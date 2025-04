Crítica de 'Guillermo Tell': un acartonado héroe folclórico

Es conocido solo por haber disparado a una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo, pero esta agarrotada epopeya nos recuerda que, según la leyenda, Guillermo Tell ayudó a Suiza a liberarse del yugo austriaco en el siglo XIV. En cuaquier caso, la película no solo está construida alrededor del citado episodio sino que, además, tan solo logra generar verdadera tensión dramática en el transcurso de este; por lo demás, su héroe es indistinguible de otros revolucionarios medievales enfrentados a autoridades corruptas, como los retratados en 'Robin Hood: príncipe de los ladrones' (1991) o 'Braveheart' (1995), a pesar de que el director Nick Hamm trate de convertirlo en símbolo de algo tan inverosímil como el espíritu radical y subversivo de los helvéticos.

'Guillermo Tell', asimismo, usa a su protagonista para balbucear sobre los horrores de la guerra mientras intenta convertirlos en espectáculo, y entretanto exhibe histriónicas ínfulas de seriedad pese a seguir a rajatabla esa trillada fórmula narrativa compuesta de luchadores valerosos, villanos de tebeo, traiciones palaciegas, discursos pomposos, vistas panorámicas y batallas libradas con espadas, hachas y ballestas. Para ello recurre a un metraje excesivo, un ritmo comatoso, una colección de imágenes anodinas montadas de forma confusa y una colección de personajes de cartón piedra, empezando por el titular; cuesta creer que un tipo tan sosaina pudiera envalentonar a todo un pueblo, o convertirse en icono folclórico. Teniendo todo eso en cuenta, sorprende que 'Guillermo Tell' ni se moleste en ofrecernos una conclusión, y que en cambio use su final para anunciar una secuela que, por supuesto, nunca llegará.