Juan José Ballesta rompe su silencio tras ser absuelto de agresión sexual: "Me ha repercutido muchísimo"

Juan José Ballesta ha quedado absuelto en la investigación por un presunto delito de agresión sexual. La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Parla ha considerado que el testimonio de la denunciante está plagado de "múltiples contradicciones", por lo que no ha apreciado indicios racionales de criminalidad ni contra Ballesta ni contra el otro investigado en la causa. Así consta en el auto judicial, contra el que aún cabe recurso. La magistrada ha determinado que "de lo actuado no se deduce la existencia de indicio racional alguno de criminalidad".

Tras conocerse la decisión judicial, Juanjo Ballesta ha ofrecido una rueda de prensa junto a su abogada, Beatriz Uriarte. El actor ha relatado el "infierno" que ha vivido durante este tiempo: "No te lo imaginas, lo he pasado fatal. Y más yo, como soy de buena gente, que a todo el mundo me gusta ayudar, que yo hablo con todo el mundo por la calle. Lo he pasado muy mal, muy mal. Los primeros días yo no quería ni salir de casa". Fue su madre quien le convenció para salir. "Ella me decía 'Sal de casa, tú no has hecho nada, hijo, la cabeza bien alta. Todo el mundo te conoce, siempre has sido muy transparente'. Digo, ya, mamá, pero la gente que no me conoce... la gente que me mira así, con esas miradas de maldad, cuando yo soy todo corazón."

La reacción de su hijo

Ballesta ha explicado que la situación también ha afectado a su hijo mayor, de 17 años: "A mi hijo, ayer cuando se lo conté, igual, pegando saltos: 'Qué bien, papá, qué bien, papá, qué bien'. Luego me llamó: 'Papá, qué contento, qué contento, pero mañana otra vez en la tele, tío'. Digo, 'pero para bien, hijo, no te preocupes'". La decisión de la jueza ha resultado en un alivio tanto como para Juanjito, su hijo, como para toda su familia. "Juanjito lo ha pasado muy mal también, imagínate. Un chaval, pues llega al parque y todos los colegas le preguntan: 'Oye, que tu padre... oye, que tu padre..."

El actor ha asegurado que esta denuncia le ha cerrado muchas puertas en el ámbito profesional y ha revelado cómo ha tenido que buscarse la vida en este tiempo: "Casi un año y pico muy, muy duro para mí. Me ha cerrado muchas puertas a muchos trabajos. Luego, a nivel psicológico y mental, lo he pasado muy mal, pero bueno, la verdad siempre sale y muy agradecido a todos los que me han apoyado en todo momento. He estado trabajando en un software de hostelería, en servicio Cubar, que son cartas digitales. No he parado de trabajar montando pantallas de red y con el software".

No denunciará a la mujer

Pese a todo lo vivido, Ballesta ha afirmado que no tomará acciones legales contra la mujer que le denunció: "Que no pasa nada, que todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Cada uno es como es. Tú me conoces bien, tú sabes que yo tengo mi propia personalidad, mi propia manera de moneda de pago y yo soy buena gente, y ya está. Lo hecho, hecho está.". Una vez archivad la investigación, Ballesta quiere recuperar su vida. "Los perdono a todos, lo importante es que se aclare y volver a retomar mi vida, que es lo que quiero".

Su abogada, Beatriz Uriarte, ha explicado que la clave para que la causa quedase sin recorrido ha sido la inconsistencia del testimonio de la denunciante: "Esta chica lo que ha venido a decir es que, efectivamente, Juan José no se encontraba en el lugar de los hechos y que ella no es que no lo hubiese visto ese día, sino que no le había visto nunca". Uriarte ha aclarado que la jueza emitió un auto exhaustivo de 16 folios el pasado 17 de enero, en el que ha puesto fin a la investigación. Por último, la abogada ha subrayado la dificultad del proceso y la esperanza de que Ballesta pueda reconstruir su vida y su carrera profesional: "Confiamos en que, con tiempo y con toda la gente que le ha apoyado, pueda volver a hacer su vida como lo ha estado haciendo hasta antes de esta denuncia".