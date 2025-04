El presentador Carles Porta se suma a la polémica por el caso Bretón: "No me parece inteligente"

El escritor Luisgé Martín ha suscitado mucha polémica con el anuncio de 'El odio', una obra sobre José Bretón, el hombre que asesinó a sus hijos de dos y seis años en Córdoba como una forma de venganza hacia su mujer, Ruth Ortiz, que ha paralizado su publicación.

Hay varias cuestiones por las que varios expertos se han opuesto a la publicación de este libro. Principalmente, por reabrir las heridas de Ruth y por dar voz al asesino y no a la víctima. Además, este libro, en cierta manera, humaniza a un criminal que fue capaz de matar a sus hijos para hacer daño a su madre. De momento, Anagrama ha suspendido indefinidamente la distribución del libro sobre José Bretón tras las medidas cautelares de la Fiscalía.

Ruth Ortiz, la principal damnificada, se niega a que este libro vea la luz porque da voz a un asesino. "Si el escritor hubiera ido a hablar con él o se hubiera carteado con él para escribir un libro sobre el odio en general o la mente de un asesino en general, mi decisión hubiera sido la indiferencia total. Me hubiera dado igual, pero no es lo mismo que escriban un libro sobre lo que le pasó a mis hijos", asegura.

Una de las personas que también se ha negado a su publicación es el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha recordado que "yo he tenido la ocasión de hablar con ella y cuando uno se pone en su lugar y en lo que eso significa, pues creo que es la voz suya la que tenemos que escuchar. Y ella es muy partidaria de que no se publique ese libro".

Ahora, Carles Porta, presentador de 'Crims' ha dicho en una entrevista a EFE que "escribir un libro sin hablar con la madre no me parece inteligente y prohibir la publicación de un libro tampoco me parece una medida inteligente" y que "cuando tiene que entrar un juez en un asunto es que antes se han hecho muchas cosas mal".