Marc-Antoine Mathieu, autor de cómic: "La IA es una herramienta, pero si pones un martillo en manos de un fascista..."

"La auténtica angustia y lo realmente trágico es que todo lo humano desaparezca y no quede nada". De esa inquietud, pero también de la esperanza de alguien que cree "en el futuro de la humanidad", surge el vanguardista díptico futurista, metafísico, poético y experimental ‘Deep me’ y ‘Deep it’, sendos cómics que brindan reflexiones sobre la inteligencia artificial, la vida sin vida biológica, la muerte, la memoria, la consciencia y la identidad humana y sí, también las de las máquinas. Su autor, el dibujante, guionista y escenógrafo francés Marc-Antoine Mathieu (1959), los define como "dos historias de desaparición del ser humano como humanidad y también como individuo. Unos relatos sin personas pero repletos de humanidad".

Página de 'Deep me'. / Marc-Antoine Mathieu

El mundo está crispado. Hay una violencia global. Una fractura en la sociedad entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Y eso provoca miedos que causan inestabilidad

Los publica Salamandra Graphic en una cuidada edición que, corrobora Mathieu en Barcelona, es parte del "mensaje". En ‘Deep me’, que empieza con un ser de nombre Adán que está en coma pero tiene consciencia de lo que ocurre a su alrededor, domina el negro riguroso, desde la portada y la contraportada a los cantos pintados. En ‘Deep it’ reina el blanco. "Mis libros están impregnados de catástrofe. En ‘Deep me’, hay una que se prolonga de modos diversos. El negro es el color de la catástrofe, la oscuridad, símbolo de la nada, en la que hay un personaje del que no sabemos mucho y debe llenar ese vacío. El lector extrae sentido de la oscuridad", explica Mathieu. Y continuó con el blanco de ‘Deep it’. "Fue una forma de seguir experimentando con el lenguaje. El vacío se va llenando de información". Como los datos de toda la historia de la humanidad que preserva un ser artificial mientras busca signos del origen de la vida.

Página de 'Deep it'. / Marc-Antoine Mathieu

"La IA, a base de imitarnos, nos podrá superar"

En el relato define el siglo XXI como "una época obsesionada con el Apocalipsis, El gran luto". "Pasó algo que los humanos llamaron así. El lector puede interpretarlo como quiera: un meteorito, una catástrofe natural, una pandemia... El mundo es frágil. El Apocalipsis tiene un sentido de destrucción pero también de revelación, de cambio o mutación. Nunca se ha hablado tanto del Apocalipsis como ahora. Es sintomático en un mundo que está mutando constantemente. El mundo está crispado. Hay una violencia global. Una fractura en la sociedad entre la extrema derecha y la extrema izquierda. Y eso provoca miedos que causan inestabilidad".

"Cuando más grandes son las catástrofes, los humanos suelen olvidar los problemas pequeños y se ayudan, como pasó en la pandemia. Como si el ser humano tuviera que sufrir para ser más sensible", asegura el autor de ‘Dios en persona’, que también aborda el tema de la muerte. "A los occidentales nos da miedo. Es una manera de no mirar al mundo de frente y eso nos hace más frágiles", opina.

Se pregunta en el díptico si la cosciencia nos hace humanos o si la IA puede acabar teniendo consciencia. Mathieu opina que sí, "pero no la misma que tenemos los humanos. También decimos que un pulpo o un delfín tienen consciencia. Pero la diferencia entre un humano y la IA es que el humano está encarnado y piensa con un cuerpo que se duele, que puede gozar, que puede matar, que siente… y eso da una inteligencia y un pensamiento particular". Otra cosa, añade, "es si por consciencia nos referimos a la lucidez respecto a un problema. En eso, la IA sí es más lúcida que el ser humano porque no se pone un velo ante los ojos. La IA nos plantea un desafío. El único miedo que el humano debe tener ante la IA es que es un espejo en el que nos vamos a reflejar, también con nuestros defectos". ¿No debemos temerla? "Depende de las manos en que esté. La IA es una herramienta: si pones un martillo en manos de un fascista… La IA, a base de imitarnos, nos puede superar, de hecho nos supera ya en muchas cosas y, como mínimo, puede interpelarnos y desafiarnos. Habrá que saber contenerla".