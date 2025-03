Pedro Pascal se pone a bailar al son de Guitarricadelafuente y Sam i

Conocido por 'The Mandalorian' o 'The Last of Us', el chileno Pedro Pascal ha revolucionado las redes al demostrar que además de ser un buen actor, también se defiende bailando, lo que hace al son de Guitarricadelafuente y de Sam i en un anuncio para Apple dirigido por Spike Jonze.Con más de 2,3 millones de visualizaciones en YouTube, el vídeo, de cinco minutos y medio, se ha convertido en uno de los más compartidos en redes desde su lanzamiento hace menos de 24 horas.

Un anuncio de los auriculares de la marca, que es un precioso corto titulado 'Someday' comienza con una ruptura amorosa y Pascal paseando melancólico por un Nueva York tomado por la nieve mientras se escuchan los versos de 'El conticino', de Guitarricadelafuente. Al actor se le ve en camiseta de manga corta y en un día agradablemente soleado. Activa la cancelación de ruidos de sus auriculares y el escenario pasa a ser una explosión de colores, todo cubierto por árboles y hojas rosas y amarillas.

Ahí empieza la enérgica música de 'Perfect' de Sam i (con Tropkillaz, Bia y MC Pikachu) y su estribillo 'You're perfect / Now work it', que el actor repite mirando a la cámara. Con una coreografía de Tanisha Scott, que ha trabajado con Beyoncé o Rihanna, el actor chileno, que también protagonizó el corto de Pedro Almodóvar 'Extraña forma de vida', se mueve con soltura acompañado por un numeroso grupo de bailarines.Es la segunda campaña de Jonze para Apple, tras dirigir 'Welcome Home' en 2018