'Lapònia' vuelve a escena con una nueva producción dirigida por Nelson Valente

Un potente reparto con David Bagés, Míriam Iscla, Anna Sahun y Albert Prat protagoniza en el Condal una nueva producción de la aplaudida comedia 'Lapònia'. Se trata de un inteligente texto de Cristina Clemente y Marc Angelet, guionistas en la serie de TV3 'Com si fos ahir', estrenado en una veintena de países. "Esta obra demuestra que lo local es muy universal", comenta Clemente encantada con la nueva lectura que Nelson Valente ha hecho de la obra que habla de educación, familia y de choque de culturas combinando humor mordaz y reflexión. Las funciones en el Teatre Condal empiezan este miércoles.

El escenario y el teatro es mucho mayor que el Club Capitol, donde se estrenó la pieza en 2019. La escenografía, que firma Albert Pascual, reproduce el interior de la casa finlandesa en medio del bosque donde se reúnen dos hermanas con sus respectivas parejas. Antes de dejar Catalunya, Mònica (Míriam Iscla) y Ramon (David Bagés), le han hablado mucho a Martí, su hijo de cinco años, de la tierra que visitan porque allí reside Papá Noel. Pero su prima Aina, que tiene un año menos que Martí, le contará que Papá Noel no existe ya que solo es un personaje inventado por los adultos para coaccionar a los niños y hacer que se porten bien. Y es que los padres de Aina, Núria (Anna Sahún) y su compañero finlandés (Albert Prat) tienen una manera de educar muy diferente. Pero en todas partes, por avanzado que sea el país, la educación de los hijos genera contradicciones.

Un momento de 'Lapònia'. / David Ruano

Valente, asentado en Barcelona desde la llegada de Milei al poder en su Argentina natal, ya había trabajado antes con la actriz Míriam Iscla en 'Amnèsia'. También ya conocía a Cristina Clemente, con quien creó una corrosiva trilogía y de quien ya montó esta misma obra en Buenos Aires en 2022 en un aclamado montaje muy premiado. "En realidad es una obra muy catalana y barcelonesa pero funciona en otros sitios porque no somos tan diferentes", dice Clemente, que hará doblete en Barcelona esta primavera pues en La Villarroel también se estrena su última obra, 'Dones de ràdio'.

Ella y Angelet nunca pensaron que 'Lapònia' su obra llegaría a ser tan lejos. "En ella volcamos preguntas que como padres nos estábamos haciendo cuando escribíamos 'Lapònia'. Los diferentes puntos de vista acerca de la educación de los niños pequeños aparecen en el texto", recuerda Angelet.

Mentir o no mentir

¿Hay una edad idónea para explicar a un niño la mentira que alimentan la mayoría de los padres cada Navidad? "Yo creo que eso depende de cada niño. Llega un momento en que no se sostiene más. Lo que me parece ridículo es cuando los mayores lo intentamos alargar", apunta Clemente. "Pero también hay algo de fe. El niño cree en una magia que le da réditos. Para él es muy provechoso por eso ante las contradicciones que pudieran aparecer, tira de fe para seguir creyendo". Y, en este sentido, Valente añade el caso de una familia de muchos hermanos donde el pequeño le preguntó al mayor sobre el tema y éste contestó: "No sé, pero nos conviene creer".

El gran escenario del Condal ha permitido montar una escenografía de dos pisos donde se intuye a los niños en el piso de arriba mientras los padres se mueven en la planta baja, donde se halla el salón y la cocina. "Es una escenografía realista pero el fondo es un bosque que no tiene nada de realista. Es algo buscado a propósito relacionado con el tema de la magia del que se habla en la obra", señala el director.

'Lapònia' hizo dos temporadas en el Club Capitol de Barcelona y en Madrid contó con una producción que estuvo tres años en cartel hasta la pasada Navidad. Clemente y Angelet ya preparan la segunda parte 'Lapònia 2' sobre los dilemas y desafíos educativos que plantean los hijos en la adolescencia.