Myriam M. Lejardi: "Escribir es un proceso solitario, como la depresión. Nos da vergüenza hablar de ello, pero es importante visibilizarlo"

El síndrome de la impostora la acompaña como una sombra persistente, y por ello, con cada nueva publicación se le presenta el mismo reto: el miedo a decepcionar a sus lectores. Sin embargo, al final, ese pensamiento no deja de ser una mosca molesta que intenta opacar lo que realmente ha logrado, algo muy opuesto a la insatisfacción. Y, sin ánimo de ser subjetiva, los datos ya reflejan que Myriam M. Lejardi se ha consolidado en la literatura 'young adult' como una de las autoras más destacadas del último año.

El gran punto de inflexión en la carrera de la autora llegó con 'No confíes en Asher Hall' (Crossbooks), una novedosa novela que usa el formato de 'reality show' inspirado en 'Gran Hermano' para plantear una reflexión sobre la despersonalización y el juicio público. "Nunca he sido fan de los 'realities', pero ver a personas actuando mientras otros los observan me pareció algo casi de ciencia ficción", explica en una entrevista con este diario. Por ello, en la historia cuestiona la forma en que el público convierte a los participantes en meros objetos de consumo. "Esa persona está haciendo su trabajo, pero creemos que nos debe algo solo porque consumimos su contenido".

Este cambio de registro le permitió profundizar en temáticas más oscuras. Si bien su carrera comenzó en la comedia romántica, donde ya había explorado la ansiedad social desde una perspectiva ligera, en 'Misha Zhukov debe morir', su última publicación inspirada en el programa de 'Supervivientes', llevó la reflexión a otro nivel. "Creo que lo más preocupante es cuando dejamos de ver a las personas como personas y empezamos a pensar que están allí simplemente para entretenernos", reflexiona. "Siempre digo que el protagonista es la evolución del perdedor, pero a gran escala".

Escribir desde la vulnerabilidad

Lectora voraz desde siempre, su primer acercamiento a la escritura fue a los dieciséis años, impulsada por una atracción hacia una chica que escribía en internet. A partir de ahí empezó a crear sus propias historias. Los 'fanfics' fueron su campo de pruebas, pero fue una lesión en el tobillo que la obligó a estar un año de baja lo que la llevó a dar el salto a las novelas originales. "Nunca pensé que mi camino me llevara hasta aquí, pero estoy muy contenta", confiesa.

Su proceso creativo también ha evolucionado. Antes planificaba sus historias al detalle, ahora se permite fluir con los personajes. "Sabía de dónde partía y a dónde quería llegar, pero los personajes toman vida propia". Esto le ha permitido construir historias más orgánicas, aunque también más desafiantes.

Uno de los retos a los que se enfrentó en su carrera profesional fue durante el proceso creativo de 'No confíes en Asher Hall', cuando Lejardi atravesaba uno de sus peores momentos anímicamente. "Escribir es un proceso solitario, igual que la depresión. Nos da vergüenza hablar de ello, pero es importante visibilizarlo", explica. Es por ello que en su última publicación quiso reflejar esa sensación de aislamiento que vivió en primera persona, así como la importancia de pedir ayuda. "Quiero que la gente sepa que no está sola".

Tuvo que volver a adentrarse en el pozo de su mente para escribirlo y "fue un poco catártico", confiesa, pero consiguió asentar un mensaje esperanzador a posteriori mediante 'Misha Zhukov debe morir': el de la importancia de sobrevivir cuando todo está en contra, incluso tú mismo. Y uno de sus apoyos más importantes a la hora de escribir, comenta, fue su editora, quien confió en ella desde el primer momento en ella y la impulsó a hacerlo.

Mirando hacia el futuro

Con 'Misha Zhukov debe morir', Lejardi da por concluida su etapa de los 'realities'. Su próximo proyecto, 'O Fortuna', promete otra mezcla de géneros, enfocada en la comedia romántica y con un punto más de salseo. "No me gusta encasillarme en un solo género. Quiero que mis historias sean un batiburrillo de emociones y géneros, como lo es la vida misma". Y, aunque le da un poco de vértigo abandonar la temática que la ha catapultado a las listas de los más vendidos, asegura que tiene mucha confianza y esperanza en lo que está creando.

Lejardi sigue escribiendo, entre la gratitud y el miedo, entre la inseguridad y la determinación. "Es una relación un poco tóxica, porque estoy muy agradecida y a su vez me da mucho miedo. Pienso constantemente cuánto va a durar esto", explica. Pero si algo ha demostrado es que su camino, aunque con un punto impredecible, está lejos de haber llegado a su fin.