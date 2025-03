'Fantàstic Ramon', una obra inclusiva con humor y alma, abre el Teatre Lliure a actores con diversidad funcional

La exclusión, la dependencia, la sobreprotección y la vida familiar con un hijo discapacitado no es fácil. De cómo les trata la sociedad y de su derecho a ser respetados como uno más habla 'Fantàstic Ramon', con dramaturgia y dirección de Clàudia Cedó. La protagonizan protagonizada por una docena de actores con y sin discapacidad. "Es una comedia con toques fantásticos", ha explicado Cedó, fundadora de Escenaris Especials y autora de obras como 'Una gossa en un descampat' y 'Mare de sucre'. En esta última, aplaudidísima en el TNC, ya contó con un equipo mixto de intérpretes, con y sin necesidades especiales, algunos de los cuales repiten en esta nueva creación. Es la primera producción propia del Lliure con actores con diversidad funcional que no solemos ver en los escenarios profesionales y estará en cartel del 2 de abril al 4 de mayo.

Andrea Álvarez, Marc Buxaderas, Francesc Ferrer, Jordi Galià, Xicu Masó, Mercè Méndez, Anna Moliner, Edgar Murillo, Judit Pardàs, Vanessa Segura y Kathy Sey protagonizan esta obra. Pero el verdadero protagonista es Ramón, una marioneta de tela sin ojos, ni boca sin la cual no habría obra. Su nacimiento plantea todo tipo de preguntas no solo a sus padres sino a la comunidad. 'Fantàstic Ramon' se ha nutrido a partir de las improvisaciones que Cedó ha realizado con los intérpretes, la mayoría de Escenaris Especials. "Lo que dicen a Ramón en la obra son todas las cosas que les han dicho a ellos", comenta la directora. La pieza puede leerse como una fábula sobre la alteralidad, el rechazo al diferente y la posibilidad de amar a alguien que está hecho de otra pasta.

Un momento de 'Fantàstic Ramon'. / Marta Mas

La obra sigue la vida de Ramón y todos los retos que conlleva su crianza. Cedó otorga a los intérpretes con necesidades especiales roles de personas normativas. Por ejemplo, Buxaderas encarna al cura del pueblo. El reto en esta obra es diferente al de 'Mare de sucre' y 'Els àngels no tenen fills'. "He de hacer un esfuerzo para no juzgar lo que dice el pare Prudenci, especialmente cuando he de decir la frase: 'El Señor es Dios de los físicamente sanos y mentalmente fuertes pero también de los físicamente minusválidos y mentalmente discapacitados'. Decir esto para mí, que voy en silla de ruedas, cuesta", admite. Al principio, "me preocupaba cómo hacer un personaje que queda tan alejado de mí. Pero estoy contento porque le hemos encontrado el tono. Tiene humor".

Murillo, que es sordo, se estrena con Cedó pero ya ha participado en algunos montajes, entre ellos uno con El Conde de Torrefiel. Habla en lengua de signos y se expresa así en la obra donde encarna algo que seguramente nunca podría hacer en la vida real: ser locutor de radio. Pero no necesita la presencia física de un traductor en escena. "Me encanta mi papel porque es fiel a mi identidad, solo signo", cuenta Murillo que trabaja como diseñador gráfico y también hace fotografía, dibujo, cortos, cine... "El arte ha sido siempre mi vía de comunicación desde pequeño. Mis padres no sabían cómo comunicarse conmigo y me dieron cosas para dibujar. Era perfecto para comunicarme con el mundo. Para mí el arte es vida", señala Murillo que tiene otros proyectos en marcha, entre ellos uno con Netflix.

Otras miradas

'Fantàstic Ramon' es el primer proyecto propio de Ànima Lliure y no hubiera podido existir sin el apoyo de la Fundació Banc Sabadell. La parte social e inclusiva del teatro es una parte fundamental para el equipo de Julio Manrique, director del Lliure. Su idea es hacer teatro para todos y con todos, es decir, abriendo los escenarios a un espectro amplio de personas. "El teatro ha de tener alma y sentido", dice Manrique.

Los actores Anna Moliner y Francesc Ferrer, con su hijo en un en una escena de 'Fantàstic Ramon'. / Marta Mas

Impregnar el teatro de la perspectiva de artistas con diversidad funcional hasta conseguir que su participación en montajes ya no sea noticia es el objetivo de Ànima Lliure, un proyecto cultural y social que utiliza el poder transformador del teatro a todos los niveles al integrar en la creación a todo tipo de personas y descubrir la riqueza que aportan personas con necesidades especiales. "Hay que dar visibilidad a personas con voces, cuerpos y miradas diversas", dice Manrique. Su apuesta por 'Hamlet, una versión recontralibre' de la compañía peruana Teatro La Plaza en el Lliure de Gràcia a principio de temporada ya dejó claro su potencial, su fuerza y su increíble conexión con el público.