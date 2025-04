Santiago Muñoz Machado presenta su nuevo ensayo en Barcelona: "A la democracia hay que cuidarla"

¿Qué hacen el director de la Real Academia Española y el consejero delegado de CriteriaCaixa un martes por la tarde conversando apasionadamente sobre los mapuches de la Patagonia? La respuesta está en el nuevo libro de Santiago Muñoz Machado, ‘De la democracia en Hispanoamérica’ (Taurus), un ensayo donde a lo largo de 1.008 páginas el académico reflexiona sobre por qué a la democracia nunca le ha ido bien en el continente latinoamericano y por qué el modelo liberal se ha encontrado con tantas trabas históricas, ya sea por la excesiva influencia de sus vecinos norteamericanos como por el caciquismo, el caudillismo o las últimas “utopías” que han incorporado las constituciones de Venezuela, Ecuador o Bolivia.

La presentación de ‘De la democracia en Hispanoamérica’, de Muñoz Machado. / Marc Asensio

El consejero delegado de CriteriaCaixa, Ángel Simón, es un gran conocedor del continente. En la presentación en el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (con el Pati de Columnes a rebosar) recordó su etapa profesional en Chile y Colombia y cómo el realismo mágico de alguno de sus escritores favoritos como Gabriel García Márquez se tornó realismo, a secas, una vez allí.

Muñoz Machado, que además de académico es un prestigioso abogado (Simón le contrató para la llamada ‘guerra del agua’ contra Colau, que ganó; ambos con "grandes amigos", tal y como confesaron), hizo un recorrido por los últimos 200 años del continente latinoamericano, una historia trágica que paradójicamente ha alumbrado lo que podría considerarse un género literario en sí mismo: la novela de dictadores, protagonista de buena parte del ‘boom’. Ahí están ‘La fiesta del chivo’ de Mario Vargas Llosa, ‘Yo el supremo’ de Augusto Roa Bastos, ‘El otoño del patriarca’ de García Márquez o ‘El recurso del método’ de Alejo Carpentier. “Es maravilloso desde el punto de vista literario”, dijo Muñoz Machado, que confesó su dictador favorito: el filibustero William Walker, un millonario estadounidense que invadió Nicaragua en 1855 y gobernó el país durante casi dos años.

“En muchos países manipulan elecciones, aterrorizan a los medios de comunicación, no hay opinión pública”, criticó Muñoz Machado sobre las nuevas dictaduras, como la de Daniel Ortega o Nicolás Maduro. “Pero eso no significa que sean inhábiles para la democracia ni que sean una raza especialmente torpe para tener una democracia a la europea”, añadió. “Recuerdo una de las frases que pronunció Gabriel García Márquez cuando recogió el Premio Nobel de Literatura. ‘Déjenos ustedes a los latinoamericanos pasar nuestra propia Edad Media, a ustedes les llevó mil años’. No estoy de acuerdo, hay que hacerlo ahora. Las constituciones que tenemos son buenas; a la democracia hay que cuidarla”, subrayó.

Ángel Simón en la presentación de ‘De la democracia en Hispanoamérica’, de Muñoz Machado. / Marc Asensio

Ya hacia el final, Simón lamentó la dinámica “extractiva” de un territorio tan extremadamente rico y pobre a la vez y, quizá por ello, tan proclive a las revoluciones. “El gran reto de Hispanoamérica es su gran riqueza en minería y agricultura; las multinacionales van allí a hacer extracción. Yo como empresario lo he vivido dos veces. El verdadero reto es industrializar América del Sur, que no se lleven sus materias primas y que la inequidad social se pueda revertir”. Pero para que eso pase, señaló Muñoz Machado, es necesaria la estabilidad institucional: “Es la pescadilla que se come la cola”.