Dash Shaw, autor de cómic: "No me fío de la gente que va segura por la vida"

"No me fío de la gente que va segura por la vida. La duda es señal de que una persona piensa", recalca Dash Shaw (Los Ángeles, 1983) ante el tema con el que envuelve su último cómic. Las dudas ante qué gafas elegir, qué camisa comprar para la boda de tu hermano, qué sabor de helado pedir… y algunas más trascendentales, sobre si no ver más al amante o dejar de posar desnudo como modelo en clases de Bellas Artes. Por incertidumbres cotidianas como estas, unas más ‘banales’, otras de más calado vital, atraviesan los diez personajes cuyas vidas se van interconectando en las casi 500 páginas de ‘Todo abruma’, que logran el objetivo que buscaba su autor, una de las figuras del cómic independiente estadounidense: "Que el lector sienta la sensación de un discurrir continuo, como una frase muy larga que no se corta, sin separaciones por capítulos, como un ‘zoom in’ que acaba en un ‘zoom out’, que al principio puede parecer una larguísima divagación sin estructura, pero al final se entiende a dónde te dirige", explica el también creador de películas animadas como ‘Cryptozoo’ (premiada en el festival de Sundance).

Páginas de 'Todo abruma'. / Dash Shaw

Para él, lo primero "es la historia". A partir de ahí se plantea cómo dibujarla. Aquí usa una estructura simple y fija de cuatro viñetas por página. Tras su paso por Barcelona para participar en el festival GRAF de cómic independiente y autoedición, Shaw señala que en ‘Todo abruma’, coeditado por Blackie Books y Apa Apa Cómics, lo más importante es "mantener esa sensación de indecisión y duda de los personajes más que el por qué se duda y de qué decisión tomarán. La pregunta es hasta cuándo uno puede zambullirse en ese segundo de duda".

Esa idea la vivió, literalmente, en su anterior cómic, ‘Discipline’, en el que trabajó unos ocho años. "Me generó muchas dudas, le di muchas vueltas, y esa sensación permanente de duda me salió a cuenta porque la volqué en ‘Todo abruma’. Quise hacer como un álbum de música ambiente, sin puntos muy altos ni muy bajos, donde no hay comedia ni drama, como un disco de Brian Eno, en el que se agradece estar".

Páginas del cómic 'Todo abruma'. / Dash Shaw

Donde no parece estar tan bien hoy es en su país, Estados Unidos, con un Donald Trump desatado al frente. "Yo vivo en Richmond, Virginia, donde hay una demografía muy diversa. Conozco a gente que le votó. Crees que es bueno tener otras perspectivas de gente que piensa distinto a ti, pero… es terrible… Hay miedo porque no se sabe hacia dónde derivará todo esto… En las primeras elecciones en que salió elegido parecía un chiste, o una novela de Philip K. Dick. Pero hoy hay muchas vidas en juego. Es aterrador".

Páginas del cómic 'Todo abruma'. / Dash Shaw

Películas animadas

Shaw no ve ‘Todo abruma’ adaptado a la pantalla, ni en animación ni con actores reales. "Para mí siempre ha sido un libro. Cuando hago mis películas animadas [como 'Cryptozoo' o ‘Todo mi instituto hundiéndose en el mar’] solo pienso en ellas. No hay polinización cruzada. En las películas trabajo con otras personas y en los libros trabajo solo. Es lo que me apetece".

Aunque enmarcado en el cómic independiente, Shaw defiende el mundo de los superhéroes e incluso participó en una historieta para un cómic colectivo sobre el Doctor Extraño. "Pero creo que el mundo editorial de superhéroes está en horas bajas. Han bajado las ventas tantísimo que casi está a nuestro nivel, ya que nosostros hemos crecido. Se hacen muchas películas de superhéroes que cuestan millones pero eso no está haciendo que la gente lea los cómics, y no tienen ni la mitad de la creatividad que tenían Jack Kirby y Steve Ditko en su dedo meñique -afirma-. Incluso Seth admitió que Kirby era uno se los mejores autores de cómic. Cualquier aficionado al cómic reconoce la valía de aquellos autores de Marvel y DC".