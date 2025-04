Estos son los libros más esperados de abril, según Goodreads

Al inicio de cada mes, el equipo editorial de Goodreads elabora una selección con los títulos más comentados y esperados que llegan a las estanterías, tanto físicas como digitales. La lista de la plataforma referencia para la catalogación de lecturas surge del análisis de las primeras reseñas de los lectores y del seguimiento de los libros que más se suman a la lista de pendientes. Cada edición ofrece un adelanto de las novedades más atractivas en un abanico de géneros: desde ficción contemporánea e histórica hasta misterio, suspense, ciencia ficción, fantasía, romance, terror, literatura juvenil y no ficción. Imagina un festín literario: explora, elige y sumérgete en lo que despierte tu apetito lector. Estas son las que ha seleccionado para este abril.

'Great Big Beautiful Life', de Emily Henry

La escritora Alice Scott acaba de tener su gran oportunidad. La han invitado a pasar un mes con la legendaria heredera Margaret Ives para escribir su biografía. Quizás. El problema es que competirá por el puesto con el autor Hayden Anderson, famoso por su mal humor (¡y ganador del Premio Pulitzer!). Él también se queda un mes. La cosa se complica... La cosa se complica. La autora Emily Henry regresa con la historia de un eterno optimista en una situación muy extraña.

Novela de Emily Henry / EPC

'Say You'll Remember Me' , de Abby Jiménez

Abby Jiménez ('Just for the Summer') regresa a las librerías con un retrato narrativo del encuentro romántico perfecto. Samantha acaba de pasar una velada inolvidable con el apuesto veterinario Xavier Rush. Pero debido a su complicada situación familiar, Samantha concluye que una relación no es viable por ahora. ¿Podrá convencer a Xavier de que se lleven el recuerdo mutuo de la noche perfecta? Cabe mencionar que también hay un gatito increíblemente adorable involucrado.

Novela de Abby Jimenez / EPC

'The Bright Years', de Sarah Damoff

Narrada desde tres perspectivas distintas, esta desgarradora historia de la novelista debutante Sarah Damoff narra la disolución y la restauración definitiva de una familia tejana. Ryan y Lillian Bright trajeron demasiados secretos a su matrimonio. Su hija Georgette, ya adulta, debe decidir si hay alguna manera de reparar el daño causado. Recomendada para los lectores de Mary Beth Keane y Claire Lombardo , la novela de Damoff explora temas atemporales como la familia, el amor y la gracia.

Novela de Sarah Damoff / EPC

'Audition', de Katie Kitamura

En su trabajo como periodista, crítica de arte y novelista, a Katie Kitamura ('Intimacies') le gusta reflexionar sobre la arquitectura misma de la narración y explorarla. Por ello, cabe esperar cierta experimentación estructural con su nueva novela, Audition , descrita como una "novela con forma de banda de Moebius". La historia comienza con una actriz que se reúne con un joven en Manhattan para almorzar. A partir de ahí, las narrativas en pugna plantean preguntas intrincadas sobre la interpretación y la percepción.

Novela de Katie Kitamura / EPC

'The Griffin Sisters Greatest Hits', de Jennifer Weiner

A principios de la década del 2000, las adolescentes Zoe y Cassie Griffin se hicieron famosas rápidamente con su banda, las Griffin Sisters. Veinte años después, las hermanas están distanciadas. Cassie se encuentra completamente desconectada, en algún lugar de Alaska, y la hija de Zoe se ha marchado para incursionar en la industria musical. Utilizando una estructura de doble línea temporal, la autora Jennifer Weiner ('Good in Bed') construye la trama hasta el misterioso incidente que lo destrozó todo.

Novela de Jennifer Weiner / EPC

'Heartwood', de Amity Gaige

Cuando la experimentada senderista Valerie Gillis desaparece en el sendero de los Apalaches, la guarda forestal Beverly Miller lidera al equipo de búsqueda en las tierras salvajes de Maine. Mientras tanto, un observador de aves de 76 años en Connecticut hace descubrimientos sorprendentes en línea. Desde tres perspectivas, la autora Amity Gaige ('Sea Wife') crea un rompecabezas que explora la vertiente literaria del género de misterio, combinando la exploración de la naturaleza con suspense de ritmo lento y detallados retratos de personajes.

Novela de Amity Gaige / EPC

'The eights', de Joanna Miller

Ambientada en 1920, esta novela debut de la autora británica Joanna Miller explora la compleja amistad entre un grupo muy unido de mujeres pioneras: cuatro de las primeras estudiantes en matricularse en la prestigiosa Universidad de Oxford. El libro de Miller explora temas de amistad femenina y emancipación en una época turbulenta, a la vez que incorpora detalles históricos de la época: las sufragistas, la Primera Guerra Mundial, la gripe española y el eterno peligro de la misoginia despiadada.

