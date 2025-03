Isabel Vidal: "Con tanto público, faltan más teatros"

Quería ser juez pero el teatro se cruzó en su camino y lleva toda la vida trabajando en el Grup Focus, la principal productora privada de Barcelona donde empezó desde abajo, mientras estudiaba Derecho, hasta llegar a directora general. Es la primera mujer reelegida por tercera vez presidenta de Adetca (Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya), es vicepresidenta de Faeteda (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza) y forma parte del clúster Audiovisual de Catalunya.

¿Cuál es la situación del teatro catalán?

Desde mi punto de vista puede ser el mejor momento de la historia en todos los aspectos: condiciones laborales, consumo cultural, presupuesto de Cultura y la importancia que otra vez se le está dando, en unión y vertebración de los diferentes sectores...

El año pasado batió récords en asistencia y recaudación. ¿Qué falta mejorar?

Las giras en Catalunya que antes eran mucho más potentes e intensas. La situación ha cambiado. Las condiciones laborales se han modificado a mejor y los costes a peor porque ahora son más altos. Ahora se gira de una manera más profesional, pero menos que antes. Y eso debería cambiar porque público hay. En Barcelona, lo demuestran las cifras: récord absoluto con 3 millones de espectadores en el que ha sido el mejor año de la historia. Con mejores presupuestos muchos ayuntamientos de Catalunya programarían más. Otra cosa que ha empeorado es la burocracia: las empresas, no sólo en el ámbito cultural, destinamos demasiadas horas a gestionar papeles. Transparencia y legalidad sí, pero con más sencillez e informatización.

Las compañías se quejan porque es complicadísimo solicitar subvenciones.

Hace años que lo decimos y ahora la propia administración está haciendo caso porque a ellos la burocracia también les afecta. Los técnicos deberían estar hablando de proyectos y no enterrados con el papeleo. Es un tema que atañe a todo el mundo. Renovar y modernizar la administración nos ayudará a todos.

El sector ha salido reforzado de la pandemia.

Nunca le atribuiré al covid nada positivo. Fue un gran test para la sociedad y en algunas cosas hubo suspensos muy gordos. Pero en nuestra área quienes pudieron seguir adelante lo hicieron gracias a la vertebración del sector que se aceleró durante la pandemia porque vimos más claro que nunca la necesidad de estar articulados y trabajar juntos. La gran duda acerca de si el público volvería a las salas se ha evaporado. Ser humano es ser social y compartir. Estar al lado uno del otro pase lo que pase y tengas las ideas que tengas compartiendo experiencias es algo que ofrece el teatro, la danza, la música, el circo. Nos hemos recuperado muy rápido y agradezco al público que siga acudiendo a las salas. Creo que nos han reconocido la solidaridad del mundo cultural en pandemia. Por suerte se ha vuelto a poner de moda ir al teatro.

"Hay un cambio de paradigma: la cultura es un bien de primera necesidad, una pata más del estado del bienestar"

Tanto que si no te espabilas a comprar anticipadamente, te quedas sin entrada. Eso no pasaba antes.

Es que hay muchos éxitos. Y me cuesta encontrar entradas a veces tanto en una sala pequeña como en el teatro más grande de la ciudad, el Tívoli.

Todavía no se ha alcanzado aún el 2% en Cultura a causa de la prórroga de presupuestos en la Generalitat...

Pero el Parlament de Catalunya aprobó ese objetivo por unanimidad. Creo que ya nunca nadie pensará que se puede bajar de ese 2% [del presupuesto total de la Generalitat] para el sector cultural. Hay un cambio de paradigma: la cultura es un bien de primera necesidad, una pata más del estado del bienestar. Eso en Catalunya se ha asumido bastante. Hay sintonía entre lo que el sector cultural, no solo el escénico, y la Administración. Todos vamos en la misma dirección.

Isabel Vidal, presidenta de Adetca / Macarena Pérez / EPC

¿La gente arriesga más a la hora de ir al teatro?

El público va al teatro y no solo busca nombres y obras conocidas. Las salas han fidelizado el público que confía en la calidad de sus programaciones y se nota porque las salas de proximidad también han subido en ocupación y en recaudación.

Y no se han puesto de moda por suerte los precios dinámicos, como en la música.

No es suerte porque tentaciones hay cuando van muy bien las cosas de poner precios dinámicos importados de los aviones y los hoteles. No me gusta porque es especular. Tampoco me parece bien hacer descuentos cuando las cosas van mal. Hay que ser prudente cuando todo va muy bien y hay que asumirlo como productor cuando las cosas van mal para evitar caer en la desesperación. Adetca está muy vigilante.

"Ahora hay mucho talento joven en todas las categorías: dirección, dramaturgia, iluminación, escenografía, sonido"

¿Los nuevos talentos acabarán triunfando sí o sí?

Como productor si ves talento, arriesgarás, aunque sea alguien desconocido. Ahora hay mucho talento joven en todas las categorías: dirección, dramaturgia, iluminación, escenografía, sonido... Nosotros somos los primeros interesados en testarlos porque las empresas van a perdurar y el talento necesita hacer una carrera. Un artista o creador hoy en día llega porque estamos en un momento ideal. Antes había más tapón. Costaba más experimentar porque no había tanto público. Cuando eso ocurre como productor privado has de acertar más y eso te hace decantar por lo más conocido. Por eso el teatro público es muy importante para acelerar carreras artísticas. Hace años sufríamos por el relevo artístico. Hoy, no. Hay gente muy buena en toda la cadena creativa.

La próxima temporada habrá casi una avalancha de musicales con grandes títulos como 'El fantasma de la ópera' y estrenos como lo último de La Cubana 'L'amor venia amb taxi'.

En el Condal estará 'Germans de sang' y 'Mar i Cel', si fuera mío, intentaría que siguiera la próxima temporada. El éxito de un musical en Catalunya no tiene que ver con el idioma. Dagoll Dagom ha hecho siempre musical en catalán y Focus también ha hecho musical en catalán. Hemos tenido éxitos muy buenos y fracasos muy malos. En castellano, lo mismo. La producción de grandes musicales en Catalunya está concentrada en muy pocas empresas que hacen musical de creación. En Madrid hay muchas más empresas de musical y hacen franquicias: el año pasado estrenaron 17 títulos y no todos funcionaron. Evidentemente, si aquí tenemos récord de espectadores van a venir. Y quiero que vengan a enseñar sus propuestas.