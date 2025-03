La Yunko, la bailaora japonesa que ganó el concurso de Las Minas, debuta en el Liceu: "El flamenco es mi vida"

La Rambla se vuelve flamenca este martes y miércoles con dos propuestas diferentes. El Tablao Cordobés celebra 55 años con el estreno de 'Senderos del flamenco', nuevo espectáculo del aclamado bailaor Jesús Carmona. Y el Liceu acoge el miércoles la primera gala del Festival Internacional Cante de las Minas donde actuarán los ganadores de la última edición, entre los que destaca Junko Hagiwara, conocida artísticamente como La Yunko (Kawasaki, 1976), una bailaora japonesa cuya victoria sorprendió al ser la primera no española que se alzó con el Desplante Femenino del prestigioso festival. Jesús Corbacho, ganador del codiciado trofeo 'Lámpara Minera'; el tocaor Joni Jiménez, distinguido con el 'Bordón Minero' y el violonchelista José 'El Marqués', vencedor del trofeo 'Filón', también estarán en la gala del Liceu junto a dos artistas ya consagrados: el bailaor El Yiyo y el guitarrista Daniel Casares.

Jesús Carmona / EPC

Yunko se enamoró del flamenco en su tierra natal a través del sonido de la guitarra que utilizó la española Ana Bautista en una competición de gimnasia rítmica. "Me impresionó muchísimo aquel sonido tan diferente de lo que yo conocía. Quedé fascinada. Mi madre me explicó que era danza de España que las mujeres bailan con faldas largas". Pero inquieta y decidida como era, La Yunko empezó a investigar. "El flamenco es mi vida. El arte no tiene fronteras", afirma esta intrépida mujer a quien la pasión por esta danza la ha hecho cambiar de país y de vida. El premio en el festival, conseguido frente a bailaronas mucho más jóvenes -ella tiene 48 años- la llenó de orgullo. Es un reconocimiento no solo a su calidad sino a su ímpetu y su pasión flamencas.

Explica que sus padres no querían que se dedicara al flamenco. Y mucho menos imaginaban que ella, sin contar con su ayuda, acabaría liándose la manta y poniendo rumbo a Andalucía para dedicarse a su pasión. "En Japón no podía evolucionar más y mis profesoras me hablaban maravillas de España. Así que vine", recuerda. Fácil, no fue. Primero porque su familia no apoyó su aventura. Segundo, porque al llegar aquí le costó adaptarse al idioma, que ha aprendido a base de paciencia y humor. "Una cosa es el castellano que estudias con profesores otro cómo habla aquí la gente en la calle". Llegó a Sevilla hace 22 años donde residían sus profesoras donde empezó a trabajar con gente muy diferente. "He estado en la academia de José Galván y con otros grandes maestros como Milagros Menjíbar, Carmen Ledesma, Concha Vargas, Ana María López, entre otros", señala. "No hubiera logrado el premio en el Cante de las Minas sin sus enseñanzas. En el flamenco siempre aprendo cosas, constantemente".

A la segunda venció

Vivimos en un mundo globalizado pero La Yunko se ha encontrado con más barreras de las que imaginaba en nuestro país. "No es fácil que te contraten en un tablao siendo japonesa", explica. Pero su vida ha cambiado desde que le concedieron el prestigioso premio del famoso festival creado en 1961 en La Unión (Murcia). "Ha habido un antes y un después de ese premio. Ahora noto más interés por verme", dice la artista que estuvo hace poco en el Tablao La Carmela de Madrid. "Nunca me hubiera imaginado bailar en el Liceu", confiesa. Está encantada de volver a Barcelona donde le hicieron uno de sus primeros contratos como profesional, no lejos del Liceu, en El Cordobés.

La bailaora ya se había presentado al festival 10 años antes sin éxito y sabía lo complicado que era triunfar en La Unión. Era la concursante más veterana y además, extranjera. Quizás no lo tenía todo a favor pero se lanzó. Nunca olvidará, comenta, ese contraste entre la alegría que sintió al ganar y la amargura por la polémica que provocó que por primera vez una bailaora no española triunfara. "No tengo nada contra las críticas porque pueden ayudarme a crecer pero no entiendo los insultos y amenazas que recibí. No me lo podía creer, fue una situación muy difícil. Por suerte, también recibí muchísimos mensajes de apoyo por redes sociales de gente de todo el mundo. Eso me ayudó, me dio fuerzas para seguir adelante".

La Yunko no es la primera extranjera que se alza con un premio de el Cante de las Minas. En 2021 Lara Wong, canadiense de familia asiática, se llevó el trofeo Filón Minero por su dominio de la flauta travesera aplicada al flamenco.

Nueva sala

El flamenco gana fuerza en el área de Ciutat Vella con el estreno del Teatro Flamenco Barcelona en el Born. El local abre este martes con el espectáculo 'Inspiración' en un antiguo edificio situado en la calle Abaixadors 10. Es la misma finca donde está el bar-coctelería Monk. Allí empiezan este martes funciones diarias de canta y baile, también habrá clases de flamenco, según explican sus promotores en la página web. El local destinado a flamenco es una sala del piso principal, un espacio con 150 butacas destinado al baile y el cante. El grupo sevillano que desde 2017 ha abierto locales denominados Teatro Flamenco en Madrid, Sevilla, Málaga y Granada se encargará de la gestión del local.

Es un local más en la zona donde recientemente se ha recuperado para el flamenco y la rumba un antiguo local Charco la Pava, taberna o bodega taurina, en la que un día Lola Flores ‘cazó’ a Antonio González, 'El Pescaílla' como explicó en un artículo EL PERIÓDICO. Aquella sala de la calle Escudellers, ha renacido con una programación flamenca y rumbera en su enclave original, ocupado por la discoteca latina New York.