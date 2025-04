Iván Morales: "El turismo de clase es una tendencia muy extendida en el cine catalán"

Iván Morales (Barcelona, 1979) ha tenido que esperar a los 46 años para estrenar su primer largometraje, 'Esmorza amb mi'. Y no es que el suyo sea una caso de vocación tardía. "Cuando era un niño y veía películas en casa de mi abuela o iba al cine con mi tío, ya me proyectaba a mí mismo dirigiendo y tenía claro que quería dedicarme a eso", explica. Empezó muy joven a trabajar como actor "con la idea un poco infantil de aprender cómo se hacían las películas", pero después de realizar un par de cortos y de escribir guiones para otros directores, vio cómo su primer proyecto serio para una película larga acababa siendo rechazado. Para quitarse "la espina" de ese fracaso, Morales se embarcó en una carrera como director teatral que con el tiempo le ha brindado éxito y reconocimiento. En 2018 estrenó un montaje que adaptaba el guion de aquella película frustrada y ahora, casi 20 años después de empezar a trabajar en ella, ha logrado al fin darle forma tal como la concibió entonces.

Presentada (con premio) en el reciente Festival de Málaga y proyectada el pasado domingo en el D’A Film Festival de Barcelona, 'Esmorza amb mi', que se estrenará en los cines el 6 de junio, retrata las vidas cruzadas de cuatro personajes (interpretados por Anna Alarcón, Álvaro cervantes, Iván Massagué y Marina Salas) que arrastran heridas del pasado y tratan de aprender a quererse a sí mismos y a quienes los rodean. En su caso, además, la precariedad emocional va de la mano de la precariedad económica (no son personas con casa en la Costa Brava, precisamente), aunque Morales evita con inteligencia la tentación de recrearse en este último aspecto.

Marina Salas e Iván Massagué, en una imagen de 'Esmorza amb mi' / Filmax

La trama principal

"Para mí era muy importante no poner el foco en la precariedad económica de los personajes, que aun así está visible en cada plano, sino en sus carencias emocionales, porque ahí nos podemos sentir identificados todos -señala el director-. No quería hacer una película sobre qué duro es vivir cuando no tienes dinero, como si no tener dinero fuera algo exótico. Creo que hay una dignidad en el hecho de rebelarte contra que eso sea la trama principal de tu vida. ¿Verdad que en las películas de gente de clase alta o que no tiene problemas económicos casi nunca se pone el foco en su privilegio? Pues aquí, lo mismo".

En este sentido, Morales apunta que una de las motivaciones que tuvo desde el inicio del proyecto era contrarrestar las visiones "condescendientes y estereotipadas" con las que el cine ha tratado demasiado a menudo a estos personajes. "Yo veía esas películas de vidas cruzadas en Barcelona y reconocía las calles y a los actores, pero la mirada era casi siempre una mirada de la Diagonal para arriba, para entendernos -afirma-. Ese turismo de clase ha sido una tendencia muy extendida en el cine catalán que por fin ahora se está empezando a equilibrar un poco".

Iván Morales / Jordi Otix

El Raval que aparece retratado en 'Esmorza amb mi' sí respira vida. Y música. En los bares, en las plazas y en los pisos (que, por cierto, parecen pisos en los que vive gente y no pisos de esos que se alquilan para hacer rodajes) suena rumba y jazz, trap y blues. Manzanita, Lia Kali, Raynald Colom, Enemic Interior, Erik Urano, Oscar Wolf… “Me gustaría que a la gente que vea la película, esta les genere una mirada atenta -explica Morales-. En el caso de la música, yo también he querido tener una escucha atenta de la música que suena en nuestro entorno. Si tú vas atento por la ciudad, Barcelona suena. Hemos intentado captar eso y que, al mismo tiempo, la música explique cosas sobre los personajes y el momento que atraviesan. Los personajes sufren y tienen muchas dudas y trabajos precarios, sí, pero aquí todo el mundo está buscando la alegría de vivir. Y la alegría de vivir está en una caricia y está en la música".