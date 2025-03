Meloom: bastan 10 minutos al día para convertirte en músico

Aprender a tocar un instrumento musical desde cero con una dedicación de 10 minutos al día y pagando “lo que cuestan cuatro cortados al mes”. Esa es la promesa que la ‘startup’ barcelonesa Meloom, combinando innovación tecnológica, conocimiento artístico y discurso motivacional, hace a todos aquellos que tienen el gusanillo de la música y no saben cómo alimentarlo. “Hay muchas personas que tienen el sueño de tocar un instrumento y no se deciden a dar el paso porque piensan que aprender requiere un tiempo del que no disponen o un talento que no tienen -apunta Víctor Velasco, cofundador y CEO de la empresa-. Así que nuestro primer reto es convencerlas de que cualquiera puede llegar a tocar si encuentra el lugar correcto”.

Con más de 20 años de experiencia en la industria musical (ha sido director del sello discográfico y empresa de ‘management’ Sones y del proyecto Minimúsica de entretenimiento para público familiar, entre otras ocupaciones), Velasco empezó a desarrollar la idea de una plataforma de enseñanza musical ‘online’ a raíz de la pandemia de covid, “cuando los conciertos y las actividades presenciales se pararon y se vio que tocar un instrumento era una buena manera de sobrellevar mejor el confinamiento”.

Reencuentro de película

Fundada en enero de 2022, la ‘startup’ cobró un nuevo impulso el año pasado con la incorporación como directora creativa de Mia Salazar Bungard, una música (lideró la banda anglocatalana The Big Head Troubled Boy), documentalista y creativa publicitaria establecida en Hamburgo a quien Velasco conocía desde sus años de instituto en Terrassa. El relato del reencuentro entre ambos es digno del mejor ‘storytelling’ empresarial. “Durante mucho tiempo, apenas tuvimos contacto, porque yo he estado viviendo fuera: en Londres, en Berlín, en Estocolmo y en Hamburgo -explica Salazar Bungard-. A principios del año pasado, soñé una noche que trabajaba con Víctor. Así, sin más. Y decidí llamarle para contárselo. Concertamos una reunión, empezamos a hablar y me dijo que estaba buscando alguien para Meloom y que mi perfil encajaba exactamente con lo que necesitaba”.

Mia Salazar da clases de ukelele a la 'consellera' de Cultura, Sònia Hernández, en el MWC. / Meloom

Con la llegada de Salazar Bungard, ha cobrado mucho peso en la comunicación de la empresa la importancia del aprendizaje musical en la salud mental. “Ese es un elemento fundamental -destaca ella-. Está más que demostrado que la música ayuda a controlar el estrés y la ansiedad y proporciona un bienestar emocional que juega un papel muy importante a la hora de establecer un desarrollo personal sólido. Aprender un instrumento es una forma de meditación y es una estupenda gimnasia mental que te ayuda a mejorar en muchos aspectos, desde la expresión de las emociones a la resolución de problemas”. Además, añade Velasco, Meloom es una ‘app’ que te invita a “salir de las pantallas, a hacer cosas con tu cuerpo y a relacionarte con otras personas”.

Guitarra, ukelele y cajón

Meloom ofrece cursos diseñados para que cualquiera que disponga de 10 minutos al día pueda aprender a su ritmo y “desde el nivel menos uno”, gracias a un sistema innovador que cuenta con una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a corregir los errores, “como lo haría un profesor que estuviera sentado delante de ti”. A diferencia de los tutoriales al uso, aquí el itinerario de aprendizaje se va adaptando al progreso del alumno en tiempo real. Por el momento, la plataforma enseña a tocar la guitarra, el ukelele y el cajón, pero muy pronto incorporará también clases de canto y está trabajando para añadir a su oferta el piano y la batería.

Se puede acceder a todos los cursos con una única suscripción, que incluye una prueba gratuita de siete días y cuesta desde 20 céntimos al día (el precio varía en función del plan seleccionado). Además de 10 lecciones básicas y otras 100 para seguir avanzando con el instrumento elegido, cada itinerario ofrece clases de creatividad y composición, actividades en grupo, talleres y ‘masterclasses’, con la participación de músicos como Santi Balmes (Love of Lesbian), Rafa Gutiérrez (Hombres G), Santiago Barrionuevo (Él Mató a un Policía Motorizado), Pau Rodríguez (Za!) y Gloria Maurel (batería de Fermin Muguruza y Guillem Gisbert, entre otros muchos).