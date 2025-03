'Glam Rock: La revolución de las lentejuelas' recorre la historia del género musical desde Marc Bolan hasta Lady Gaga

La editorial Redbook ha publicado 'Glam Rock: La revolución de las lentejuelas', un libro escrito por la periodista Noelia Murillo, que ofrece un recorrido hasta la actualidad sobre este género musical tan creativo y singular como extravagante, que popularizaron hace más de 50 años el cantante de T.Rex, Marc Bolan y el camaleónico David Bowie.

Surgido a comienzos de los años setenta, el glam rock emergió como uno de los subgéneros musicales más particulares del rock, donde la vestimenta, el maquillaje y la teatralidad estaban a la altura de la música festiva, sensual y desacomplejada. Gracias a una puesta en escena inusual y sorprendente, artistas como Alice Cooper, KISS, Sweet y Slade, alcanzaron los mejores puestos en las listas de éxitos, ya lejanas del virtuosismo y la formalidad técnica característicos de la psicodelia y la contracultura.

El libro 'Glam Rock: La revolución de las lentejuelas', publicado por la editorial Redbook recorre las experiencias de los cantantes de 'Children of the Revolution' y 'Starman', así como su influencia en compañeros de profesión y formaciones con menor fama. Entre ellos, Mud, Jobriath, Silverhead, Hello, Iron Virgin o Mott The Hoople.

A lo largo de su cronología, se intercalan otros géneros musicales que también evolucionaron hacia el glam rock, como el art rock, el punk y el heavy metal. De esta manera, otros de los protagonistas de las páginas de este ejemplar son Queen, Roxy Music, Elton John, Genesis, Lou Reed y New York Dolls.

A pesar de que el glam fue una fórmula eminentemente masculina y son hombres los que abundan en el libro, hay dos capítulos dedicados a las mujeres que supieron defenderlo y continúan haciéndolo sobre los escenarios y tras ellos. Es el caso de Suzi Quatro, la considerada reina del glam, Joan Jett (guitarrista de The Runaways), Grace Jones y Lady Gaga. También protagonizaron el glam, como diseñadoras e inspiradoras, Angie Bowie, Chelita Secunda y Suzette Snider.

Pasando por la década de los ochenta y la pose heteromasculina de Mötley Crue, Hanoi Rocks y W.A.S.P., que impactaron con proyectos lejanos a la androginia y el género fluido, 'Glam Rock: La revolución de las lentejuelas' llega a la respuesta española (Sangre Azul, Tino Casal, Nancys Rubias) y a la música contemporánea, de la mano de Maneskin, Chappell Roan y Lil Nas X.