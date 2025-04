La decadencia se vería así

No sé exactamente qué esperaba qué sucedería el Día de la Liberación, pero me había imaginado una puesta en escena más espectacular, más grandilocuente, más al estilo estadounidense. Sin embargo, contemplar al presidente de una de las mayores potencias del mundo, y que está respaldado por las grandes oligarquías tecnológicas, tener que sostener entre sus manos durante cinco minutos la pizarra con los aranceles fue bastante decepcionante a nivel visual.

Howard Lutnick. el secretario de Comercio, con el cartel con los aranceles. / KENT NISHIMURA / POOL / EFE

“No sé si lo veréis, sólo si tenéis buena vista. Como hace viento no la hemos podido hacer más grande”, trataba de excusarse Trump. Las ráfagas de aire zarandeaban al cartel pluma, pero el magnate se aferraba a su guerra comercial. Según el líder republicano, los demás países llevan décadas estafándolos. Algo que reconoció entender, como hombre de (malos) negocios que es. Son sus antecesores en la Casa Blanca los que han permitido tal injusticia y, por eso, va a poner remedio. Argumento que con el viento soplando en su contra me recordó a aquello de que “a Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre”.

Además de este capricho cinematográfico, la banda de música que entretuvo a los asistentes mientras empezaba el acto tuvo también su punto Titanic. Muy a favor de que si el mundo se va a la mierda, alguien le ponga banda sonora. Si bien, las baladas escogidas para señalar el fin de una era se antojaban más propias como hilo musical de un ascensor o los lavabos de un cine…Entre el centenar de invitados, los miembros del gobierno trajeados (no por convicción sino por convención) se mezclaban con sudaderas corporativas del acero, camisas de cuadros, cascos, chalecos amarillos, chaquetas acolchadas o mujeres con el hueco de la almohada en su cabello.

Trump en los jardines de la Casa Blanca con las banderas arrugadas de fondo. / KENT NISHIMURA / POOL / EFE

Esta puesta en escena buscaba, al igual que en sus mítines, establecer visualmente un vínculo entre las políticas proteccionistas de un multimillonario y elitista Donald Trump y la clase trabajadora. De hecho, hasta el presidente dio paso en mitad de su discurso a uno de sus representantes. El hombre, jubilado ya, iba ataviado con ropa fluorescente, una visera con el nombre de Trump y el bigote de Hulk Hogan y salió para alabar a su líder: “Yo crecí en el barrio del norte de Detroit. Pensé que Ronald Reagan iba a ser el mejor presidente que iba a conocer, hasta que Donald Trump llegó”.

Scott Bessent, Mike Johnson, JD Vance y Pete Hegseth en la conferencia en la que Trump firmó las medidas arancelarias. / ZUMA vía Europa Press / ZUMA vía Europa Press

El propio presidente también llegó al Día de la Liberación estrujando con su mano su gorra roja del Make America Great Again y la escondió bajo el atril. No se la puso por medio a perderla, confesó, y decidió lanzársela a uno de los trabajadores que lo jaleaban. Como ya es costumbre cada vez que el magnate firma un documento, también mandó repartir una docena de sus rotuladores (aunque él que utilizó para imprimir su sello se lo guardó). Entre las columnas del Jardín de las Rosas, se desplegaban grandes banderas de EEUU a juego con el traje azul, la camisa blanca y la corbata roja del uniforme del presidente. Sin embargo, las telas no habían sido planchadas y las arrugas al fondo del magnate alertaban de la decadencia impulsada por la nueva administración. Porque la obsesión por la bandera es un clásico de todos los imperialistas (y proporcional, aunque no lo parezca, al grado de complejo nacional), pero hasta la fecha en la Casa Blanca siempre habían lucido perfectamente almidonadas.