Novela de Joanna Miller / EPC

'The perfect divorce', de Jeneva Rose

La autora Jeneva Rose continúa la historia de su novela de 2020, El matrimonio perfecto , con las nuevas aventuras de la abogada penalista Sarah Morgan. Tras defender con éxito a su primer marido de los cargos de asesinato, Sarah descubre que su nuevo esposo también ha estado tomando malas decisiones. Además, nuevas pruebas de ADN han llevado a las autoridades a reabrir la primera investigación. Maridos. Son lo peor.

Novela de Jeneva Rose / EPC

'Julie Chan is dead', de Liann Zhang

La cajera de supermercado, Julie Chan, ha tomado una decisión trascendental. Ha asumido la identidad de su hermana gemela, Chloe, recientemente fallecida y distanciada desde hace mucho tiempo. Se trata de una glamurosa influencer con un dinero desorbitado y amigos influyentes. Los beneficios son buenos y disfruta de toda la ropa de diseñador. Pero un fin de semana en una isla revela que Chloe guardaba oscuros secretos. Esta novela debut de la autora canadiense Liann Zhang explora el lado siniestro del éxito en línea.

Novela de Liann Zhang / EPC

'Bat Eater and Other Names', por Kylie Lee Baker

La intolerancia y la epidemia de COVID-19 han desencadenado una terrible ola de violencia contra los asiáticos en la ciudad de Nueva York. Pero la limpiadora de escenas del crimen Cora Zeng sospecha que algo aún más letal acecha, en la temporada de los fantasmas hambrientos. La autora Kylie Lee Baker pasa de la fantasía juvenil creativa al terror contemporáneo en este thriller sombrío y subversivo.

Novela de Kylie Lee Baker / EPC

'Las sirenas', de Emilia Hart

Con su novela de 2023, 'Weyward', la autora londinense de origen australiano, Emilia Hart, ganó los premios Goodreads Choice Awards tanto a la Ficción Histórica Favorita de los Lectores como a la Novela Debut Favorita de los Lectores. La nueva novela de Hart, The Sirens , presenta una estructura similar de narrativas duales —esta vez ambientada en 2019 y 1800— y una historia que se adentra en la historia real de Irlanda y Australia. Prepárate para barcos de convictos, reubicaciones forzadas, costas embrujadas y personas desaparecidas.

'Las sirenas', de Emilia Hart / EPC

Una gota de corrupción, de Robert Jackson Bennett

Con su novela de 2024, La Copa Manchada , el autor Robert Jackson Bennett presentó a la detective Ana Dolabra, una investigadora genial a medio camino entre Sherlock Holmes y un Hannibal Lecter un poco más amigable. ¿Su Watson? Dinios Kol, un asistente meticuloso con una memoria perfecta. El segundo libro de Bennett en la serie amplía la singular combinación de fantasía, misterio, biotecnología mágica y monstruos titánicos del autor.

Novela de Robert Jackson Bennett / EPC

La escalera en el bosque, de Chuck Wendig

Una acampada informal se convierte en una pesadilla cuando cinco amigos del instituto se topan con algo imposible: una escalera en el bosque que no lleva a ninguna parte. Veinte años después, el grupo se reúne para recordar a su amigo desaparecido aquel fatídico día. El autor Chuck Wendig ( El libro de los accidentes ) nos presenta una novela de terror y misterio sobre la amistad, la nostalgia y los recuerdos que nos atormentan.

Novela de Chuck Wendig / EPC

'Watch me', de Tahereh Mafi

La autora Tahereh Mafi regresa a su extensa serie 'Shatter Me' de ciencia ficción juvenil distópica con una nueva historia ambientada 10 años después de la caída del Restablecimiento. El nuevo libro sigue a su hermano menor, James Anderson, mientras se infiltra en la prisión de Ark Island, como prisionero, con astucia. Para complicar aún más las cosas, románticamente y en otros aspectos, se encuentra Rosabelle Wolff, una asesina del gobierno vinculada a una poderosa inteligencia sintética.

Novela de Tahereh Mafi / epc

'Fearless', de Lauren Roberts

Buenas noticias para los fans de Lauren Roberts: El 25 de abril, la autora de Michigan lanzará la última entrega de la Trilogía 'Powerless', su popular serie juvenil de fantasía romántica. Paedyn Gray y Kai Azer regresan al Reino de Ilya, cerrando el círculo de la extensa aventura de Roberts: Élites y Ordinarios, Ejecutores y Silenciadores, Pruebas y diversas tribulaciones. Además, lealtad y amor. ¿Y sabías que hay una adaptación televisiva en marcha?