Muere Richard Chamberlain, hoy en directo: última hora y reacciones

Sus últimos trabajos

Entre sus últimas películas figuran, "The Perfect Family" (Anne Renton) y "We Are the Hartmans" (Laura Newman), ambas estrenadas en 2011, además de "Nightmare Cinema" (2018), Mick Garris, Joe Dante, David Slade, Ryuhei Kitamura y Alejandro Brugués).

A lo largo de su carrera recibió galardones como el mencionado Globo de oro de la prensa extranjera, tres medallas de oro de Photoplay, el Guide de televisión, y el premio Club de Prensa Femenina de Hollywood. También, cuenta con una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.