Un juzgado de Barcelona estudia parar la distribución del libro con el testimonio de José Bretón

Un juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona estudia la petición realizada por la Fiscalía de Barcelona de suspender de forma cautelar la distribución del libro 'El odio', de la editorial Anagrama, escrito por Luisgé Martín a partir de cartas que se intercambió con Bretón y una última entrevista en la prisión. En la obra Bretón, condenado por el asesinato de sus dos hijos en Córdoba en 2011, explica cómo los mató, aunque asegura que no hubo "sufrimiento".

Ruth Ortiz, madre de los niños, pidió el amparo a la Fiscalía de Córdoba para que se paralizara la distribución del libro y las diligencias llegaron a la Fiscalía de Barcelona ya que la sede de la editorial está en la ciudad condal. En su escrito, asegura que la obra ofrece datos íntimos de los menores asesinados así como detalles de la familia de su exmujer.

El Ministerio Público presentó un escrito ante el juzgado de guardia pidiendo que se pare la distribución de la obra para examinar su contenido por si pudiese generar la vulneración de derechos fundamentales respecto a la madre y otros familiares de los menores asesinados.

La decisión judicial llegará en los próximos días, pese a que la petición de la fiscalía es cautelar, por lo que requiere de celeridad. El juzgado podría pedir informes a todas las partes para valorar si existe este riesgo de vulneración de derechos fundamentales con la publicación de esta obra.

Desde la Fiscalía de Barcelona creen que si el juzgado permite la publicación, prevista inicialmente para este 26 de marzo, se deberian valorar las acciones legales a realizar tras el análisis del contenido del libro. En este sentido, no se descarta que tras examinar la obra se pueda dar, en las declaraciones de Bretón, algún tipo de vulneración de un derecho, como el del honor, o incluso un posible delito relacionado con la intimidad de las víctimas y de su madre.

A la espera de la decisión judicial, la editorial Anagrama ha emitido un comunicado en el que mantienen su voluntad de publicar la obra pese a la petición de la madre de los menores: "Reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad editorial y la libertad de expresión, sabiendo que ambas deben convivir. En este sentido, entendemos que la literatura puede y debe abordar estos temas sin dejar de lado la complejidad que representan, como hace Luisgé en 'El odio'".

Libertad de expresión

"Reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad editorial y la libertad de expresión, sabiendo que ambas deben convivir. En este sentido, entendemos que la literatura puede y debe abordar estos temas sin dejar de lado la complejidad que representan, como hace Luisgé en 'El odio'", reza el comunicado del sello barcelonés, que recuerda que "la Constitución reconoce el derecho fundamental a la creación literaria. Por ello, Anagrama considera que tanto el autor como la editorial están en su derecho de publicar esta obra, pero esperaremos a lo que las resoluciones judiciales indiquen".

También Martín ha enviado un comunicado a través de su agencia literaria en el que asegura que 'El odio' no da voz a Bretón, sino todo lo contrario: "Está escrito con el mayor respeto hacia las víctimas. El libro puede provocar dolor al reabrir heridas, pero no más que otros libros que se han publicado sobre los hechos o que la serie audiovisual 'Bretón, la mirada del Diablo', emitida en 2023. 'El odio' no da voz a José Bretón: se la quita, niega su explicación de los hechos, le enfrenta con sus contradicciones. El odio, en mi humilde opinión, sirve para mostrar los laberintos de la infamia y de la vileza de un asesino. Nada más. Y nada menos", defiende el escritor madrileño.

Además, añade Martín, no deja de ser llamativo que "un libro que pocas personas han leído aún, despierte el odio público que ha despertado entre los que no lo han leído". "Es tristemente coherente con el tipo de sociedad hacia la que caminamos, en la que el resentimiento preventivo sustituye al pensamiento crítico", escribe.

