Coco Comín revela tres casos de acoso sexual en su escuela de danza: "Los he liquidado en 30 segundos"

La coreógrafa y profesora de danza Coco Comín, que tiene su propia escuela de danza en Barcelona, ha confesado que se ha encontrado con tres alumnas que le han denunciado casos de acoso y abusos en su escuela en el programa 'Les dones i els dies' de Catalunya Ràdio.

"Me han venido tres veces alumnas a denunciar que había profesores que intentaban sobrepasarse", ha afirmado la directora de teatro musical. Comín también ha asegurado que siempre ha gestionado ese tipo de situaciones "en 30 segundos".

"He cogido a esa persona, la he sentado delante de mí y le he dicho que, o se iba, o iba a la policía. Nunca ha pasado ni un día desde que me he enterado", ha reivindicado la bailarina. "¿Por qué si sospechas algo tienes que alargarlo? Si algo suena en el pasillo es que es verdad", ha zanjado.

Inicios en la danza

La coreógrafa también ha hablado de su pasado en el mundo de la danza y ha explicado que, en los inicios de su carrera, se encontró con algunos "viejos verdes". "Cuando iba a cobrar mi mensualidad, que tenía que ir a la última planta de El Liceu, había un señor mayor que te daba el sobre con el sueldo dentro. Ese señor era un viejo verde. Te miraba mucho, se te acercaba...", ha confesado.

Sin embargo, tanto profesora como sus compañeras se lo tomaban "a risa". "Formaba parte del día a día. Era natural que pasases por una obra y los obreros te dijeran cosas. Estoy segura de que no hubiera ido a más. Era una actitud de los señores de aquella época", ha manifestado.