Así son los protagonistas de 'Corteo', el espectáculo del Cirque du Soleil que llega a Barcelona: "Siento más respeto por este escenario del que sentiría por cualquier iglesia del mundo"

Muchas horas de entreno y de atención a los detalles son necesarias para alcanzar la perfección técnica, la fluidez y la elegancia con la que los artistas-atletas de 'Corteo' ofrecen cada noche en este espectáculo del Cirque du Soleil o Circo del Sol, un homenaje al circo y un canto a la vida interpretado por una sólida y variada 'troupe' de artistas. Este jueves se levantará el telón en el Palau Sant Jordi, donde 'Corteo' se podrá ver hasta el próximo 6 de abril. La primera vez que el espectáculo recaló en Barcelona fue el 2012, en la gran carpa del Circo del Sol para la que fue concebido.

Presentamos a algunos de los protagonistas de este 'show', un homenaje al circo de aires 'fellinianos', creado por el director Daniele Finzi Pasca. Entre los artistas que defienden el espectáculo está David Repullés, un músico catalán, Tina Estarli, una exatleta argentina; Andrea Dillon, una acróbata nacida en California y Marcelo Perna, actor brasileño que interpreta al elegante payaso blanco y es el 'cover' de Mauro, el protagonista.

Estarli, de 29 años, entró hace dos años en la compañía canadiense tras dejar la gimnasia artística. "Todo lo que yo sé de circo lo he aprendido gracias al Circo del Sol". No se puede comparar el mundo del espectáculo y el de la competición, explica. "Son diferentes. La deportiva es mucho más dura físicamente, pero la competición es cada cierto tiempo. Aquí, en cambio, tenemos 10 'shows' por semana. En comparación, haces menos horas de entrenamiento pero muchas más 'performance' ante el público. Es diferente. El circo es muy lindo. Me siento feliz en él".

En uno de los números que realiza, el único con red del espectáculo, vuela por los aires desde las alturas con el impulso de sus forzudos compañeros. "Necesitas mucha confianza, conexión, comunicación y resolver rápidamente porque estás trabajando con uno o dos portores y todo un equipo. Si algo sale mal hay que resolverlo rápido. Yo no estoy en la mente del portor, así que tiene que haber muy buena comunicación para que en una milésima de segundo él y yo podamos entendernos y remar hacia el mismo lado para que todo funcione", comenta.

Ella da las manos a otra persona para que la lance al aire y otra la recoge tras sus mortales. "En el circo has de confiar plenamente en la técnica y profesionalismo de otros. Es algo totalmente diferente a la gimnasia donde estás tú solo con el aparato". El principal riesgo para un acróbata es caer mal en la red. "Si en lugar de caer en el centro lo haces a un lado sales rebotado hacia el lado contrario y te vas fuera". Lo tiene muy presente esta atleta que también vuela cual ángel en otros números.

"En el circo has de confiar plenamente en la técnica y profesionalismo de otros. Es algo totalmente diferente a la gimnasia donde estás tú solo con el aparato"

Andrea Dillon, como el resto de intérpretes, también aparece en diferentes números. Ella también hace de ángel enfundada en un elegante vestido que pesa un montón, según confiesa, baila con la rueda Cyr y es una de las protagonistas en el bellísimo número de las grandes lámparas colgantes. "La escena de los candelabros es la más lírica", comenta esta mujer que entró en la compañía en 2019. Ejecutado por dos portores y dos 'flyers', es un ejercicio exigente para ella. "Necesito fuerza, estabilidad, flexibilidad, sobre todo cuando hago de portor", señala. "Lo más difícil, precisamente, es cuando tengo que servir de base para otra persona. Soy acróbata aérea y te aseguro que para hacer equilibrios sujetando a otra persona necesitas una forma física brutal. No solo tengo que mirar por mí. Tengo la vida de otra persona en mis manos y eso requiere una atención muy especial".

Un momento de 'Corteo'. / Cirque du Soleil

El número con la rueda Cyr es un trabajo exigente, sobre todo a nivel de cardio. "En realidad, estos dos ejercicios suponen un reto para el cuerpo pero son diferentes", apunta Dillon. Ella llegó al circo a través del teatro y la danza, una pasión que empezó a desarrollar cuando tenía 5 años. Ni siquiera los estudios de abogada en la prestigiosa Universidad de Brown la apartaron de su pasión por la escena. "En la universidad teníamos una compañía donde hacíamos de todo: teatro de máscaras, danza... Allí descubrí las telas aéreas, mi especialidad, y vi que el circo reunía mis todas mis pasiones: teatro, danza y habilidad atlética".

