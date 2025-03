Cap Butaca Buida se supera en su segunda edición con 71.441 espectadores

Catalunya lo ha vuelto a conseguir y ha superado ampliamente las cifras de la primera edición del Cap Butaca Buida en una jornada en la que los teatros se han llenado de forma espectacular. La primera edición de esta Diada cultural sumó 55.583 espectadores y este sábado se ha congregado 71.441 personas, casi 16.000 más que el año anterior. Este nuevo récord de espectadores un mismo día ha celebrado el poder transformador de las artes escénicas en una jornada donde la cultura ha vuelto a sacar músculo con el respaldo popular a las artes escénicas, una inyección de autoestima para el sector. "Este nuevo éxito nos anima a seguir trabajando para que cada edición sea cada vez más grande", ha señalado Isabel Vidal, presidenta de Adetca (Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya)

El Cap Butaca Buida ha ofrecido este sábado 252 espectáculos y 80.000 butacas en 217 espacios. Unas cifras superiores a las de la primera edición que contó con 176 espectáculos, 60.000 butacas en 145 escenarios. La ocupación media ha sido del 89 % frente al 92% del año pasado. Por provincias, Barcelona ha sido líder con 56.604 espectadores, seguido de Tarragona con 6.129, Girona con 4.465 y Lleida con 2.219. Los teatros de fuera de Catalunya adheridos han sumado otros 2.024 espectadores.

"Ha sido otro día histórico. Me enorgullezco de lo conseguido hoy en Catalunya", ha dicho Vidal. Ya había anunciado al mediodía que se habían superado las cifras del primer año con la venta anticipada registrada hasta el pasado viernes. Pero las ventas de última hora han disparado el marcador final y con ello la alegría de todos los programadores y agentes del sector reunidos en el Time Out Market, donde se ha dado a conocer el resultado final. Y no solo por las cifras sino por la buena onda que se ha vivido en todas las salas de Catalunya adheridas a esta iniciativa. La consellera de Cultura Sònia Hernández no se ha perdido tampoco la celebración del resultado y ha brindado con el sector el respaldo conseguido.

"El Cap Butaca Buida crece y se consolida. El público se ha unido a esta jornada festiva y reivindicativa de las artes escénicas", ha dicho Vidal. Y ha anunciado que la próxima edición ya tiene fecha: 21 de marzo,

Alex Casanovas, presidente de la Associació de Professionals de la Interpretació i la Direcció de Catalunya ha señalado: "Me parecen fantásticos los resultados, son un buen síntoma y espero que la gente se acostumbre a ir al teatro en su pueblo, o en al de al lado. Queda claro que no hace falta venir a Barcelona para ver espectáculos."

Cap butaca buida al Teatre Coliseum / ZOWY VOETEN

Esta iniciativa de Adetca y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals cuenta con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat en el marco del Primer Plan de Impuls del Teatre de Catalunya 2023-2026, así como la colaboración de diversas instituciones, teatros, ateneos, productoras y compañías adheridas.

Más espacios

Este año la campaña ha contado con más adhesiones en parte por el gran éxito de la primera edición, una fiesta en la que familias y amigos se reunían para ir al teatro en una jornada que aspira a convertirse en una especie de Diada de Sant Jordi de las artes escénicas donde en lugar de libros se compran entradas para ir al treatro. En esta edición por primera vez se han unido salas de fuera de Catalunya aunque el teatre de L'Alguer al final no ha podido sumarse por problemas técnicos, según la organización. De los 217 espacios adheridos la provincia de Barcelona concentra la gran mayoría (154), seguido de Tarragona (22), Girona (20), Lleida (16), Islas Baleares (3) y Comunidad Valenciana (1) y Catalunya Nord (1).

En solo dos años Cap Butaca Buida ha demostrado tener un gran tirón popular. Es una celebración-reto 'made in Catalunya' que no tiene precedente en ningún otro lugar. "Es bueno que el teatro sea noticia una vez al año con una campaña tan potente que repercute en todo el sector no solo el teatro, sino la danza, el circo y las artes escénicas en general", ha opinado Anna Giribet, directora de Fira Tàrrega. Espera que en el futuro el teatro de calle que no necesita de butaca alguna pueda unirse a esta jornada en próximas ediciones. "Para muchas personas las artes escénicas de calle son su primer contacto con el mundo del espectáculo. También son un trampolín para numerosos artistas", recuerda la responsable de un festival surgido en 1981 para dar visibilidad a este tipo de disciplina.

Estrenos con llenazo

En Barcelona, principal motor de la actividad teatral en Catalunya, varios teatros presentaban novedades este sábado. En La Villarroel ha levantado el telón 'Dones de ràdio', una obra de Cristina Clemente que trata con humor del cáncer de mama. Y lo ha hecho con el cartel de 'No hay entradas' . Lo mismo ha ocurrido en el Romea donde esta semana han empezado las funciones de 'Mort d'un comediant', un homenaje al teatro creado por Guillem Clua con el popular actor Jordi Borch como protagonista. El Poliorama también contaba con un título nuevo, 'Les mares', una divertida propuesta del tándem cómico formado por Fel Faixedas y Carles Xuriguera, con la platea llena. Y los musicales también han congregado a un amplio número de personas como 'Mar i Cel', un clásico de Dagoll Dagom que está arrasando esta temporada y 'El dia de la marmota', otro musical en catalán e ha llenado el teatro este sábado en su última función en el Teatre Coliseum. Y en el Tívoli el público ha aplaudido la producción madrileña de 'Grease' de Som Produce.

El lema 'El teatre t'omple' (El teatro te llena) de este año del Cap Butaca Buida se ha transformado en 'Els teatres s'omplen' (Los teatros se llenan) al final de la jornada.