Mumford & Sons suspira por los felices viejos tiempos en 'Rushmere'

'Rushmere' Mumford & Sons Island-Glassnote Folk-rock ★★★★

Mumford & Sons alcanzaron años atrás un inesperado cuórum con su folk-rock balsámico y fortalecedor del espíritu: aquel lleno, en 2019, del Palau Sant Jordi, local al que volverán el próximo otoño. Rodaban entonces su cuarto álbum, 'Delta', rico en 'crescendos' aparatosos, abierto a la pista electrónica. Ahora, 'Rushmere' es otra cosa, más recogido y también más expeditivo, sin abdicar de esa ambición tan suya de abrazar y reconfortar al oyente.

En estos años han pasado cosas: la pausa pandémica, el disco en solitario de Marcus Mumford (y su dueto con Pharrell Williams en 'Good people'), y la marcha del hombre del banjo (y la guitarra), Winston Marshall. Movimiento de piezas que ha llevado al grupo londinense, ahora un trío, a regresar a cierta idea de folio en blanco y a honrar los orígenes. Buscando las esencias primigenias, 'Rushmere' se ha grabado en buena parte en la ciudad fetiche del country, Nashville, con Dave Cobb (cómplice del último John Prine y de figuras como Brandi Carlile y Sturgill Simpson) a cargo de la producción.

Correrías juveniles

El tema titular también mira a las raíces, de un modo más personal, ya que evoca un lago del área londinense, en Wimbledon, que fue escenario de correrías juveniles de los miembros de Mumford & Sons, en los tiempos en que se decidieron a formar una banda. Esta canción fue el primer 'single' (salió en enero) y representa el perfil más extrovertido del disco con su recorrido 'in crescendo', construido de la mano del 'hit maker' Greg Kurstin. El distintivo sonido de banjo sigue ahí, ahora punteado por Matt Menefee, del grupo Mountain Heart.

Pero 'Rushmere', el álbum, combina registros y, aunque no deja de lado esa inclinación por hinchar las líneas melódicas más de lo indispensable ('Malibu', 'Anchor'), hace que resuenen las fibras acústicas y las armonías vocales. Ahí están los arpegios de 'Monochrome', la guitarra 'finger-picking' de 'Where it belongs' o el dueto purificador de 'Blood on the page', con la cantautora californiana Madison Cunningham. En realidad, no hace falta que se pongan intimistas para resultar creíbles o eficaces: una de las mejores canciones es 'Surrender', un número rock bastante llano, de dinámica final arrolladora (y eco 'springsteeniano'). También puntúa alto 'Caroline', temperamental sin afectaciones y dotada de un simpático estribillo. Y 'Truth' es rockera sin ser ampulosa.

Como última estación, 'Carry on' es más redundante y se acomoda en su halo trascendente y en sentencias tirando a acartonadas del estilo de "no existe el demonio en los ojos de un niño". Cierre de un álbum en el que Mumford & Sons nos dicen que no perdieron el mundo de vista con las ostentaciones de 'Delta' y que siguen siendo ese grupo un poco extraño que un día tuvo a bien bautizarse con un nombre de negocio familiar antiguo. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Superbucle' Yawners Montgrí Pop ★★★

En su tercer elepé, la salmantina Elena Nieto aparca (casi) definitivamente el inglés que manejaba en sus inicios para relatar los vaivenes anímicos de ese periodo en el que la vida adulta deja de ser un horizonte lejano. Y lo hace en unas canciones de pop musculado que, sin abandonar el registro guitarrero de escuela Weezer ('Merienda-cena'), abraza una sonoridad más sintética y bailable que en canciones como 'La verosimilitud' lanza guiños no irónicos al europop festivalero. Rafael Tapounet

'Dan’s boogie' Destroyer Merge Records Rock-electrónica ★★★★

Tras superar, según ha dicho, una crisis creativa, Dan Béjar acude al núcleo sónico de Destroyer y lo expande en un álbum en el que proyecta sus cavilaciones dispersas de mediana edad (sí, ¡un disco sin concepto en 2025!) con modos de narrador pospunk de tiros largos. Canciones de complexión catedralicia, con arpegios de piano en cascada que adquieren protagonismo en fricción con los sintetizadores aparatosos, entre el temblor sísmico y un intimismo enrarecido. Sigue siendo único. J. B.

'La Madrugá' Delaossa DALE PLAY Records Rap-pop ★★

El rapero malagueño Delaossa prometió una vuelta legendaria (celebrando su regreso tras pasar por un centro de desintoxicación) y, más allá de un arranque prometedor con un inspirado viaje por su ego con '2 the sky', 'La Madrugá', un artefacto totalmente pop, se queda en un batiburrillo con muchos altibajos a lo largo de sus 16 cortes. En el álbum destaca su victoria personal, la reivindicación de su origen y la memoria, y sorprenden, o más bien chirrían, algunas piezas muy alejadas de esto y de las constantes vitales del rap. Ignasi Fortuny

'Defiant life' Vijay Iyer, Wadada Leo Smith ECM Jazz ★★★★

Hay títulos en el segundo disco a dúo del pianista Vijay Iyer y el trompetisa Wadada Leo Smtih que lo dicen todo: un réquiem por Patrice Lumumba, símbolo anticolonialista, y una pieza dedicada al poeta palestino Refaat Alareer, muerto en un un bombardeo aéreo israelí en 2023. Pero incluso sin los títulos, la música de 'Defiant life', espaciosa, grave, vestida de capas de sonidos electrónicos, sería absolutamente elocuente. La trompeta de Smith suena como un lamento, triste y punzante y el piano de Iyer se contiene para acompañarlo con las mínimas notas. Esto es un grito de indignación pero también un refugio. Roger Roca