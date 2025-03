Cap Butaca Buida se supera en su segunda edición

Mucho teatro pero también danza y circo nutren la cartelera catalana en la segunda edición del Cap Butaca Buida. El reto de conseguir un nuevo récord de espectadores en el teatro un mismo día para compartir y celebrar el poder transformador de las artes escénicas ya se ha batido a tenor de las cifras facilitadas este mediodía por Isabel Vidal, presidenta de Adetca. Se han vendido ya más entradas que en la primera edición de esta Diada cultural que en su año de debut sumó 55.583 espectadores. Al final de la jornada se darán las cifras definitivas que podrían variar ligeramente en función de las ventas de última hora. "El Cap Butaca Buida crece y se consolida. Las cifras de taquilla de ayer noche indican que y hemos superado el año anterior. El público se ha unido a esta jornada festiva y reivindicativa de las artes escénicas", ha señalado frente a una enorme butaca hinchable instalada frente al monumento a Colón, un elemento promocional que durante los últimos tres meses ha viajado por Catalunya. "Creo que la media de ocupación que tenemos en Barcelona del 64% se podrá superar hoy", ha añadido.

No cree que el tipo de público varíe mucho del habitual del teatro, aunque reconoce que el ambiente festivo generado contribuye a que más gente que tal vez no acude con frecuencia a las salas se apunte este día.

El Cap Butaca Buida ofrece este sábado 252 espectáculos y 80.000 butacas en 217 espacios. Unas cifras superiores a las de la primera edición que contó con 176 espectáculos, 60.000 butacas en 145 escenarios.

Esta iniciativa de la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals cuenta con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat en el marco del Primer Plan de Impuls del Teatre de Catalunya 2023-2026, así como la colaboración de diversas instituciones, teatros, ateneos, productoras y compañías adheridas.

Más espacios

Este año la campaña ha contado con más adhesiones en parte por el gran éxito de la primera edición, una fiesta en la que familias y amigos se reunían para ir al teatro en una jornada que aspira a convertirse en una especie de Diada de Sant Jordi de las artes escénicas donde en lugar de libros se compran entradas para ir al treatro. En esta edición por primera vez se han unido salas de fuera de Catalunya aunque el teatre de L'Alguer al final no ha podido sumarse por problemas técnicos, según la organización. De los 217 espacios adheridos la provincia de Barcelona concentra la gran mayoría (154), seguido de Tarragona (22), Girona (20), Lleida (16), Islas Baleares (3) y Comunidad Valenciana (1).

En solo dos años Cap Butaca Buida ha demostrado tener un gran tirón popular. Es una celebración-reto 'made in Catalunya' que no tiene precedente en ningún otro lugar. "Es bueno que el teatro sea noticia una vez al año con una campaña tan potente que repercute en todo el sector no solo el teatro, sino la danza, el circo y las artes escénicas en general", ha opinado Anna Giribet, directora de Fira Tàrrega. Espera que en el futuro el teatro de calle que no necesita de butaca alguna pueda unirse a esta jornada en próximas ediciones. "Para muchas personas las artes escénicas de calle son su primer contacto con el mundo del espectáculo. También son un trampolín para numerosos artistas", recuerda la responsable de un festival surgido en 1981 para dar visibilidad a este tipo de disciplina.