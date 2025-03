Luisgé Martín defiende su libro sobre Bretón: "No le da voz, se la quita, niega su explicación de los hechos"

La editorial Anagrama ha emitido un comunicado en el que defiende "la responsabilidad editorial y la libertad de expresión" tras la polémica generada por 'El odio', el libro de Luisgé Martín sobre José Bretón, en prisión por el asesinato de sus dos hijos, de momento paralizado y que iba a publicarse el 26 de marzo.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la responsabilidad editorial y la libertad de expresión, sabiendo que ambas deben convivir. En este sentido, entendemos que la literatura puede y debe abordar estos temas sin dejar de lado la complejidad que representan, como hace Luisgé en 'El odio'", reza el comunicado del sello barcelonés, que recuerda que "la Constitución reconoce el derecho fundamental a la creación literaria. Por ello, Anagrama considera que tanto el autor como la editorial están en su derecho de publicar esta obra, pero esperaremos a lo que las resoluciones judiciales indiquen".

También Martín ha enviado un comunicado a través de su agencia literaria en el que asegura que 'El odio' no da voz a Bretón, sino todo lo contrario: "Está escrito con el mayor respeto hacia las víctimas. El libro puede provocar dolor al reabrir heridas, pero no más que otros libros que se han publicado sobre los hechos o que la serie audiovisual 'Bretón, la mirada del Diablo', emitida en 2023. 'El odio' no da voz a José Bretón: se la quita, niega su explicación de los hechos, le enfrenta con sus contradicciones. El odio, en mi humilde opinión, sirve para mostrar los laberintos de la infamia y de la vileza de un asesino. Nada más. Y nada menos", defiende el escritor madrileño.

Además, añade Martín, no deja de ser llamativo que "un libro que pocas personas han leído aún, despierte el odio público que ha despertado entre los que no lo han leído". "Es tristemente coherente con el tipo de sociedad hacia la que caminamos, en la que el resentimiento preventivo sustituye al pensamiento crítico", escribe.

La maldad del asesino

Según la editorial, el tratamiento literario de 'El odio' "se aleja y rechaza cualquier intención que no sea la de presentar al lector la maldad del asesino sin justificar ni exculpar el crimen sino al contrario, mostrando su horror". "La literatura trata desde siempre realidades complejas y dolorosas, también crímenes que han marcado a sociedades enteras. Desde Emmanuel Carrère o Truman Capote, y tantos otros, los escritores pueden trabajar con materiales difíciles y controvertidos", apunta el comunicado. "La obra de Luisgé Martín intenta dilucidar una violencia extrema, las condiciones en las que se produce y las implicaciones filosóficas y éticas de la crueldad como una pulsión en lo humano, explorando cómo la sociedad y la psicología individual convergen en actos que desafían la moral".

La Fiscalía de Menores de Barcelona pidió ayer al juez, como medida cautelar, la suspensión de la publicación del libro que recoge el testimonio de José Bretón, condenado por el asesinato de sus dos hijos en Córdoba en 2011. Desde la editorial, explican, son "plenamente conscientes de la monstruosidad de los crímenes cometidos por José Bretón y comprendemos la sensibilidad que puede suscitar la exploración de la condición del asesino que aborda el escritor Luisgé Martín en El odio".