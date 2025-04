Trucos de usuarios en Reddit para comprar entradas para los conciertos de Lady Gaga en Barcelona

Ya son tres los conciertos que dará Lady Gaga en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo mes de octubre. Ante la "altísima demanda" de tickets para los dos primeros shows anunciados, los días 28 y 29 de octubre, la cantante estadounidense añadió una tercera fecha, el 31 de octubre, en la que será la única parada en España de su gira mundial.

Este tour no solo supondrá la vuelta de la neoyorquina a tierras catalanas siete años después, sino que también servirá como presentación de su nuevo trabajo, un álbum titulado 'Mayhem'.

Cartel de los conciertos de Lady Gaga en el Palau Sant Jordi de Barcelona / LIVE NATION

Así, no es para nada sorprendente que la expectación por parte de la comunidad de fans de la artista sea máxima, y la ansiedad ante la posibilidad de quedarse sin entradas crece a medida que se acerca la puesta a la venta general de entradas, programada para este mismo jueves.

Preventa y trucos para comprar entradas

Como suele ser habitual en eventos con previsión de alta afluencia de usuarios de cara a la compra de boletos, determinadas plataformas adquieren derechos de preventa exclusivos. Esta vez, con Live Nation como promotora oficial, es Santander SMusic la que desde las 10.00 horas del martes permite a sus clientes en posesión de una tarjeta Mastercard Santander hacerse con las primeras entradas disponibles (un máximo de dos por tarjeta). Con precios que ascienden hasta los 500 euros (sin tener en cuenta las alternativas VIP), este primer plazo de venta llegará a su fin este miércoles a las 22.00 horas de la noche.

Hasta entonces, no son pocos los interesados que, con tal de garantizarse su asistencia al concierto, han recurrido a amigos o conocidos que tuviesen acceso a este servicio para asegurarse un ticket. "Voy con un amigo que también se apuntó a la preventa. [...] ¿Deberíamos intentar conseguir entradas para días diferentes o para el mismo día?", pregunta un internauta en la plataforma Reddit. "Intentaría las dos cosas el mismo día", le responde un usuario al mismo tiempo que otro le invita a hacerlo "en un navegador/pestaña de navegador diferente" para cada preventa.

Solo clientes de España

Es importante destacar que el sitio web mencionado solo acepta pagos de cuentas del banco Santander españolas, lo cual ha impedido a usuarios del resto de la Península hacerse con sus tickets: "Mi Santander Portugal no funciona para pagar", denuncian cibernautas.

Entre la histeria y la frustración

Más allá de algunos trucos puntuales, lo que se aprecia claramente entre los canales de Reddit es el claro nerviosismo entre la comunidad de seguidores de Lady Gaga. Los precios desorbitados de las entradas y la posibilidad de que estas queden agotadas en cuestión de minutos (como ya sucedió con la primera ronda de boletos a la venta) han derivado en la sensación de histeria y frustración de muchos fans, tal como han manifestado en comentarios. "Es muy frustrante… No creo que tengamos entradas para la venta normal", lamenta un internauta. No son pocos los que comparten la misma impresión, pues entre las respuestas también se contempla la posibilidad de viajar a otros países en caso de que el Sant Jordi colgase el cartel de 'sold out'.

Venta general y sala de espera

Cabe recordar que la preventa reserva un número de entradas limitado a los clientes del banco Santander España. Una vez concluido el plazo, los principales canales (Live Nation y Ticketmaster) pondrán a la venta el resto de tickets a partir del jueves a las 12.00 horas. De todas maneras, también se habilitará una sala de espera para los más puntuales a partir de las 11.45 horas del mismo día.