la que también harán al menos dos giras internacionales, una en Europa y otra en Asia. El secreto de su éxito son las horas dedicadas a la música, reflejo de la pasión y del compromiso de los instrumentistas.

La temporada del 20 aniversario cuenta tanto con estrellas como con talento joven. Entre los conciertos programados en el Palau a partir de septiembre destacan dos que salen de lo habitual. El 12 de noviembre tocarán con la fantástica Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y el Coro Nacional de Colombia la monumental 'Segunda' de Mahler o 'Resurección', a las órdenes de Grau con Katja Maderer, soprano y Martina Baroni, mezzo. Y el 25 de abril, coincidiendo con el día del centenario del estreno de la ópera 'Turandot' de Puccini, en la Scala de Milán, la formación catalana interpretará por primera vez la obra en una versión semiescenificada con el Orfeó Català y un reparto liderado por Lianna Haroutounian (Turandot), Xavier Moreno (Calaf) y Carolina López Moreno (Liù).

Leonard Slatkin. / Cindy McTee

La mayoría de artistas invitados la próxima temporada ya conocen a la formación: violinistas como Midori, Leticia Moreno, Joshua Bell y pianistas como Judith Jáuregui y Anna Fedorova, con 45 millones de reproducciones en YouTube del 'Concierto para piano y orquesta núm. 2' de Rachmaninov, el mismo que interpretará dirigida por Rune Bermann. En total habrá cuatro directores invitados sumando el legendario Leonard Slatkin que capitaneará la orquesta con 'La Grande' de Schubert, Robert Treviño y Lina González-Granados.

Debut de Paul Huang

Y entre las novedades destaca el debut del joven violinista taiwanés Paul Huang con una obra poco común, el 'Concierto para violín y orquesta' de Korngold y la primera actuación con orquesta en el Palau de la pianista Yulianna Avdeeva -primera mujer que ganó el prestigioso concurso Fréderic Chopin- que interpretará el 'Concierto para piano núm 1' del compositor francés.

En estos 20 años la orquesta ha demostrado de lo que es capaz, ha conectado con el público de su tierra, con temporadas en Tarragona, Barcelona y Lleida pero también ha cosechado importantes éxitos en el extranjero en escenarios como el Carnegie Hall. "El objetivo para los próximos 20 años es tocar con los mejores artistas del mundo en las mejores salas, algo que ya estamos haciendo, pero con más asiduidad", ha declarado Grau. De la formación original con una base de 12 personas quedan cuatro músicos. Grau quiere seguir apostando por la exigencia para "hacer música al máximo nivel, con atención al detalle, evitando la rutina para conseguir evitar la rutina y conseguir que cada concierto sea una experiencia única, no solo para el público sino para los músicos. Si nosotros no disfrutamos de lo que hacemos no podemos transmitirlo".

Tomas Grau con la Franz Schubert Filharmonia. / EPC

El presupuesto global de la Franz Schubert Filharmonia para su 20 aniversario es de 2,5 millones de euros. La mayoría se financia con recursos propios (taquilla, sponsors, mecenazgo) y tiene un 13% aproximadamente de ayudas públicas. "No somos 100% privados pero casi. Necesitamos más recursos", destaca Grau. De cara al futuro han puesto en marcha el plan Horitzó 2030 con el objetivo de conseguir para entonces contratos fijos indefinidos a una plantilla de 40 o 45 personas. "Es un gran paso. La próxima temporada ya habrá 10 músicos en este régimen".