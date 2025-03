Descubren un retrato oculto de la madre de Joan Miró detrás de uno de sus cuadros

La Fundació Joan Miró cierra sus puertas al público cada lunes. Es el día en que el personal del museo lleva a cabo las tareas de conservación preventiva, restauración e investigación de las obras. En una de estas jornadas, decidieron resolver uno de los muchos misterios que esconden las obras de Miró. El cuadro ‘Pintura’, realizado entre 1925 y 1927, durante su etapa de los sueños, y que hasta 1975 había pertenecido a la colección Joan Prats, presentaba unas fisuras que dificultaban la preservación de la obra. De hecho, ya cincuenta años atrás, esas fisuras habían llamado la atención de la fundación, y ya se había realizado una primera radiografía que revelaba la presencia de un retrato subyacente.

La tecnología de ese momento no permitía descubrir el retrato sin dañar la obra, lo que dejaba sin resolver el misterio de quién o qué había detrás del cuadro. El equipo de investigadores de la Fundació Joan Miró decidió averiguarlo, bajo dos condiciones importantes: para la preservación de la obra el cuadro no podía salir de la fundación y no se podía tocar la pintura. Utilizaron técnicas no invasoras e innovadoras, que se basan en el uso de varios rangos de radiación electromagnética, para descubrir qué se ocultaba tras el fondo azul de la obra. Era una mujer, con un colgante distintivo, un posado sereno, y que se reconoció como Dolores Ferrà i Oromí, la madre de Joan Miró, a través de los rayos X.

La jefa del departamento de Conservación Preventiva y Restauración de la Fundación Miró, Elisabet Serrat, explica el proceso por el que el equipo de investigadores de la Fundació Joan Miró ha descubierto un retrato de Dolors Ferrà Oromí, madre del artista, bajo la obra 'Pintura', un óleo sobre lienzo que el pintor regaló a Joan Prats, gracias a la aplicación de técnicas científicas no invasivas, que han permitido obtener una imagen del retrato subyacente. / Toni Albir / EFE

Las pistas del autor

”Miró cogió el retrato de su madre, lo recortó, lo giró y encima pintó la obra que vemos”, explica Elisabet Serrat, jefa de Conservación preventiva y Restauración de la Fundació Joan miró. “Es verdad que lo cubrió todo, pero los laterales no están pintados y se ve perfectamente el relieve, que ahora sabemos que corresponden a las joyas que llevaba la mujer. Un relieve que si él hubiera querido lo podría haber eliminado fácilmente, pero no lo hizo”. Como es sabido, durante los años 50 y 70, Miró utilizó esta técnica reiteradamente. Cogía otras obras, paisajes normalmente, y encima pintaba él sus cuadros. Era una forma de “cuestionar la pintura académica”, pero las obras que realizaba no tapaban del todo la pintura original, en ningún caso lo cubría por completo.

Obra de Joan Miró, 'Pintura'. / Fundació Joan Miró

El hecho de que ya en los años veinte, durante la etapa de sueños del autor, hubiese utilizado otra tela para pintar encima despierta muchas preguntas. Podría ser una manifestación temprana de ese cuestionamiento del arte, o quizá era una cuestión práctica. “Podía ser que necesitase una tela”, comenta Teresa Montaner, jefa de Conservación. Aunque el hecho de que tapara por completo la tela, que sea una obra de dimensiones poco convencionales y que sea de las pocas pinturas del autor sin su firma ni sin la fecha de creación, hace levantar las sospechas de los académicos. “Hemos tardado 100 años en descubrirlo, y aun así surgen nuevas oportunidades de investigación para el futuro”, destaca Marko Daniel, director de la Fundación Joan Miró.

Imagen del cuadro de Miró 'Pintura' con luz infrarroja. / Fundació Joan Miró

‘El secret de Miró’

”El trabajo de un museo no es solo a exposición de las obras, hay mucho más trabajo que no se ve”, añade el director. Con la voluntad de visibilizar ese trabajo, crear nuevo conocimiento y acercarlo al público, antes de saber cuál sería el resultado de la investigación en el cuadro, la Fundación pensó en documentar el proceso. “Con el documental ‘El secret de Miró’ y la exposición ‘Sota les capes de Miró’, una investigación científica, no solo compartimos este descubrimiento, sino que reforzamos el compromiso con la divulgación del conocimiento”, explica Daniel. Tanto el documental como la exposición muestran el proceso de investigación del cuadro, con el uso de varias técnicas de imagen, desde la fotografía con luz visible rasante y transmitida, luz ultravioleta, infrarroja o la radiografía y la imagen hiperespectral. ‘Sota les capes de Miró’ está expuesta en la sala 14 de la Fundació Joan Miró y se podrá visitar del 27 de marzo al 29 de junio de 2025.

El documental, que se estrena este 27 de marzo en la plataforma CaixaForum+ y en los canales digitales de la Fundació Joan Miró, va más allá y muestra todo el proceso de investigación. Desde la parte técnica, que revela el retrato de una mujer, hasta llegar a descubrir quién era. Para ello, Serrat viajó a distintas residencias del autor donde había retratos familiares, en su taller de Son Boter, Mallorca, observó un gran parecido con el retrato de Dolores Ferrà, realizado por Cistòfol Montserrat Jorba. El cuadro de debajo de ‘Pintura’ era muy parecido, tanto a nivel estilístico como técnico, lo que lleva a pensar que también es obra de Montserrat. ‘El secret de Miró’, dirigido por Lluís Jene, es el cuarto documental que ha surgido de la colaboración entre la Fundació ‘la Caixa’ y la Fundació Joan Miró, después de ‘Els tapissos de Miró. Del fil al món’, ‘Miró íntim’ y ‘Sert/Miró. Traçat Per la llum’.