Las polémicas que rodean a la nueva 'Blancanieves': de los enanos a las críticas a Gal Gadot

Un preestreno en los Ángeles sin periodistas en la alfombra roja y una premier en Europa en un castillo de Segovia, con pocos medios invitados. Para un "live-action " de Disney sobre una de las princesas favoritas del público, con un coste de 270 millones de dólares, la promoción de 'Blancanieves' se queda lejos de otros títulos anteriores. Una estrategia discreta diseñada para evitar demasiada atención negativa sobre la película. El próximo viernes 21 de marzo, se estrenará en la gran pantalla la nueva versión del cuento de los hermanos Grimm protagonizada por Rachel Zegler (Blancanieves) y Gal Gadot (la reina malvada).

Un casting que ha provocado gran parte de las polémicas, aunque no las únicas. Esta misma semana, se ha hecho entrega de la estrella de Hollywood a Gadot, en una ceremonia acompañada de su familia y otros actores. La conmemoración a la actriz se ha visto ensombrecida por protestas entre manifestantes pro Palestina, al grito de "Arriba la liberación, abajo la ocupación" y manifestantes pro Israel, que apoyan a la intérprete. Gadot es israelí y ha mostrado reiteradamente en redes su apoyo a su país y a los familiares de los secuestrados por Hamás. Zegler aboga por la liberación de Gaza, cosa que ha hecho que no haya una buena relación entre las protagonistas. Según la revista 'People', una fuente cercana aseguró que las actrices no tienen "nada en común" y que "sus puntos de vista políticos son distintos, lo que agrega más tensión".

Escena de 'Blancanieves', con Rachel Zegler y los enandos creados de forma digital. / Disney

Críticas desde el primer día

Pero la controversia con 'Blancanieves' viene de mucho antes. Tan pronto como Disney anunció la cinta, surgieron los primeros comentarios negativos hacia la misma. El primer objeto de queja fue la elección de Rachel Zegler como Blancanieves, con las mismas críticas que recibió 'La Sirenita' de Halle Bailey. La apuesta de Disney por ampliar la representación y la diversidad en sus catálogos siempre ha recibido comentarios de odio, aunque también despierta elogios del público y la satisfacción de que todas las niñas se puedan ver reflejadas en las famosas princesas.

Las polémicas sobre la película no se quedaron ahí, sino que aumentaron cuando en 2022, Zegler y Gadot criticaron el mensaje original de la película. "Ya no es 1937, en esta película Blancanieves no será rescatada por el príncipe", comentaron las actrices protagonistas en una entrevista para 'Variety'. "No va a estar soñando sobre amor verdadero, sueña en convertirse en la líder que sabe que puede ser". Unas declaraciones que no fueron muy bien recibidas entre algunos fans, pero que no hacen más que señalar lo evidente. En la nueva versión de Blancanieves, como en muchas otras películas anteriores, la princesa no se conformará con refugiarse en el bosque e huir de la reina, sino que luchará por recuperar su trono y su reino. Sustituyendo al príncipe que salva con un beso a Blancanieves al final del cuento, Andrew Burnap interpretará un nuevo interés amoroso de la princesa.

Enanos, animales mágicos o CGI

A la hora de adaptar la película de dibujos a la realidad, los productores se encontraron con otro dilema, qué hacer con los enanos. Mientras que en 'Mirror, Mirror' (2012), la adaptación con Julia Roberts y Lilly Collins, contrataron actores con enanismo, en 'El cazador y la reina de hielo' (2016) utilizaron intérpretes de mediana estatura y luego les recortaron las piernas digitalmente. Asociaciones de personas con acondroplasia se quejaron contra esta segunda por disminuir la ya reducida oferta de papeles para gente con enanismo.

El mismo reproche se ha hecho con 'Blancanieves', donde los actores serán remplazados por enanos generados con CGI. Aunque en un principio se barajó la posibilidad de sustituir a los siete enanitos con animales mágicos, decidieron ser fieles a la historia, a su manera. Peter Dinklage, el famoso Tyron de 'Juego de Tronos', fue de los primeros en crear debate sobre la película: "Son progresistas en un sentido, pero todavía están contando la historia retrógrada sobre siete enanos que viven en una cueva...", explicó en el pódcast 'WTF with Marc Maron'.