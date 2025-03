El emotivo comunicado de Martin Rabbett tras la muerte de Richard Chamberlain: "El amor..."

Richard Chamberlain, el actor que saltó a la fama en la serie médica' Dr. Kildare' y protagonizó las miniseries 'Shogun' y 'The Thorn Birds', ha muerto a los 90 años, según ha comunicado su representante Harlan Boll.

El actor ha fallecido a última hora del sábado en Hawái por complicaciones derivadas de un derrame cerebral. Chamberlain tuvo un éxito instantáneo, y se convirtió en un ídolo adolescente, lo que posteriormente le permitió consagrarse con una carrera de seis décadas que abarcó teatro, cine y televisión.

"Nuestro amor está bajo sus alas"

Su pareja, Martin Rabbett, ha emitido un emotivo comunicado tras su muerte. “Nuestro amado Richard ya está con los ángeles. Ahora es libre y se va con sus seres queridos. Qué afortunados fuimos de haber conocido a un alma tan maravillosa y amorosa. El amor nunca muere. Y nuestro amor está bajo sus alas, impulsándolo hacia su próxima gran aventura”.

El actor confesó a sus 69 años que era homosexual y que estaba enamorado de un hombre llamado Martin. "Ya no estoy asustado", dijo el artista. "Ya no soy un protagonista romántico, así que no necesito consolidar esa imagen pública más tiempo", dice el actor.