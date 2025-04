Mei Segura: "El 'young adult' tiene su complejidad y su profundidad, como cualquier otro género"

Cuando decidió sumergirse en la literatura y eligió el 'young adult', no tardaron en llegar los comentarios de "a ver cuándo escribes algo de verdad" o "te has decantado por el género más fácil", frases que lamentablemente resuenan con frecuencia en este género. Pero si algo tenía claro Mei Segura (Barcelona, 1999) era que ninguna opinión externa opacaría sus ganas de contar historias. "Cuando te pones a escribirlo, a leerlo y a hablar con quienes lo consumen, te das cuenta de que es igual de válido, que tiene su complejidad y su profundidad", defiende en una entrevista con este diario.

Desde pequeña, Segura sentía la necesidad de reescribir los finales de los libros que leía, y no por casualidad, la gran mayoría pertenecían al 'young adult'. Aquella inquietud la llevó primero a trabajar en el sector editorial y, finalmente, a cumplir su sueño: publicar 'El fin del amanecer (Faeris), su primera novela fantástica con una trama romántica'. En ella, se refugió en la fantasía para poder crear un mundo con sus propios sistemas de magia: "Quería escribir el libro que siempre había soñado leer", explica.

Y no podía faltar que en su novela latieran también las historias que la marcaron en su adolescencia como 'Los Juegos del Hambre', 'Crepúsculo' y otros referentes del género que le dejaron una huella imborrable. "Forman parte de lo que me ha construido como escritora", reconoce.

Segundas vidas y empoderamiento

El proceso creativo de 'El fin del amanecer' le sirvió para reflexionar sobre la importancia de saber aprovechar las segundas oportunidades. Por ello personificó el 'carpe diem' en una protagonista que viaja años atrás para reescribir su vida y evitar su trágica muerte. Decidida a acabar con la faceta de hija obediente, prometida ejemplar y joven impecable, se decantó por no reprimir su verdadero poder y abrazar su propia fuerza con un mensaje de empoderamiento.

"Al principio es perfecta en todos los sentidos, pero frágil. Y en su segunda vida se convierte en una mujer poderosa”, explica la autora. Sin embargo, su transformación no es inmediata; el crecimiento de Odette es uno de los ejes narrativos de la historia que nos explica cómo es el mundo fantástico de Segura y por qué: "No podía hacer que cambiara de la noche a la mañana. Necesitaba atravesar momentos clave que la hicieran evolucionar".

La historia también bebe de la estética (y aclamada) 'dark academia', con una escuela donde la joven debe prepararse para un Examen y sobrevivir a él. Allí se reencuentra con Rune, el personaje que en su primera vida estuvo vinculado a su muerte. Pero en esta nueva oportunidad, el destino no se repetirá exactamente y, tal y como resume la propia autora, "hay mucho drama y conflicto".

El romance y la fantasía, en equilibrio

Uno de los mayores desafíos a la hora de escribir 'romantasy' es encontrar el balance entre la trama fantástica y la romántica. "A veces me daba la sensación que me pasaba capítulos hablando de la trama fantástica y me olvidaba del romance", confiesa. De hecho, el protagonista masculino en las primeras versiones de la novela apenas aparecía, pero fue una lectora beta quien le recomendó que lo incluyera más. Y así lo hizo, después de un parón para desarrolarlo mejor: "El género tiene sus clichés establecidos, y la línea entre lo novedoso y lo predecible es muy fina. Quería que Rune cumpliera con lo que nos gusta, pero con una identidad propia".

La poca paciencia de la autora también la inclinó, por un lado, a motivarse más para escribir; pero por otro, a frustrarse por no llegar al final. "Sabía como quería terminar la historia y el desafío fue construir un camino que atrapara sin revelar demasiado". Pero se anteponieron sus ganas de sorprender con un giro al final a sus lectoras y trabajó duro para crear esa tensión e intriga que va en aumento a medida que avanza la novela entrelazándola con un romance 'slow burn' de diez.

¿Segunda entrega?

Aunque Mei Segura no quiere revelar mucho sobre la continuación de la saga, asegura que tanto la editorial como ella están trabajando para que la segunda parte tenga la mayor calidad posible y que no hará esperar al lector muchísimo, pero que por otro lado no será apresurada: "No quiero que pase muchísimo tiempo, pero tampoco quiero acelerar las cosas".