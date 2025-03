Pere Lluís Font le da a la filosofía su primer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Raimon abrió en 2014 la vía de los cantautores, senda por la que quizá algún día pueda colarse Jaume Sisa, y Pere Lluis Font (Pujalt, 1934) se ha convertido, a sus casi 91 años, en el primer Premi d’Honor de les Lletres Catalanes para la filosofía y la teología. El galardón con el que Òmnium Cultural reconoce desde 1969 la carrera y la ejemplaridad intelectual de una personalidad de la cultura catalana abre así plano y celebra el "humanismo y civismo comprometido" de Pere Lluís Font y su papel capital a la hora de “crear un lenguaje filosófico en catalán”.

“Es una de las figuras intelectuales de más prestigio por su defensa y estudio de los referentes del pensamiento crítico de la modernidad europea. Ha construido un modelo de sabio humanista que se cuenta entre los más potentes de la cultura catalana”, ha destacado el presidente de Òmnium, Xavier Antich, a la hora de anunciar el galardón, dotado con 20.000 euros.

"No sabía que fuera tan bueno", ha ironizado el ganador después de una glosa con la que Antich ha subrayado su condición de baluarte del pensamiento y la cultura catalana. "Me ha hecho gracia que se me presente como filósofo, porque es algo demasiado importante, demasiado solemne. Yo he sido profesor de filosofía, la he explicado y enseñado, pero los grandes maestros son los grandes creadores, y yo no puedo compararme con ellos de ninguna manera”, ha añadido Pere Lluís Font.

Cataluña y la filosofía

El Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2025, con el que el jurado ha buscado también "reconocer la aportación de la filosofía a la cultura catalana" y corregir la anomalía de que ningún filósofo hubiese subido aún al podio, se entregará el 2 de junio en el Palau de la Música.

El jurado, formado por Maria Campillo, Judith Carrera, Raül Garrigasait, Àngels Gregori, Marta Nadal, Jaume C.Pons Alorda, Clàudia Pujol, Enric Sòria y Salvador Sunyer, también ha destacado la labor como editor y traductor del pensador del Pallars Sobirà y su trabajo constante en favor de la lengua. "Si perdemos la lengua perdemos la nación, la cultura y el país", ha defendido el premiado, para quien este "inesperado" galardón conjuga "las dos grandes pasiones" de su vida: "Cataluña y la filosofía". "Para mí, están íntimamente relacionadas", ha dicho.

Pere Lluís Font y Xavier Antich, director de Òmnium Cultura, este miércoles en el Ateneu / Zowy Voeten

Traductor al catalán de Descartes y Pascal, editor, también en catalán, de la obra de Montaigne, Spinoza y Kant, entre muchos otros, y codirector desde 1981 de la colección ‘Textos filosòfics’, Pere Lluís Font suma más de un centenar de títulos publicados dedicados a la historia de la filosofía moderna, el pensamiento catalán y cristiano, y la filosofía de la religión. Su traducción de 'Pensaments' de Pascal, comparable según Antich a lo que Carles Riba hizo con 'L' Odissea', le valió el Premio Nacional de Traducción en 2022 y el Premi PEN Club català.

Lluís Font, maestro de varias generaciones de filósofos, es licenciado en filosofía y teología y ha sido profesor de Historia de la Filosofía Antigua en la UB y de Filosofía Moderna y Filosofía de la Religión en la UAB, además de fundador de la reconstituida Societat Catalana de la Filosofia y asesor de la Gran Enciclopèdia Catalana. Su última obra, una traducción al catalán de los poemas esenciales de san Juan de la Cruz, es también la penúltima, ya que acaba de entregar 'La filosofia al natural', que publicarán en breve la Universidad de Barcelona y la de Lleida..

En las últimas ediciones, el Premi d'Honor ha recaído en Albert Jané (2024), Josep Piera (2023) Antònia Vicens (2022), Maria Barbal (2021), del poeta Enric Casasses (2020), Marta Pessarrodona (2019), Quim Monzó (2018), Isabel Clara-Simó (2017), Maria Antònia Oliver (2016), Joan Veny (2015), Raimon (2014) o Josep Maria Benet i Jornet (2013).