Antes de dedicarse al circo tuvo otra vida. "Estudié Relaciones Internacionales y trabajé cerca de 10 años en el terreno humanitario ayudando a refugiados en Chile, Argentina y también en Grecia tras estallar la guerra en Siria en 2016". Allí aprovechó sus conocimientos en artes escénicas para aplicarlos sobre el terreno. "Me encargué de organizar clases de terapia de movimiento para ayudar a personas con problemas psicológicos graves, especialmente para mujeres y niñas, para ayudarlas a pensar en otra cosa". 'Corteo' para ella es un show muy especial porque "tiene un aspecto teatral".

El gran salto de David Repullés

El catalán David Repullés, uno de los dos cantantes del espectáculo, que cuenta con música en directo, está encantado de poder presentar 'Corteo' en su tierra. Él, que se ganaba la vida como diseñador gráfico en el 'Diari Ara' y hacía actuaciones musicales con un grupo de versiones no lo dudó ni un segundo cuando en 2019 le ofrecieron unirse a la 'troupe' del Circo del Sol. Ha pasado de actuar en fiestas mayores con su grupo a tocar en grandes pabellones con 'Corteo', donde la mayoría de canciones que interpreta son en italiano aunque también hay algunos temas en castellano, francés o 'givarish', un idioma inventado.

Dos personajes de 'Corteo', encarnados por Tina Estarli y David Repullés, en Barcelona. / Cirque du Soleil

Los músicos ocupan el escenario en algunos momentos pero pasan la mayor parte del tiempo repartidos en cuatro puntos diferentes junto al escenario a dos bandas. "Es el mejor trabajo que he hecho en mi vida. Primero, estoy cantando. Segundo, viajo por el mundo y conozco otras culturas. Tercero, estoy muy bien pagado y no tengo gastos porque el Circo del Sol se ocupa de todo: alquiler, comida, visados, viajes... Todo lo que me ingresan, lo ahorro", señala, consciente de que no tener obligaciones familiares ayuda a disfrutar de esta vida nómada. "Me encantaría jubilarme aquí", confiesa. La idea de la muerte que planea en 'Corteo' despierta sensaciones diferentes a cada espectador. ¿Saldrá la gente con otra idea sobre la muerte tras ver el 'show'? "Yo perdí a mi padre en 2015 y este 'show' me hace pensar en él, pero cada uno lo interpreta a su manera. Está abierto a muchas lecturas y, desde luego, no tiene nada de trágico. Hay mucha comedia y emoción".

"Cada día que piso este santo escenario siento un respeto mayor del que sentiría por cualquier iglesia del mundo"

El brasileño Marcelo Perna actúa en 'Corteo' como el payaso blanco, un personaje algo engreído, pero también es el 'cover' de Mauro, el protagonista. Lleva más de 40 años en el mundo del espectáculo y entró en el Circo del Sol en 2013, donde hasta ahora solo ha actuado en 'Corteo', uno de los shows más aclamados de la multinacional canadiense. "Llevo ocho años por el mundo con este espectáculo, casi 2.100 shows". Y no se cansa porque cada noche es diferente. "Nunca es lo mismo, cada vez que salimos a escena es otro show", señala. "Estar en escena es lo que siempre he deseado y el Circo del Sol me permite conocer a gente y culturas diferentes. Además, y no es menos importante: bien pagado y con una estructura excelente que se ocupa de todo".

Se siente muy afortunado. "Cada día que piso este santo escenario siento un respeto mayor del que sentiría por cualquier iglesia del mundo porque el escenario es un templo para un actor. Yo me divierto todos los días. Es un placer actuar cada día, ya sea para 3000 o 7000 personas y aportar algo de magia, de poesía", comenta Perna. Originario de Florianópolis, capital de Santa Catarina, situada al Sur de Brasil, donde, cuenta, fundó una escuela de samba. Estar alejado de sus hijos y familia no siempre es fácil, confiesa. "Durante estos ocho años he perdido a mi madre y mi padre. No pude enterrarlos porque estaba muy lejos. Son cosas que la vida te cobra. Todo tiene un precio".

Ha aprendido a dejar los problemas personales y anímicos de lado cuando se sale a escena. La concentración es clave en este espectáculo y hacerlo cada día mejor, el reto. "Para todos los que estamos aquí el escenario es nuestra prioridad". Como siempre, "the show must go on."