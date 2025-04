Chris Ware expone su universo en Barcelona, "feliz" de alejarse de Trump

Lo primero que dice Chris Ware ante la prensa es que había hablado la noche antes con su hija y esta le dijo: "Pareces muy feliz, papá, qué extraño". Y es que así asegura que se siente este icono estadounidense del cómic desde que ha aterrizado en la capital catalana para participar en el Cómic Barcelona como invitado estrella e inaugurar la ambiciosa exposición ‘Dibujar es pensar’, que le dedica el festival en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), que la coorganiza. A renglón seguido, el autor de la multipremiada ‘Jimmy Corrigan. El chico más listo del mundo’ añade: "No es solo el sol, la ciudad, el país... Desde que estoy aquí siento la confianza entre las personas, el civismo… Gracias. Es maravilloso sentirlo de nuevo porque ahora es algo que en mi país se ha erosionado rápidamente. Siento rabia. Están pasando cosas horribles a la puerta de nuestras casas. Lo siento", ha confesado sin paños calientes antes de cargar directamente contra el nuevo inquilino de la Casa Blanca. "Si tienes algo, lo que hace Trump es quitártelo. Arrebatar a la gente lo que tiene. Siento que debo disculparme por cómo ha hablado de vosotros [los europeos]. El arte va de entender a las otras personas, pero en Estados Unidos hay un movimiento desde la derecha para desacreditar la empatía, para decir que es mala. Si eres un autócrata, eso funciona muy bien", lamenta.

Ware (Omaha, Nebraska, 1967), autor de obras maestras como el cómic-objeto ‘Fabricando historias’ o ‘Rusty Brown’ (todas en Reservoir Books) y de más de 30 portadas para ‘The New Yorker’ desde 1999, que le conectan con la realidad de una América polarizada, tensiones raciales, crisis económicas o la incomunicación que provocan las nuevas tecnologías, es uno de los autores de cómic contemporáneos más influyentes, revolucionaros y renovadores del lenguaje del medio. Trabajar con él, ha sido para el comisario de la muestra, Jordi Costa, jefe de exposiciones del CCCB, "como haber conocido a Joyce en los años 20 cuando preparaba ‘Ulises’". Ware se ríe al oírlo. "Intento ser honesto y que las emociones resuenen. Quiero transmitir lo que yo mismo he sentido", se sincera.

Paredes llenas de su universo de cómic acompañan el recorrido, con audiovisuales, originales, objetos de su colección privada, libros, esculturas, muñecos de personajes o maquetas de los edificios que tan icónicamente ha trasladado a las viñetas. Una arquitectura habitada por personajes mayoritariamente desengañados, frustrados, solitarios y perdedores, con problemas para dar sentido a sus vidas, con los que este artista "emotivo, artesano, minucioso, poeta de la soledad" narra la cotidianidad y las emociones humanas.

La exposición, que podrá verse hasta el 9 de noviembre en el CCCB, puede visitarse gratis hasta el 20 de abril con la entrada del Cómic Barcelona. Es una versión ampliada de la que se vio en 2022 en Angulema (Francia), festival que le concedió el Gran Premio, y que itineró a París, Italia, Alemania, Países Bajos y Suiza. Es cronológica y tiene muchos elementos nuevos, explica Costa. Entre ellos, una vídeoentrevista de Zadie Smith, a la que conoció al ganar el premio literario de ‘The Guardian’, interactivos y vídeos de Pedro Paredes que permiten navegar por sus obras, y piezas de su colección que reivindican los orígenes del cómic que tanto le han inspirado: del ‘Polly and her pals’, de Cliff Sterrett, a ‘Gasoline Alley’, de Frank King, y el surrealismo poético del ‘Krazy Kat’, de George Herriman. De él, al que rindió homenaje en las historietas de ‘Quimby the Mouse’, lucen las últimas tiras que dibujó antes de morir y que Ware adquirió.

El "punto de ruptura", dice Costa, fue en 1993 con su revista ‘Acme Novelty Library’, con propuestas posmodernas y experimentales y donde Ware dio a conocer ‘Jimmy Corrigan’, en el que volcó el trauma de niño por el abandono de su padre, al que conoció ya de adulto. Suele decir que las cinco horas que un lector podía invertir en leerlo equivalían a las horas que él había pasado con su padre.

En 2012 orquestó ‘Fabricando historias’, que le valió cuatro Eisner, una caja que reúne una docena de cómics interconectados de diversos formatos y tamaños que desafían a una lectura aleatoria. En ellos desnuda las almas anodinas y la intimidad de los inquilinos de un edificio de Chicago. En 2019 llegó ‘Rusty Brown’, una tragicomedia humana con personajes también marcados por la pérdida y el fracaso vital.

Trump, la IA y las redes

Antes de recorrer la muestra, cual embajador de los estadounidenses que ven atónitos el huracán Trump, insiste en cuánto le "afecta". "Mi mujer es profesora en una escuela pública donde la mayoría de alumnos son de origen latinoamericano y muchos de sus padres no tienen papeles. La dirección ha hablado con cada uno para explicarles que si van a verles inspectores de inmigración no deben abrir la puerta…". No tiene redes sociales, admite Ware. "Me incomoda ver cómo en ellas la gente te ama o te odia. Yo no necesito saberlo. Intento vivir sin saberlo. Si miro el Instagram de mis amigos me distraen los comentarios sobre su trabajo. No me importa llegar a más personas sino que a las que llego les interese lo que hago". ¿Y la IA? "Todo lo que hace parece muerto. Puede imitar pero no crear".