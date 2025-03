Quién es Hamdan Ballal, el codirector de 'No other land' en paradero desconocido tras un intento de linchamiento

El pasado sábado, en un artículo dedicado a cómo los estudios de Hollywood y las plataformas de ‘streaming’ están afrontando, sin visible disidencia, la nueva era de Donald Trump como presidente estadounidense, citábamos en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA el documental ‘No other land’, un duro alegado en directo y en crudo sobre la situación que vive la población palestina en la Cisjordania ocupada y sometida a la barbarie de unos determinados colonos israelíes.

La particularidad de este documental de guerrilla, disponible en España en Movistar Plus+ y Filmin, es que ha sido dirigido por Basel Adra, periodista y activista palestino, y Yuval Abraham, periodista y cineasta israelí, con la colaboración del director y montador palestino Hamdan Ballal y de la directora de fotografía y guionista israelí Rachel Szor. ‘No other land’ no ha encontrado distribución en los Estados Unidos pese a haber ganado el Oscar al mejor documental en la gala del pasado 2 de marzo. Su aislada proyección en un cine de Miami Beach se ha convertido en otra manifestación represiva de la actual política republicana, ya que el alcalde de la ciudad ordenó el cierre de la sala solo por el hecho de haber proyectado la película.

‘No other land’ muestra los hechos desde las dos perspectivas y pretende, quizás inocentemente, dada la enemistad irracional entre ambos pueblos y el papel que están jugando las grandes potencias, un atisbo de reconciliación. Suponiendo que el cine tenga ese poder, el de lograr lo que los políticos y fanáticos no quieren ni contemplar, todo ha sido dinamitado con unos hechos absolutamente brutales: Hamdan Ballal sufrió ayer por la tarde (17.00 hora española) un intento de linchamiento en su domicilio por parte de colonos israelíes, posiblemente algunos de los que su cámara había filmado disparando de forma indiscriminada contra mujeres y hombres palestinos. A continuación fue arrestado por el ejército israelí y se encuentra en estos momentos en paradero desconocido.

Después de haber sufrido la brutal paliza, Ballal fue recogido por una ambulancia, pero al instante hicieron su aparición agentes uniformados israelíes que se lo llevaron con ellos. La noticia la lanzó su compañero Yuval Abraham en la red social X, que aún sirve para algo: “Le pegaron y está herido en la cabeza y en el estómago. Unos soldados invadieron la ambulancia que había llamado y se lo llevaron. No sabemos nada de él”, ha sido el escueto y dramático mensaje escrito por alguien que recibió el Oscar de Hollywood pensando que la película hecha en común y ese premio, recibido también por el colectivo que hizo posible el filme, habían ganado una batalla, por pequeña que fuera, a la locura que lleva años azotando Oriente Próximo.

El intento de linchamiento a Ballal, de quien se considera que se encuentra recluido en una base militar, se realizó en un ataque coordinado a la aldea en la que vive, Susya, en Masafer Yatta, y en la que también fueron agredidos otros palestinos y activistas judíos estadounidenses que intentaron documentar el ataque perpetrado por colonos enmascarados provistos de cuchillos, porras y un fusil de asalto. Otro hecho sangriento que ilustra la desmedida escalada de la violencia en la zona y que se ceba, en este caso, en un cineasta que ha intentado no solo denunciar los hechos, sino realizar un filme que acerque posturas, ya que en muchos de sus pasajes ‘No other land’ aboga por el entendimiento, parece que imposible, entre las dos poblaciones. El codirector Basel Adra se encontraba junto al hijo de siete años de Ballal poco después de producirse los hechos.