Récord de pianistas españoles en el Concurso Internacional Maria Canals

Nueve pianistas españoles, todo un récord, figuran entre los los seleccionados al concurso internacional Maria Canals que celebrará su 70 edición, entre el 23 de marzo y el 3 de abril en Barcelona, en el Petit Palau y el Palau de la Música Catalana. En ella compiten un total de 61 pianistas de 25 países, seleccionados entre 116 aspirantes. El Concurso Internacional Maria Canals de piano este año repartirá 80.000 euros en premios.

"España encabeza la relación de países con nueve concursantes seleccionados, seguida de Corea del Sur, con 8, y Japón, con 6", ha destacado este martes su director, Jordi Vivancos. Los concursantes españoles seleccionados son Alexandre Lutz y Juan Rodés (Alicante), Víctor Braojos (Barcelona), que se presenta por segunda vez, Guillem León (Badalona), Carlos de la Blanca (Madrid), Miguel Iglesias (A Coruña), Rodrigo López (Córdoba), Pedro López (Albacete) e Isaac Martínez (Las Palmas).

"Que España quede por delante de Corea, Japón y Estados Unidos es algo que le hubiera encantado a Maria Canals", ha recordado Vivancos. La pianista barcelonesa que fundó el concurso en pleno franquismo con intención de que los pianistas de su país pudieran medirse y conectar con intérpretes de otros lugares. "Que pudieran contrastar su talento con gente de fuera", dice Vivancos. El tiempo dirá si se trata de algo circunstancial o si este 'boom' de pianistas españoles es una tendencia.

Este año el concurso ha vuelto a encargar una obra de nueva creación para los concursantes. Se trata de 'Zapateado', de Bernat Vivancos. Y tiene la particularidad que requiere no solo las manos para ser interpretada. En en ella los pies deben ejercer "como si fueran un instrumento de percusión mediante el uso de unos zapatos con punta y tacón metálico como los utilizados en flamenco o claqué", ha dicho el compositor.

De tocar en la calle a participar

De entre los candidatos españoles destaca a Guillem León, un músico que es invidente a quien Vivancos había visto cuando todavía era pequeño tocando algo de los pianos que el concurso saca a la calle para que la gente los pueda tocar. "Es bonito que alguien que había estado en el OFF del concurso llegue a estar entre los participantes", destaca el director del Maria Canals. La media de edad es de 25 años en el concurso que acepta músicos de entre 17 y 29 años.

Al director le gusta pensar que la promoción más intensiva llevada a cabo los últimos años por España tiene que ver con ese alto número de participantes españoles. "El concurso es ahora más conocido entre los conservatorios de música de España y entre la gente porque las actividades del OFF se han exportado a ciudades como Bilbao y Madrid, que hace años que las acogen, y a tres ciudades más que van cambiando cada año con el fin de promocionar el certamen.

El barcelonés Enrique Bagaria fue el último pianista español que ganó el Maria Canals en la edición del 2006 y este año forma parte del jurado, presidido por Carlos Cebro, donde también hay otros premiados como el francés Fréderic Lagarde, la japonesa Yukiko Akagi, la ucraniana Regina Chernichka.

Más allá de la competición, los concursantes que quedan descartados a medida que va avanzando el concurso no se quedan de brazos cruzados. Participan en actividades que permite desde impartir masterclasses a mostrar su talento en actuaciones en hospitales y prisiones, entre otros. "Este concurso tiene mucha empatía", recuerda Vivancos. Es de los pocos donde los participantes no acuden a los conservatorios para ensayar sino que lo hacen en casas privadas que les acogen. "El Maria Canals es un concurso con alma", afirma su director. "Sin la implicación de la sociedad civil este concurso no hubiera podido sobrevivir 70 años".

También es un concurso que ha apostado por otro tipo de arte más allá de la música. Basta fijarse en los reconocidos artistas se han encargado de los carteles conmemorativos. El del 25 aniversario lo hizo Joan Miró; el del 40, Antoni Clavé; el del 50, Antoni Tàpies y el de los 60, Frederic Amat. Este año, coincidiendo con el 70 aniversario el cartel es obra de Perico Pastor.

Todos los seleccionados se enfrentarán en dos rondas eliminatorias abiertas al público y con precios populares, una semifinal (30 de marzo en el Petit Palau) y una gran final con orquesta, con la colaboración de la Joven Orquesta Nacional de Cataluña, dirigida por Manel Valdivieso (2 de abril). Quedan pocas entradas para ese día, así que si les interesa, espabilen.

80.000 euros en premios

De los tres finalistas saldrán el ganador del premio Fundació Occident, dotado con 25.000 euros y cuatro conciertos dentro de las temporadas estables de diferentes orquestas sinfónicas españolas; un segundo premio Maria Font de Carulla, concedido por la familia Carulla, dotado con 10.000 euros; y un tercero, otorgado por la Fundación Vila Casas, de 6.000 euros. El concurso concede asimismo otras recompensas a los finalistas y semifinalistas, tanto en metálico como en recitales. Y este año se ha incorporado este año el Premio Ricard Viñes, pianista leridano del cual Maria Canals fue discípula. Está dotado con 1.500 euros.

OFF, con exposiciones y maratón

A partir del 21 de marzo, el espacio Mercè Sala del intercambiador de la estación de Diagonal del Metro barcelonés acogerá una exposición fotográfica del festival. Entre las propuestas del OFF del Maria Canals destacan la tradicional Maratón de la plaza Reial (21 de marzo), la distribución de pianos por espacios públicos de la ciudad (hasta el 4 de abril) siempre que la lluvia lo permita, y los postres Maria Canals, que se mantendrán en la carta del restaurante 7 Portes como es habitual en los últimos años durante los días que dure la competición.