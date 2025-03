'Dones de ràdio' despliega en La Villarroel sororidad y humor contra el cáncer de pecho

Enfrentarse al cáncer no es fácil pero si se hace después de haber visto 'Dones de ràdio', ayuda. Al menos eso es lo que han dicho algunas de las mujeres que han acudido a ver la obra, con cierto temor por tocar algo un tema sensible como el cáncer de mama. Cristina Clemente, autora de la pieza, contribuye a desestigmatizarlo. La creadora logra sacarle punta a las situaciones que la enfermedad provoca y de las que se habla poco. "Esta es una obra de ficción aunque me he documentado y me he inspirado en todo lo que me contaron ocho mujeres que han superado el cáncer", señala la premiada autora barcelonesa. Este grupo "supercañero" le permitió profundizar en temas delicados como, por ejemplo, la sexualidad o la relación con el propio cuerpo cuando se pasa por una experiencia semejante.

No es fácil enfrentarse a un cáncer que a veces acaba necesitando de una mastectomia o dos, incluso otras extracciones de órganos femeninos más allá de los pechos. Por no hablar de lo que supone la quimioterapia, un proceso que provoca calvicie. Cuando vuelve a crecer el pelo, muchas veces ya sale de color blanco, razón por la cual muchas mujeres optan por convertirse en rubias, como las tres actrices que protagonizan la obra: Àngels Gonyalons, Sara Espígul y Sara Diego. Esta última es la más joven y la única que fue seleccionada en un casting. Está encantada con la oportunidad de estrenar en La Villarroel, donde 'Dones de ràdio' recalará a partir de este sábado.

El montaje cuenta con dirección de Sergi Belbel, destacado autor que ya triunfó en esta sala como director con 'El crèdit'. Como ya hiciera en aquella aclamada propuesta, en esta ocasión vuelve a contar con un espacio a cuatro bandas con público en unas gradas laterales del escenario. "Son las que más están costando de vender pero son las que ofrecen la mejor visión", señala. "Quizás la gente teme que alguien les haga salir a escena pero pueden estar tranquilos porque eso no va a pasar".

Clemente ha escrito una obra con mucho humor pero que toca la fibra del espectador. Los personajes son muy humanos, tienen algo de todas esas mujeres con las que habló. "Es una obra terapéutica. Los tres personajes se hacen querer, la gente empatiza con ellos", resalta Gonyalons, impresionada, como el resto del equipo, por la gran acogida que ha tenido el montaje en su minigira previa por Catalunya.

Tres perfiles diferentes

Las protagonistas son mujeres de perfiles muy diferentes que conectan con un amplio espectro de público, sin importar el género. Sara Espígul interpreta a Àgata, una enfermera de unos 40 años. "Es una mujer muy tímida con una hija de tres años. Por eso recibir la noticia es un golpe muy duro para ella", comenta. "Sin embargo, saca fuerzas para enfrentarse a la enfermedad, que intenta divulgar al máximo, tanto para prevenir como para ayudar a quien la padece". La actriz considera que 'Dones de ràdio' es muy útil para todo tipo de público, incluso el de los institutos, porque "hay muchas cosas de las que no tenemos ni idea, estamos muy desinformados y merecemos saber cómo proteger nuestros cuerpos".

Sara Diego encarna a Carol, el personaje más joven de 29 años, a quien la actriz define como "una superviviente y una apasionada de la vida". Cuando le detectan el cáncer lo peor para ella es no poder contárselo a su madre porque ha pasado por uno. "Pero aparte de este gran conflicto, ella es muy pallasa y muy disfrutona. Ella es el altavoz de muchas cosas que los otros personajes no se atreven a decir de manera tan directa. Es muy liberador poder hablar así. ¡Me encanta!", confiesa Diego.

Sara Diego y Àngels Gonyalons en 'Dies de ràdio'. / FELIPE MENA

Àngels Gonyalons es la única mujer genuinamente de radio de la obra. Su personaje, Rosa, ha superado los cincuenta y capitanea un programa líder de audiencia en una importante emisora. "Es una mujer de aquellas que lo tiene todo claro. Su situación familiar y profesional ofrece una foto fantástica y lo primero que hace cuando aparece el cáncer es negarlo". ¿Cómo aceptar una noticia que altera esa imagen perfecta de su vida? ¿Cómo asumirla? A su personaje no le queda otra que "rebajar su autoestima y encajar el golpe", cuenta Gonyalons.

Las mujeres que conoce a raíz de la enfermedad que, como ella, también están pasando por lo mismo, harán que deje de lado ese puntito clasista que tiene y valore otras cosas. "Aprenderá que más allá del cáncer hay algo que las une como mujeres", dice la actriz. "La obra transita por una línea muy fina donde hay verdad, emoción pero también mucho sentido del humor, sin faltar al respeto", ha destacado Gonyalons. "Y, aunque esté protagonizado por tres mujeres no es una obra solo para nosotras, en absoluto", aclara.

Uno de los aspectos en los que incide la obra es en esa necesidad de compartir experiencias y sentimientos de las protagonistas. "La radio juega un papel fundamental en la obra porque las reúne", cuenta Belbel, que no quiere desvelar demasiado. 'Dones de ràdio' se divide en dos partes diferentes. La primera transcurre en un espacio abstracto propuesto por el escenógrafo Max Glaenzel ."No es un sitio concreto y tiene un elemento muy perturbador y simbólico que la gente puede no entender", apunta Belbel. La segunda, en cambio, transcurre en un plató de radio.