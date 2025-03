Eva López explora en su novela debut los diferentes tipos de duelo: "No hay una opción incorrecta"

Hay muchas maneras de pasar un duelo. Algunas personas se quedan en estado de 'shock' y son incapaces de procesar la desgracia, otras que caen en una espiral depresiva, o que pretenden no externalizarlo para pasar a sufrirlo en silencio. Eva López (Barcelona, 1996) plasma en 'Y entonces tú' (Esencia) que no hay una opción incorrecta para afrontar una pérdida de un ser querido, ni tampoco un periodo de tiempo concreto.

Esa es la lección que aprendió la autora en primera persona hace unos años, cuando se vio afectada por un fallecimiento que le tocó de cerca tanto a ella como a su familia, y con el que pudo procesar cómo pasaba cada uno su duelo. Es por ello que decidió reflexionar y visibilizar ese abanico de opciones en su propia novela: "Es interesante y curioso ver y aprender cómo este periodo pasa a través de cada uno de nosotros de forma distinta, por eso introduje a dos personajes que atraviesan duelos completamente distintos", explica López en una entrevista con este diario.

Aunque al principio le pareció un poco vertiginoso, consiguió -con un empujón significativo de su pareja y muchas conversaciones con su psicóloga- seguir adelante con la idea, que nació a raíz de un viaje que hizo hace más de diez años en Wyoming, en Yellowstone (Estados Unidos), cuando la autora sufrió la pérdida. "Creo que es un tipo de novela que requiere tener mucha empatía a la hora de escribirla", asegura, ya que a medida que iba avanzando se metía en la cabeza de los personajes y temía por no transmitir de manera impecable su mensaje. "Quería transmitir también que por mucho que pensemos que nuestra vida está muy mal, siempre se puede salir. Siempre hay esperanza, solamente hay que encontrarla y estar preparado para seguirla".

Autora antes que lectora

Eva López recuerda escribir antes que leer. Pero fue a los doce o trece años cuando empezó con la lectura, aunque siempre había tenido claro que lo que le gustaba era crear sus propias historias. Por eso nunca aparcó su lado creativo. Pero no fue hasta hace tres años cuando se lo tomó en serio y decidió hacer un curso de escritura esperándose que los demás se rieran de ella, pero no fue así. "Me daba vergüenza, pero allí cogí mucha fuerza y confianza para lanzarme a escribir".

Eva López, autora del libro "Y entonces, tú", en el festival de literatura Crush Fest en Barcelona / Irene Vila Capafons

Llegar a publicar su propia novela era el sueño que nunca se había imaginado que se llegara a hacer realidad. La editorial Esencia la contactó cuando llevaba apenas tres meses comentando libros en redes sociales. "Fue muy rápido, y yo tenía una plataforma muy pequeña en ese momento. Allí siempre decía que estaba escribiendo, constantemente, hasta que una editora me preguntó que qué estaba escribiendo y les pasé el manuscrito de 'Y entonces tú'", y ahora la novela romántica ya está disponible en librerías desde este 12 de marzo.

"En parte ha sido terapéutico y mi entorno me ha apoyado mucho en este momento. Estaban allí cuando he estado atascada y cuando necesitaba hablar del tema", reflexiona asegurando que es crucial el apoyo exterior a la hora de escribir. De hecho, durante toda su vida ha escrito, "pero no he podido hacerlo hasta que mi pareja me dijo plántate, yo me ocupo del resto. Y como pude tener ese espacio y él creyó en mí, he podido sacar este libro".

Prejuicios sobre el género

Ahora, agradecida por el cálido recibimiento tras la publicación, explica que era su sueño pero no se lo esperaba. "Es muy complicado estar en este sector. No tengo casi palabras". Además, tampoco se imaginaba la autora que tantas lectoras se presentaran al festival Crush Fest reclamando su firma cuando apenas el libro llevaba tres días publicado.

También su participación en festival de 'young adult' la hace reflexionar sobre la desvalorización del género: "Creo que hoy en día estamos rompiendo los prejuicios que están establecidos con la literatura, pero sí que es complicado, especialmente cuando eres mujer y joven", explica López, que también asegura que poca gente la toma en serio de primeras. "Siempre van a pensar que es literatura de segunda y de tercera, incluso de cuarta", lamenta. "Pero como ya me lo espero, estoy segura de mi trabajo y de mis capacidades, y de que a la gente le está gustando. Y no es lo último mío que va a salir", concluye.