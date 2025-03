El CEO de Netflix Ted Sarandos afirma que volvería a trabajar con Karla Sofía Gascón

"El hombre que cambió Hollywood", o solo Ted, así es como la revista 'Variety' nombra a uno de los máximos responsables del gran éxito y transformación de Netflix en los últimos 25 años, a quien le acaba de dedicar una larga entrevista. En un cuarto de siglo, la empresa de streaming ha pasado de enviar DVD por correos, a ser la plataforma de referencia par ver películas, series y documentales. No solo destaca por la distribución, sino por la producción de exitosos títulos propios. Entre ellos, 'Stranger Things' o la película nominada a los Oscar 2025 'Emilia Pérez'.

Con esta película, Netflix esperaba poder ganar al fin una estatuilla de la Academia a mejor película. Un sueño que se vio interrumpido por la victoria de 'Anora', y que ya se veía venir meses atrás, después del escándalo de Karla Sofía Gascón. "Es difícil para mi decir '¿La tienen tomada con Netflix?', cuando hemos sido el estudio con más nominaciones por tres años consecutivos", responde Sarandos a la pregunta de si está decepcionado tras perder el premio. "Nominas las películas que respetas y admiras, y votas para mejor películas los títulos que amas. Tenemos que hacer películas que la gente ame".

Perdonar los errores

Es imposible saber si la derrota de 'Emilia Pérez' se debió a los tuits racistas de Gascón, y Sarandos no quiere pensar demasiado en que habría pasado si hubiera sido de otra forma y, siendo honesto, está cansado de ese tipo de qué le pregunten por ello. "'Era la favorita, pero nunca fue seguro que 'Emilia Pérez' ganara el premio a mejor película. Fue una gran película, una gran campaña y me decepciona que me lanzaran tantas preguntas hipotéticas", ha expresado.

Tampoco ha querido revelar si Netflix cambiará las políticas sobre el uso de redes sociales de los actores. "Yo no estoy en Twitter, no voy a entrar a revisar el Twitter de nadie", ha afirmado. A la pregunta estrella de la entrevista, si Netflix trabajaría otra vez con Karla Sofía Gascón, Sarandos ha respondido que sí. "Hay que tener cierta cortesía cuando las personas cometen errores, y tenemos mucha cortesía"

Dave Chappelle y la ofensa a la gente trans

No es la primera vez que Netflix se ha vuelto envuelto en polémica, años atrás, un especial del comediante Dave Chappelle fue objeto de reproche por sus chistes transfóbicos. Tanto comunidades LGTBI como varios trabajadores de la empresa pidieron que se apoyara más a la comunidad trans, y que se quitara el monólogo de la plataforma.

En un principio, Sarandos decidió defender al comediante, pero cambió de opinión y acabo reconociendo que debería haber escuchado a los trabajadores que se sintieron ofendidos, aunque no por ello eliminó el monólogo de Chappelle . "No es frecuente que se pongan a prueba tus principios. Como la libertad de expresión y tener un espacio seguro para los comediantes, a veces los principios entran en conflicto.", ha señalado el CEO. "Censurar a un comediante no me parecía correcto".